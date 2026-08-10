BANCUL ZILEI | De ce a divorțat Ion de două ori?

Nu trebuie să tracă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Ion, care deja a trecut prin două divorțuri. Deznodământul este hilar.

– Ioane, de ce te-ai despărțit de prima nevastă?

– Nu îmi făcea copii mă…

– Și de cea de-a doua?

– Aia îi făcea, da’ fără mine!

„Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cuminte?”

Un individ intră în cabinetul psihiatrului în patru labe:

– Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cuminte?

Individul se retrage târâș spre un colț al cabinetului, uitându-se curios spre medic:

– A…. poate ești un pisoi alintat?

Individul se retrage spre ușă…

– Aha! Tu ești un iepuraș drăgălașșșșș….

– Domnule doctor, dacă nu încetați nu vă mai pun cablul de internet!

Alte bancuri amuzante

Vasile și Costel la o bere:

— Măi Costele, am auzit că ai fost la doctorul ăla scump de la Iași ca să slăbești, că te făcuseși cât un dulap cu trei uși! zice Vasile la o bere.

— Am fost, măi cumătre, am fost… Mi-o dat o dietă modernă, de-i spune „intermitentă”, zice Costel oftând de foame.

— Ș-apoi cum vine asta, măi băiatule? Ce ai voie să mănânci în dieta asta de la oraș?

— Păi mi-o zis așa: timp de opt ore pe zi am voie să mănânc orice, iar restul de șaisprezece ore nu am voie să pun nimic în gură, doar apă plată!

— Păi și funcționează, măi creștine? Te simți mai ușor după o săptămână de regim?

— Apăi, cum să-ți spun… În alea opt ore mănânc de rup, de nu mai poate nevasta să facă față cu gătitul!

— Păi și în restul de șaisprezece ore ce faci, măi Costele, cum reziști fără mâncare?

— Ei, cum să rezist… În restul de șaisprezece ore dorm neîntors, că dacă mă trezesc din greșeală, mănânc și frigiderul cu tot cu magneții de pe el!

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