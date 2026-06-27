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Încă o perlă ireală la proba de limba română de la Evaluare: „De exemplu, poți primi un covrag de oo, din care ies mulți pui, care fac iar oo. Și apoi..”

De: Emanuela Cristescu 27/06/2026 | 09:12
Încă o perlă ireală la proba de limba română de la Evaluare: De exemplu, poți primi un covrag de oo, din care ies mulți pui, care fac iar oo. Și apoi..
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Perle de la Evaluarea Națională. Sesiunea din acest an a Evaluării Naționale va rămâne, fără doar și poate, în istoria învățământului românesc din cauza gafelor absolut monumentale scrise pe foile de examen. Profesorii corectori au avut nevoie de calmante când au deschis lucrările, dar o anumită lucrare a bătut absolut toate recordurile imaginației!

Un elev a considerat că este perfect normal să ignore complet cuvântul literar „ouă” și l-a înlocuit cu „oo”.

„Uneori, un dar simplu poate fi foarte prețios! De exemplu, poți primi un cofrag de oo, din care ies mulți pui, care fac iar oo. Și apoi ai foarte multi”, a scris un elev.

Perle de la Evaluarea Națională

  • „Mamele prețuiesc mereu darurile simple, iar copiii darurile pe care le vor ei.”
  • „Da, dar să fie și mai scumpe din când în când. De la bunicii mei, primesc mereu haine și pantofi, dar mi-a (corect: mi-au) promis și un lanț de aur care să-l aleg eu.” — Gramatica a rămas la amanet, dar lanțul de aur e sfânt!
  • „În primul text e vorba de un om care muncește care iubește natura. În al doilea, e o femeie care se plimbă prin Papua care nu-i place laptele de cocos și vrea să rupă arborii de cacao.”
  • „Descrierea casei lui Vladimir durează 12 rânduri. Apoi mai primește un păsăroi.” (corect: uliu păsărar)
  • „Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă.”
  • „Un omuleț a adus în redacție un stârv prins în gheață.” (corect: stârc)
  • „Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat!”
  • „Corectorul de ziar avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc.” (corect: stârc)

Altă gafă de proporții

Dincolo de perlele din lucrări, spectacolul total a continuat la ieșirea din școli. O elevă a făcut o gafă de proporții când a dat primele declarații. După ce a scăpat de calvarul din bănci, tânăra a ținut neapărat să demonstreze pe viu că orele de sintaxă au fost cam opționale. Aceasta a inventat o regulă proprie de eufonie.

„Evaluarea a fost destul de ușoară. Sincer, mă așteptam să fie mai greu. Mi-a fost frică c-ar pica (cacofonie) ceva caracterizare pe dramatic sau liric, dar a picat rezumatul. Textul a fost destul de ușor, am înțeles ce s-a scris acolo. Cred că am făcut destul de bine.

Au fost niște chichițe la gramatică, a fost mai greu, dar eu zic că m-am descurcat așa. Și la rezumat am făcut tot. M-am încadrat în cuvinte, deci a fost destul de ușor”, a spus eleva plină de încredere.

VEZI ȘI: O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova: „Mi-a fost frică c-ar…”

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