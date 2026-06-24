Acasă » Știri » O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova: „Mi-a fost frică c-ar…”

O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova: „Mi-a fost frică c-ar…”

De: Emanuela Cristescu 24/06/2026 | 11:22
O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova: "Mi-a fost frică c-ar..."
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O elevă din Craiova a făcut o perlă de proporții când a ieșit de la Evaluarea Națională. Sesiunea din acest an va rămâne, fără doar și poate, în istoria învățământului românesc din cauza gafelor monumentale scrise pe foile de examen.

După ce a scăpat de calvarul din bănci, o adolescentă din Dolj a ținut neapărat să demonstreze pe viu că orele de sintaxă au fost cam opționale! În timp ce se lăuda că a rupt tot la subiecte, tânăra a dat cu gramatica de pământ în fața camerelor de filmat și a inventat o regulă proprie de eufonie.

„Evaluarea a fost destul de ușoară. Sincer, mă așteptam să fie mai greu. Mi-a fost frică c-ar pica ceva caracterizare pe dramatic sau liric, dar a picat rezumatul. Textul a fost destul de ușor, am înțeles ce s-a scris acolo. Cred că am făcut destul de bine. Au fost niște chichițe la gramatică, a fost mai greu, dar eu zic că m-am descurcat așa. Și la rezumat am făcut tot. M-am încadrat în cuvinte, deci a fost destul de ușor”, a spus eleva, când a ieșit de la examen.

Perle de la Evaluarea Națională

Și alți elevi au comis perle absolut colosale, care vor rămâne cu siguranță în istoria neagră a examenelor! Graba și fantezia candidaților au transformat foile de concurs într-o adevărată comedie, unde bietele animale din textele de suport au primit roluri de-a dreptul halucinante.

„Corectorul de ziar avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc.”

„Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat! (Broasca hibernase.)”

O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova:
O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova: „Mi-a fost frică c-ar…”

„Lui Vladimir îi plăceau animalele! Broaște, păsări, tot ce găsea.”

„Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă.”

„Descrierea casei lui Vladimir durează 12 rânduri. Apoi mai primește un păsăroi.”

„În primul text e vorba de un om care muncește, care iubește natura. În al doilea, e o femeie care se plimbă prin Papua, care nu-i place laptele de cocos și vrea să cumpă arborii de cacao.”

„Femeia a zis că zeama de cocos are gust de salcie.”

Alte gafe care vor rămâne în istorie

Când absolvenții de gimnaziu au avut de explicat dacă darurile simple trebuie prețuite, s-a declanșat apocalipsa logicii. În loc să bage texte lacrimogene despre flori și desene pe asfalt, tinerii au dat frâu liber combinațiilor și au trântit pe foile de examen niște perle de-a dreptul halucinante. Profesorii corectori au avut nevoie de magneziu când au văzut cum materialismul feroce și fanteziile financiare au fost ridicate la rang de artă literară.

„Da, dar să fie și mai scumpe din când în când. De la bunicii mei, primesc mereu haine și pantofi, dar mi-a promis și un lanț de aur pe care să-l aleg eu.”

„Mamele prețuiesc mereu darurile simple, iar copiii darurile pe care le vor ei.”

„Uneori, un dar simplu poate fi foarte prețios! De exemplu, poți primi un covrag de ouă, din care ies mulți pui, care fac iar ouă. Și apoi ai foarte mulți pui!”

VEZI ȘI: Ce subiecte au picat la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile

Cum se rezolvau subiectele la Evaluarea Națională 2026 la Limba română. Baremul explicat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Știri
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Râzi cu lacrimi! Cele mai tari perle de la Evaluarea Națională: „Lui Vladimir îi plăceau animalele! Broaște, păsări, tot ce găsea”
Știri
Râzi cu lacrimi! Cele mai tari perle de la Evaluarea Națională: „Lui Vladimir îi plăceau animalele! Broaște, păsări,…
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Mediafax
Ce înseamnă pentru economia Spaniei plecarea în masă a românilor
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere
Gandul.ro
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu...
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum arată și ce a decis
Prosport.ro
FOTO. Soțul milionar a înșelat-o cu cea mai bună prietenă a ei. Cum...
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți ajunge gratis în California sau Germania
Adevarul
Vacanțe pe încredere. Fenomenul „case la schimb” explodează și în România. Cum poți...
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată cu încălzirea mărilor
Digi24
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată...
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc să îi dau de capăt”
Click.ro
Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă. Fostul dansator, cu sănătatea în piuneze: „Nu prea reușesc...
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot primi elevii
Digi 24
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot...
Mini compresorul Crivit de la Lidl: gadget esențial pentru biciclete la preț mic
Promotor.ro
Mini compresorul Crivit de la Lidl: gadget esențial pentru biciclete la preț mic
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Oamenii de știință deschid o „capsulă a timpului” veche de un milion de ani
go4it.ro
Oamenii de știință deschid o „capsulă a timpului” veche de un milion de ani
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Descopera.ro
Ce-ar putea fi „zumzetul” misterios auzit de oameni din întreaga lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași a trimis un e-mail către Digi RCS-RDS, anunțând că renunță la contract. Ce răspuns a primit și ce sumă uriașă i s-a cerut, ca taxă de reziliere
Gandul.ro
Pentru că nu a fost de acord să plătească facturile în euro, Ovidiu din Iași...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Ultimul mesaj pe care l-a postat interpreta de muzică populară Gabriela Tănase. „Viața e scurtă”
Râzi cu lacrimi! Cele mai tari perle de la Evaluarea Națională: „Lui Vladimir îi plăceau animalele! ...
Râzi cu lacrimi! Cele mai tari perle de la Evaluarea Națională: „Lui Vladimir îi plăceau animalele! Broaște, păsări, tot ce găsea”
Cornel Luchian, despre tragedia prin care a trecut. Mărturisiri uluitoare despre experiența sa din ...
Cornel Luchian, despre tragedia prin care a trecut. Mărturisiri uluitoare despre experiența sa din Rai și Iad
Conservă la 196 lei în Auchan. Ce conține, de fapt? Românii sunt scandalizați: „196 de ani ...
Conservă la 196 lei în Auchan. Ce conține, de fapt? Românii sunt scandalizați: „196 de ani sa stea acolo”
Sebastian Dobrincu, achiziție de lux. Bolidul de sute de mii de euro care l-a trimis în liga lui Cristiano ...
Sebastian Dobrincu, achiziție de lux. Bolidul de sute de mii de euro care l-a trimis în liga lui Cristiano Ronaldo
Cum arată Kim, fiica Nicoletei Luciu? A devenit model, la doar 14 ani
Cum arată Kim, fiica Nicoletei Luciu? A devenit model, la doar 14 ani
Vezi toate știrile