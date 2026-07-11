Constantin, un român de 46 de ani din Neamț, a murit într-un accident rutier cumplit. Tragedia a avut loc în Italia

Tragedie românească în Italia! Constantin, un român în vârstă de 46 de ani, a murit în urma unui grav accident rutier. Autoturismul pe care acesta îl conducea s-a izbit violent de un autobuz. Din păcate, pentru român nu s-a mai putut face nimic, iar autoritățile italiene fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

Tragedia a avut loc joi, 9 iulie, în jurul orei 12:00. Mașina pe care o conducea românul s-a izbit frontal de un autobuz de linie. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipele de salvare au intervenit de urgență. Însă, pentru Constantin nu s-a mai putut face nimic. Totul s-a întâmplat în provincia Cuneo.

Tragedie românească în Italia

Constantin avea 46 de ani și era originar din Borca, județul Neamț. În ziua tragediei, bărbatul conducea spre Busca, localitatea în care locuia. Accidentul în care acesta și-a pierdut viața s-a petrecut pe drumul provincial 589, de-a lungul străzii Valle Po, unde victima a pierdut controlul volanului, moment în care s-a lovit de un autobuz.

În urma celor întâmplate, echipele de salvare au fost alertate și au intervenit de urgență. Însă, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Constantin. Acesta a suferit leziuni grave și nu a mai putut fi salvat.

În ceea ce îl privește pe șoferul autobuzului, acesta a scăpat nevătămat. De asemenea, niciunul dintre pasageri nu a fost rănit. În acest caz, oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească acum circumstanțele în care s-a produs tragedia. Sunt luate în calcul mai multe variante precum o posibilă problemă medicală, ațipirea la volan sau o altă situație care l-ar fi determinat pe român să piardă controlul volanului.

Constantin era stabilit de multă vreme în provincia Cuneo, din Italia, unde locuiau și munceau și cei cinci frați ai săi. Românul în vârstă de 46 de ani muncea în industria prelucrării metalelor, iar în trecut a fost angajat la o cooperativă agricolă din zonă.

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