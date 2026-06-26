Lucian Viziru, în lacrimi la Dan Capatos Show. Actorul, afectat din cauza lui Toto Dumitrescu: ”Când l-am văzut în imaginile acelea, m-a îngrozit”

Internarea lui Toto Dumitrescu la Spitalul Obregia a șocat lumea artistică. Printre cei afectați se numără și Lucian Viziru, actorul care i-a fost coleg de platou și care spune că nu își poate explica transformarea tânărului actor. Invitat la Dan Capatos Show, Lucian Viziru spune că îl cunoaște prea bine pe Toto Dumitrescu pentru a-l reduce la imaginile recente. CANCAN.ro are toate detaliile!

Viziru mărturisește că atât el, cât și soția lui, Ema, au rămas afectați după imaginile cu Toto încătușat și imobilizat. Actorul l-a descris pe Toto drept un tânăr talentat, educat și cu un viitor promițător. Vezi emisiunea integrală aici!

„Toto este un copil foarte, foarte bun. Mi-e drag și mie, și Emei. Ne este foarte drag de el. Când l-am văzut în imaginile acelea, m-a îngrozit. Atât eu, cât și Ema, îl iubim. Ne este foarte drag de el și este super talentat. Cred că este un băiat chiar minunat.”

Lucian Viziru spune că nu poate uita imaginile în care Toto Dumitrescu era pus la pământ de polițiști. Actorul recunoaște că l-a durut ca și cum ar fi fost propriul copil.

„E ca și cum l-aș vedea pe fiul meu în aceeași situație, pus la pământ, cu polițistul cu genunchiul în capul lui și plângând pe acolo. Are problemele lui. Nu mă apuc eu să spun de unde cred că sunt problemele alea. Doamne ferește.”

Lucian Viziru este convins că talentul lui Toto Dumitrescu nu poate fi contestat. Tocmai de aceea, actorul consideră că tânărul ar fi avut nevoie de mai multe șanse.

„Să ai un copil atât de talentat și să nu vrei să-l iei în filme? Dacă este greu de lucrat cu el, mai puneți un om lângă el. Mai dă-i încă o mie de euro celui care stă după el. Ce pierzi? Să aibă cineva grijă de el.”

Dezvăluiri din culisele filmărilor: „N-a întârziat niciodată”

Lucian Viziru a povestit și cum a fost colaborarea cu Toto Dumitrescu pe platourile de filmare. Actorul susține că nu a observat niciodată comportamente care să anunțe problemele recente. Singurele neînțelegeri dintre cei doi au fost strict profesionale.

„Cât a venit la filmări, nu l-am văzut o dată băut sau fumat. O dată n-am văzut. O dată n-a întârziat. Ne-am certat, ce-i drept, dar ca doi colegi de platou. În rest, trăgea de fiare, era bine. La un moment dat nu știu ce s-a întâmplat. Dacă îi dădea cineva un rol, îl ținea ocupat. După un film urmează pauză. Important este să aibă activitate. S-a pus problema să joace și în următorul film. Acum nu știm dacă se va întâmpla, dar eu îmi doresc să se pună pe picioare. Eu nu zic că este vina cuiva. Pe mine mă doare să-l văd într-o astfel de situație. Nu cred că merită. Tot ce îmi doresc este să se pună pe picioare și să nu mai treacă prin așa ceva.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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