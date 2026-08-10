Gabriela Cristea vrea să facă, din nou, nunta! Propunerea neașteptată pe care i-a făcut-o lui Tavi Clonda: „Același mire. Aceeași mireasă”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda profită din plin de vară și au plecat într-o nouă vacanță. Destinația aleasă de această dată a fost Italia, locul pe care cei doi îl vizitează destul de des de când și-au cumpărat casă acolo. De data aceasta, cei doi au vizitat Castelul din Loreto, iar peisajul de vis i-a stârnit Gabriela Cristea o idee neașteptată. Se pare că bruneta vrea să îmbrace, din nou, rochia de mireasă. I-a propus lui Tavi Clonda să facă, din nou, nunta.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cuplurile solide din showbiz. Cei doi s-au căsătorit civil în anul 2015, iar cununia religioasă a avut loc în vara anului 2019. De atunci au reușit să își construiască o familie frumoasă și au împreună două fetițe. Ei bine, acum, la 11 ani de când a spus marele „Da”, se pare că Gabriela Cristea vrea să facă, din nou, nunta.

Propunerea neașteptată pe care Gabriela Cristea i-a făcut-o lui Tavi Clonda

În vacanța lor, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au mers să viziteze Castelul din Loreto. Cadrul de poveste și priveliștea spectaculoasă au impresionat-o pe brunetă, iar o idee neașteptată i-a venit pe moment. După ce a aflat că în castel se organizează și nunți, Gabriela Cristea i-a făcut imediat propunerea lui Tavi Clonda.

Se pare că fosta prezentatoare TV se gândește să facă nunta, din nou, iar locația să fie Castelul din Loreto. Gabriela Cristea a fost impresionată de tot ce a văzut.

„I-am spus lui Tavi că vreau să mă mai mărit o dată cu el. Tot cu el! Doar că… aici. Am reușit să intrăm în Castelul din Loreto, aflat acum în renovare, și cred că imaginile spun mai mult decât aș putea eu povesti. Este genul acela de loc în care istoria nu a fost acoperită, ci pusă în valoare. Vechiul a rămas vechi, cu tot farmecul lui, iar noul a venit discret, cu tot confortul de astăzi. Restaurantul este superb, castelul are o atmosferă incredibilă, iar priveliștea… pur și simplu de poveste”, a scris Gabriela Cristea, în mediul online.

Impresionată de locație, Gabriela Cristea a luat ideea nunții în serios și a spus că și-ar dori ca ea și soțul său să își reînnoiască jurămintele în acest cadru spectaculos.

„Și pentru că aici se pot organiza deja nunți, evident că imaginația mea a luat-o înainte. Așa că i-am spus lui Tavi: «Eu aș mai face o nuntă cu tine aici». Același mire. Aceeași mireasă. Doar decorul îl schimbăm. Și, între noi fie vorba… la un castel ca acesta, parcă merge și un al doilea «DA». Voi ați mai face o dată nunta cu omul de lângă voi?”, a mai spus Gabriela Cristea.

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