Cine e Bianca, tânăra care a urcat pe scenă la Untold alături de Zara Larsson? Ce i-a spus cântăreața

Bianca este tânăra care a avut șansa să urce alături de Zara Larsson pe scena principală de la UNTOLD 2026. Mii de fani au ajuns cu câteva ore înainte pe arenă pentru a prinde un loc cât mai aproape de scenă și pentru a o vedea pe artista suedeză, pregătiți să cânte și să danseze pe cele mai cunoscute piese ale sale.

Zara Larsson are un obicei devenit deja cunoscut la concertele sale: în timpul piesei „Lush Life”, alege o fată din public pentru a urca alături de ea și a dansa celebrul moment coregrafic. De această dată, norocoasa aleasă a fost Bianca, studentă la FSPAC, în Cluj. Tânăra a reușit să ajungă în primul rând, în partea stângă a scenei, alături de prietenii săi.

În momentul în care artista a întrebat cine vrea să o însoțească pe scenă, Bianca a început să sară și să îi atragă atenția, iar prietenii ei au indicat-o imediat. Zara a observat-o și a ales-o.

„Am fost luată pe scenă de Zara Larsson la Untold. (…) Din fericire am prins rândul din față, de pe partea stângă a scenei. Ne-am bucurat de concert, am ascultat muzica, am cântat, am urlat, am dansat, iar apoi a venit momentul. Zara a întrebat cine vrea să urce cu ea pe scenă. În momentul acela a venit pe partea mea și am început să sar și să arăt cu mâna și toți prietenii mei arătau spre mine și atunci, ea doar m-a ales pe mine. Efectiv, a zis, «tu, fata albastru, hai pe scenă».”, a început Bianca să povestească pe Tiktok.

Ce i-a spus Zara Larsson Biancăi pe scenă

Totul s-a întâmplat atât de repede încât Bianca nu a avut timp să realizeze ce i se întâmplă. Unul dintre bodyguarzi a ajutat-o să ajungă pe scenă, unde prima reacție a fost să o îmbrățișeze pe artistă. Înainte de dans, Zara i-a oferit un tricou și i-a desenat pe acesta o floare, folosind un spray, exact așa cum își dorise tânăra. Deși repetase dansul, tânăra a povestit că în acele secunde a uitat aproape tot ce știa.

„Nici nu am putut procesa informația iar bodyguardul ei deja m-a ridicat pe sus și m-a dus pe scenă. Am fugit direct spre Zara și am luat-o în brațe. Era atât de frumoasă și mirosea extraordinar. Mi-a dat tricoul și mi-a făcut o floare pe el și mai apoi am urcat mai sus pe scenă și atunci am început să mă obișnuiesc puțin cu publicul și cu atmosfera. Atunci m-a întrebat și Zara dacă sunt pregătită și sincer să vă spun am uitat efectiv tot dansul în acea secundă. Așa emoții pot spune că nu am avut niciodată un public atât de mare în fața mea și Zara dansa cu mine.”, a mai spus tânăra.

Pe scenă, Bianca a dansat și a cântat alături de Zara Larsson, în fața unei mulțimi uriașe. Emoțiile au făcut-o să se panicheze pentru câteva clipe, însă reacția publicului a ajutat-o să se liniștească și să se bucure de experiență. Cântăreața a apreciat-o că știa versurile și au cântat împreună o parte din piesa ei: „Tu poți să cânți”, i-a spus.

După momentul de pe scenă, tânăra a fost invitată în backstage, unde a avut ocazia să petreacă alte câteva clipe alături de artistă și dansatoarele sale. Zara i-a remarcat inclusiv machiajul și ținuta, transformând experiența într-o amintire pe care tânăra nu o va uita prea curând.

„Am și cântat cu ea, cu toate că nu mă auzeam absolut deloc. Eu chiar nu știam că se aude ceva la microfon, însă chiar s-a auzit cum am văzut filmările. Nu a fost perfect, m-am panicat puțin în timpul dansului. Însă când am văzut câtă lume mă aplaudă și mă susține am început să mă calmez Și după aceea m-a luat Zara și dansatoarele ei în backstage. (…) Mi-a spus că îi place foarte mult machiajul meu și outfit-ul meu.”, a adăugat Bianca.

Ce mesaj a transmis Zara Larsson după concertul său

După concertul de la UNTOLD, Zara Larsson a avut un mesaj special pentru publicul din România, pe care l-a descris drept spectaculos. Artista a făcut referire și la momentul cu Bianca, pe care a numit-o „Lush Life Girl”, felicitând-o pentru experiența de pe scenă.

În același timp, cântăreața a glumit pe seama fotografului său pentru că nu a surprins în imagini momentul alături de Bianca, spunând, în glumă, că acesta va fi concediat.

„E o nebunie în România! Mulțumesc mult!!! Abia aștept să mă întorc 🐬🌸🫧⭐️ fotografiată de @robinboee (deși a uitat să o fotografieze pe Lush Life Girl, așa că va fi concediat mâine! Felicitări, Bianca!)”, a scris Zara Larsson pe Instagram.

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