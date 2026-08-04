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Coșmarul unei românce în Italia: trei ani de închisoare pe nedrept și despăgubiri de 260.000 de euro

De: Denisa Crăciun 04/08/2026 | 20:11
Coșmarul unei românce în Italia: trei ani de închisoare pe nedrept și despăgubiri de 260.000 de euro
Coșmarul unei românce în Italia/ sursa foto:pexels
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Un caz neașteptat a avut loc în Italia. O femeie în vârstă de 57 de ani a stat după gratii timp de trei ani, pe nedrept. Acum, ea va fi despăgubită de statul italian cu 260.000 de euro. 

O româncă a stat după gratii în închisoarea Giudecca timp de trei ani și opt luni la domiciliu, chiar dacă își ispășise deja pedeapsa. Pentru perioada petrecută în celulă, statul italian trebuie să îi ofere acum 234.876 de euro, iar pentru zilele în care a fost privată de libertate și a fost obligată să rămână în casă trebuie să primească 26.883 de euro. Eroarea s-a produs după ce Tribunalul din Trani a condamnat-o pentru infracțiunile pe care le-a comis, dar își ispășise deja pedeapsa în România.

Coșmarul unei românce în Italia

Românca în vârstă de 57 de ani a fost acuzată pentru constituirea unui grup infracțional în scopul favorizării și exploatării prostituției, inclusiv a minorilor, precum și infracțiuni legate de imigrația ilegală. Aceasta a fost arestată de statul italian, însă nu au luat în calcul faptul că femeia și-a ispășit deja pedeapsa în România. Potrivit legislației italiene, o persoană nu poate fi condamnată de două ori pentru aceleași fapte.

Totul a început în anul 2007, când femeia a fost condamnată în lipsă la nouă ani de închisoare, însă abia recent cazul a fost soluționat de Curtea de Apel din Bari. Conform anchetei, aceasta avea rolul de a recruta tinere din România, cărora li se promiteau locuri de muncă, însă ulterior erau obligate să se prostitueze. Fiind vorba de două state, s-au deschis două anchete, iar cel din țara noastră s-a soluționat mai repede. Apoi, când a ajuns la frontiera de la Trieste, a fost arestată și transferată la închisoarea Giudecca din Veneția.

Închisă de două ori pentru aceleași fapte

După arestarea sa, magistrații din Puglia au început verificările pentru a stabili dacă sentința italiană făcea referire la aceleași fapte pentru care fusese condamnată în România. Curtea de Apel de la Craiova a respins cererea de recunoaștere a hotărârii italiene, iar cinci luni mai târziu Tribunalul din Trieste și-a revocat sentința în baza legislației.

Pedeapsa a fost recalculată, astfel că femeia a fost eliberată abia după 966 de zile de detenție. Ea și avocatul au formulat o cerere pentru recuperarea prejudiciului suferit, așadar în ultimele zile oficialii au admis cererea și i-au pus la dispoziție despăgubirea.

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