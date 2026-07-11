Acasă » Știri » Constantin, un român de 46 de ani din Neamț, a murit într-un accident rutier cumplit. Tragedia a avut loc în Italia

Constantin, un român de 46 de ani din Neamț, a murit într-un accident rutier cumplit. Tragedia a avut loc în Italia

De: Alina Drăgan 11/07/2026 | 23:18
Constantin, un român de 46 de ani din Neamț, a murit într-un accident rutier cumplit. Tragedia a avut loc în Italia
Tragedie românească în Italia /Foto: Cuneo Dice
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tragedie românească în Italia! Constantin, un român în vârstă de 46 de ani, a murit în urma unui grav accident rutier. Autoturismul pe care acesta îl conducea s-a izbit violent de un autobuz. Din păcate, pentru român nu s-a mai putut face nimic, iar autoritățile italiene fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.

Tragedia a avut loc joi, 9 iulie, în jurul orei 12:00. Mașina pe care o conducea românul s-a izbit frontal de un autobuz de linie. În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, iar echipele de salvare au intervenit de urgență. Însă, pentru Constantin nu s-a mai putut face nimic. Totul s-a întâmplat în provincia Cuneo.

Tragedie românească în Italia

Constantin avea 46 de ani și era originar din Borca, județul Neamț. În ziua tragediei, bărbatul conducea spre Busca, localitatea în care locuia. Accidentul în care acesta și-a pierdut viața s-a petrecut pe drumul provincial 589, de-a lungul străzii Valle Po, unde victima a pierdut controlul volanului, moment în care s-a lovit de un autobuz.

În urma celor întâmplate, echipele de salvare au fost alertate și au intervenit de urgență. Însă, medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Constantin. Acesta a suferit leziuni grave și nu a mai putut fi salvat.

În ceea ce îl privește pe șoferul autobuzului, acesta a scăpat nevătămat. De asemenea, niciunul dintre pasageri nu a fost rănit. În acest caz, oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească acum circumstanțele în care s-a produs tragedia. Sunt luate în calcul mai multe variante precum o posibilă problemă medicală, ațipirea la volan sau o altă situație care l-ar fi determinat pe român să piardă controlul volanului.

Constantin era stabilit de multă vreme în provincia Cuneo, din Italia, unde locuiau și munceau și cei cinci frați ai săi. Românul în vârstă de 46 de ani muncea în industria prelucrării metalelor, iar în trecut a fost angajat la o cooperativă agricolă din zonă.

 

CITEȘTE ȘI:

Accident grav pe Autostrada Soarelui! Doi copii au ajuns la spital

Lift prăbușit în gol de la etajul 5, în Galați. Un muncitor care făcea revizia instalației a murit pe loc

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
O naștere ca în filme: au improvizat cu un cablu de telefon pentru a salva bebelușul
Știri
O naștere ca în filme: au improvizat cu un cablu de telefon pentru a salva bebelușul
O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii au încercat să o salveze prin manevra Heimlich
Știri
O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii au încercat…
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
Mediafax
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au...
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid” și anunță construirea unui memorial
Gandul.ro
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a...
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a întâmplat în Anglia. EXCLUSIV
Prosport.ro
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a...
Va elimina Inteligența Artificială tradiția meditațiilor la români? Expert în Educație: „Încurajez toți copiii să folosească AI“
Adevarul
Va elimina Inteligența Artificială tradiția meditațiilor la români? Expert în Educație: „Încurajez toți...
Pragmatism politic sau lipsă de mijloace: de ce nu s-a materializat un atac iranian pe teritoriul SUA, în ciuda temerilor majore
Digi24
Pragmatism politic sau lipsă de mijloace: de ce nu s-a materializat un atac...
Donald Trump susține că a trecut din nou testul cognitiv: „Am răspuns corect la fiecare întrebare”
Mediafax
Donald Trump susține că a trecut din nou testul cognitiv: „Am răspuns corect...
Parteneri
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol de recuperare, perfuzii și tratamente”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea mai bună decizie”
Click.ro
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea...
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu când am început să ne uităm la companiile de stat
Digi 24
Oana Gheorghiu: S-a putut lucra cu Bolojan atât timp cât s-au mărit taxele, dar nu...
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
Digi24
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său...
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor.ro
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
go4it.ro
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii de știință?
Descopera.ro
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid” și anunță construirea unui memorial
Gandul.ro
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid”...
Tags:
ULTIMA ORĂ
O naștere ca în filme: au improvizat cu un cablu de telefon pentru a salva bebelușul
O naștere ca în filme: au improvizat cu un cablu de telefon pentru a salva bebelușul
O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii au încercat să o salveze ...
O femeie de 64 de ani a murit după ce s-a înecat cu un covrig. Polițiștii au încercat să o salveze prin manevra Heimlich
Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei, de fapt. Artista a spus adevărul gol-goluț!
Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei, de fapt. Artista a spus adevărul gol-goluț!
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști ...
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști sunt așteptați la fenomenul astronomic rar
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis ...
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de artistă pentru românca noastră
Ireal ce a apărut la mormântul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Familia e în stare de șoc!
Ireal ce a apărut la mormântul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Familia e în stare de șoc!
Vezi toate știrile