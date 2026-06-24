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Sorin Pletea, șeful Secției 14 de la Obregia, dezvăluiri după externarea lui Fulgy: ”Scopul nostru este ca persoana să-și recapete starea de sănătate”

De: Simona Vlad 24/06/2026 | 22:37
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Externarea lui Fulgy a readus în atenția publică numeroase întrebări despre internările psihiatrice și procedurile din spitalele de specialitate. La Dan Capatos Show, Sorin Pletea, șeful Secției 14 din cadrul Spitalului Obregia, a explicat ce condiții trebuie îndeplinite pentru o internare nevoluntară și a demontat mai multe mituri care circulă în spațiul public. CANCAN.ro are toate detaliile!

Mulți români cred că o persoană poate fi internată cu forța foarte ușor. Medicul a explicat însă că procedura este reglementată prin lege și controlată în mai multe etape. Vezi emisiunea integrală aici!

„Noi suntem medici și scopul nostru este ca o persoană care ajunge în grija noastră să își recapete starea de sănătate de dinainte de debutul bolii. Din păcate, anumite afecțiuni psihiatrice se pot însoți de lipsa conștienței bolii. Sunt anumite afecțiuni, cum este schizofrenia, în care mai mult de jumătate dintre pacienți nu au conștiința bolii.”

Dan Capatos a adus în discuție percepțiile negative despre spitalele de psihiatrie. Moderatorul a amintit poveștile celor care susțin că au fost tratați abuziv după internare. Șeful Secției 14 a precizat că nimeni nu poate fi internat după bunul plac al altor persoane. Decizia aparține exclusiv medicului psihiatru care evaluează cazul.

„O persoană poate fi internată în procedură de internare nevoluntară numai dacă un medic psihiatru abilitat hotărăște că persoana suferă de tulburare psihică. Nu oricine poate să interneze la Obregia sau la orice alt spital de psihiatrie o persoană. Sunt mai multe categorii de persoane care pot propune acest tip de internare nevoluntară, dar decizia aparține medicului de gardă sau medicului curant.”

Ce se întâmplă după internarea de urgență

Sorin Pletea a explicat că judecătorul intervine după internare, nu înainte. Procedura este gândită pentru situațiile urgente, atunci când pacientul poate reprezenta un pericol pentru el sau pentru ceilalți.

„Medicul de gardă propune internarea nevoluntară. Ulterior, în maximum 24 de ore, persoana este văzută de o comisie de internare nevoluntară formată din trei medici. Actele ajung la judecătorie. Judecătorul evaluează situația. Vorbește cu fiecare pacient. Pacientul este asistat de avocat. Totul este foarte bine procedural.”

Pornind de la cazul lui Fulgy, Dan Capatos a întrebat dacă autoritățile pot interveni atunci când o persoană afișează comportamente periculoase în spațiul public.

„Nu există cineva să meargă să ia oamenii de pe stradă care sunt mai tulburați. Poate fi adus de familie, de persoanele apropiate, dacă își pune viața sau viața celor din jur în pericol. Dacă merge la un medic psihiatru și medicul consideră că poate fi internat, atunci poate recomanda internarea.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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