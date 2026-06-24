O nouă perlă la Evaluarea Națională 2026. Elevă din Craiova: "Mi-a fost frică c-ar..."

O elevă din Craiova a făcut o perlă de proporții când a ieșit de la Evaluarea Națională. Sesiunea din acest an va rămâne, fără doar și poate, în istoria învățământului românesc din cauza gafelor monumentale scrise pe foile de examen.

După ce a scăpat de calvarul din bănci, o adolescentă din Dolj a ținut neapărat să demonstreze pe viu că orele de sintaxă au fost cam opționale! În timp ce se lăuda că a rupt tot la subiecte, tânăra a dat cu gramatica de pământ în fața camerelor de filmat și a inventat o regulă proprie de eufonie.

„Evaluarea a fost destul de ușoară. Sincer, mă așteptam să fie mai greu. Mi-a fost frică c-ar pica ceva caracterizare pe dramatic sau liric, dar a picat rezumatul. Textul a fost destul de ușor, am înțeles ce s-a scris acolo. Cred că am făcut destul de bine. Au fost niște chichițe la gramatică, a fost mai greu, dar eu zic că m-am descurcat așa. Și la rezumat am făcut tot. M-am încadrat în cuvinte, deci a fost destul de ușor”, a spus eleva, când a ieșit de la examen.

Perle de la Evaluarea Națională

Și alți elevi au comis perle absolut colosale, care vor rămâne cu siguranță în istoria neagră a examenelor! Graba și fantezia candidaților au transformat foile de concurs într-o adevărată comedie, unde bietele animale din textele de suport au primit roluri de-a dreptul halucinante.

„Corectorul de ziar avea grijă de animale – o broască, un uliu și un sfârc.” „Când a venit frigul, bărbatul a vrut să sufoce broasca cu o pernă roșie, dar ea a înviat! (Broasca hibernase.)”

„Lui Vladimir îi plăceau animalele! Broaște, păsări, tot ce găsea.” „Broscuța a refuzat să mănânce frunze și flori și a așteptat carne. Și eu la fel, dar nu crudă.” „Descrierea casei lui Vladimir durează 12 rânduri. Apoi mai primește un păsăroi.” „În primul text e vorba de un om care muncește, care iubește natura. În al doilea, e o femeie care se plimbă prin Papua, care nu-i place laptele de cocos și vrea să cumpă arborii de cacao.” „Femeia a zis că zeama de cocos are gust de salcie.”

Alte gafe care vor rămâne în istorie

Când absolvenții de gimnaziu au avut de explicat dacă darurile simple trebuie prețuite, s-a declanșat apocalipsa logicii. În loc să bage texte lacrimogene despre flori și desene pe asfalt, tinerii au dat frâu liber combinațiilor și au trântit pe foile de examen niște perle de-a dreptul halucinante. Profesorii corectori au avut nevoie de magneziu când au văzut cum materialismul feroce și fanteziile financiare au fost ridicate la rang de artă literară.

„Da, dar să fie și mai scumpe din când în când. De la bunicii mei, primesc mereu haine și pantofi, dar mi-a promis și un lanț de aur pe care să-l aleg eu.” „Mamele prețuiesc mereu darurile simple, iar copiii darurile pe care le vor ei.” „Uneori, un dar simplu poate fi foarte prețios! De exemplu, poți primi un covrag de ouă, din care ies mulți pui, care fac iar ouă. Și apoi ai foarte mulți pui!”

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