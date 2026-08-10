BANCUL ZILEI | De ce a divorțat Ion de două ori?

Nu trebuie să tracă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Ion, care deja a trecut prin două divorțuri. Deznodământul este hilar.
– Ioane, de ce te-ai despărțit de prima nevastă?
– Nu îmi făcea copii mă…
– Și de cea de-a doua?
– Aia îi făcea, da’ fără mine!
Un individ intră în cabinetul psihiatrului în patru labe:
– Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cuminte?
Individul se retrage târâș spre un colț al cabinetului, uitându-se curios spre medic:
– A…. poate ești un pisoi alintat?
Individul se retrage spre ușă…
– Aha! Tu ești un iepuraș drăgălașșșșș….
– Domnule doctor, dacă nu încetați nu vă mai pun cablul de internet!
Vasile și Costel la o bere:
— Măi Costele, am auzit că ai fost la doctorul ăla scump de la Iași ca să slăbești, că te făcuseși cât un dulap cu trei uși! zice Vasile la o bere.
— Am fost, măi cumătre, am fost… Mi-o dat o dietă modernă, de-i spune „intermitentă”, zice Costel oftând de foame.
— Ș-apoi cum vine asta, măi băiatule? Ce ai voie să mănânci în dieta asta de la oraș?
— Păi mi-o zis așa: timp de opt ore pe zi am voie să mănânc orice, iar restul de șaisprezece ore nu am voie să pun nimic în gură, doar apă plată!
— Păi și funcționează, măi creștine? Te simți mai ușor după o săptămână de regim?
— Apăi, cum să-ți spun… În alea opt ore mănânc de rup, de nu mai poate nevasta să facă față cu gătitul!
— Păi și în restul de șaisprezece ore ce faci, măi Costele, cum reziști fără mâncare?
— Ei, cum să rezist… În restul de șaisprezece ore dorm neîntors, că dacă mă trezesc din greșeală, mănânc și frigiderul cu tot cu magneții de pe el!
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