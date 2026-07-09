Lift prăbușit în gol de la etajul 5, în Galați. Un muncitor care făcea revizia instalației a murit pe loc

Un grav accident de muncă s-a produs miercuri dimineață în municipiul Galați, după ce un lift aflat în revizie s-a prăbușit în gol de la etajul 5 al unui bloc. Unul dintre cei doi muncitori care efectuau lucrările de mentenanță a murit pe loc. Poliția a deschis o anchetă și cercetează cazul pentru nerespectarea normelor de securitate în muncă și ucidere din culpă.

Accidentul a fost anunțat printr-un apel la 112

Tragedia s-a produs miercuri, 8 iulie, în jurul orei 08:38, pe strada Constructorilor din municipiul Galați.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, polițiștii Secției 2 au fost alertați printr-un apel la numărul unic de urgență 112, după ce s-a anunțat că un bărbat ar fi căzut în gol cu liftul de la etajul 5 al unui imobil.

La sosirea echipajelor de intervenție, victima era la parterul blocului și nu mai prezenta semne vitale.

Liftul s-a prăbușit în timpul lucrărilor de mentenanță

Primele cercetări arată că doi angajați ai unei societăți comerciale din Galați efectuau lucrări de mentenanță la instalația liftului în momentul producerii accidentului.

Anchetatorii susțin că un element de siguranță al instalației ar fi cedat, iar cabina liftului s-a prăbușit în gol de la etajul 5.

În interiorul cabinei se afla unul dintre muncitori.

Victima avea 57 de ani

Bărbatul care și-a pierdut viața avea 57 de ani și era din municipiul Galați.

În urma impactului, acesta a suferit leziuni incompatibile cu viața, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, fiind declarat decedat.

Celălalt angajat care participa la lucrările de revizie nu a fost victima prăbușirii cabinei.

Poliția a deschis un dosar penal

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și dacă au fost respectate toate normele de securitate prevăzute pentru astfel de intervenții.

Dosarul penal este instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și ucidere din culpă.

Ancheta urmează să stabilească dacă defecțiunea tehnică a fost cauzată de cedarea unui element de siguranță sau dacă au existat și alte nereguli care au contribuit la producerea tragediei.

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