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Plajă gratuită în București. Zonele unde bucureștenii se relaxează ca la mare

De: Anca Chihaie 10/07/2026 | 00:05
Plajă gratuită în București. Zonele unde bucureștenii se relaxează ca la mare
Sursa foto iStock
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Valurile de căldură din timpul verii îi determină pe tot mai mulți bucureșteni să caute soluții rapide pentru câteva ore de relaxare în aer liber, fără a părăsi orașul. În lipsa timpului necesar pentru o deplasare la mare sau la piscinele din apropierea Capitalei, numeroși locuitori aleg parcurile ca loc pentru plajă, odihnă și petrecerea timpului liber. Prosoapele întinse pe gazon, cărțile citite la umbra copacilor și grupurile de prieteni adunate pe spațiile verzi au devenit o imagine obișnuită în marile parcuri ale Bucureștiului.

Printre cele mai căutate locuri pentru acest tip de recreere se numără Parcul Alexandru Ioan Cuza (IOR) și Parcul Orășelul Copiilor. Ambele sunt intens vizitate în zilele cu temperaturi ridicate, însă oferă condiții diferite pentru cei care aleg să se bucure de soare.

Zonele unde bucureștenii se relaxează ca la mare

În Parcul Orășelul Copiilor există o zonă special amenajată pentru plajă, unde gazonul a fost transformat într-un spațiu destinat relaxării. Vizitatorii pot folosi șezlongurile amplasate în perimetru sau își pot întinde propriile prosoape direct pe iarbă. Zona este frecvent ocupată încă din prima parte a zilei, iar în perioadele caniculare numărul celor care aleg acest loc crește considerabil.

Spațiul destinat plajei funcționează de mai bine de un deceniu și reprezintă una dintre puținele amenajări de acest tip din Capitală. În apropiere se află și o fântână pietonală, care contribuie la confortul vizitatorilor și oferă un loc răcoros pentru familiile cu copii și pentru cei care petrec mai multe ore în parc.

În schimb, Parcul Alexandru Ioan Cuza nu dispune de o zonă oficială pentru plajă, însă acest lucru nu îi împiedică pe bucureșteni să transforme peluzele din apropierea lacului în adevărate spații de relaxare. În zilele însorite, gazonul este ocupat de persoane care stau la soare, citesc, ascultă muzică sau organizează picnicuri.

Pe aleile și spațiile verzi ale parcului pot fi întâlnite familii cu copii, tineri, persoane în vârstă și grupuri de prieteni care aleg să petreacă mai multe ore în aer liber. Unii preferă expunerea directă la soare, în timp ce alții caută umbra copacilor, însă atmosfera amintește adesea de o zi petrecută pe litoral.

Creșterea interesului pentru astfel de activități a determinat autoritățile locale să includă în proiectele de modernizare și noi spații dedicate relaxării în aer liber. Unul dintre cele mai importante proiecte aflate în desfășurare este amenajarea Insulei de Smarald de la Lacul Morii, unde este prevăzută și o zonă destinată plajei pe spațiu verde.

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