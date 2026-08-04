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Ce le-a gătit Gabriela Cristea soacrei și cumnatei. Preparatul se face extrem de ușor

De: Denisa Crăciun 04/08/2026 | 21:19
Gabriela Cristea, rețete aperitiv/ sursa foto: captură video Facebook
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Gabriela Cristea este o bucătăreasă desăvârșită. Aceasta a împărtășit cu urmăritorii ei cum se pregătește atunci când are musafiri. Masa este bogată, preparatele sunt care mai de care mai speciale, astfel că fosta prezentatoare TV a dezvăluit pas cu pas cum realizează aperitivele gustoase de vară.

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare TV din România. În urmă cu ceva timp, ea a decis să se retragă pentru o vreme din lumina reflectoarelor, însă este în continuare foarte activă în mediul online. De curând, vedeta a postat un videoclip în care împărtășește cu fanii ei cum pregătește trei aperitive rapide și fresh atunci când vrea să își impresioneze musafirii.

Ce le-a gătit Gabriela Cristea soacrei și cumnatei

Fosta prezentatoare TV a demonstrat în repetate rânduri că gătește mai ceva ca la MasterChef. În cea mai recentă postare a sa de pe Facebook, Gabriela Cristea a mărturisit că urmează să aibă musafiri. Printre invitați s-au numărat soacra și cumnata, așadar trebuia să le impresioneze. Din acest motiv, vedeta a pregătit mai multe platouri cu aperitive, explicând pas cu pas cum le prepară.

Ea a optat pentru trei combinații simple, printre care măsline verzi și kalamata servite cu pesto, roșii uscate, busuioc, parmezan, ulei de măsline și burrata, mini frigărui cu prosciutto, brie și fructe confiate, dar și o cremă fină de brânză cu roșii coapte la cuptor. Aceasta a precizat că pentru a avea o masă festivă specială nu trebuie să petreci multe ore în bucătărie.

Dacă mă anunți că ajungi la mine peste 15 minute… să știi că nu intru în panică. Vara îmi place să pun pe masă gustări simple, care arată spectaculos și se fac incredibil de repede. Fără ore petrecute în bucătărie, dar cu mult gust.

Astăzi vă arăt trei dintre combinațiile mele preferate: – măsline verzi și kalamata cu pesto, roșii uscate, busuioc, parmezan, ulei de măsline și burrata; – mini frigărui cu prosciutto, brie și fructe confiate; – cremă fină de brânză cu roșii coapte la cuptor.

Uneori, secretul unei mese reușite nu este să gătești mult, ci să alegi ingredientele potrivite și să le lași să vorbească de la sine, a scris Gabriela Cristea în mediul online.

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