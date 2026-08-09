Acasă » Altceva Podcast » Țeapă de proporții înainte de UNTOLD. Un clujean ar fi vândut bilete inexistente către 30 de persoane

Țeapă de proporții înainte de UNTOLD. Un clujean ar fi vândut bilete inexistente către 30 de persoane

De: Denisa Crăciun 09/08/2026 | 14:38
Țeapă de proporții înainte de UNTOLD. Un clujean ar fi vândut bilete inexistente către 30 de persoane
Țeapă la UNTOLD/ Sursa foto: Facebook / Untold
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut, după ce a înșelat 30 de persoane. Acesta le-a vândut bilete inexistente pentru festivalul UNTOLD.

Un clujean a realizat o țeapă de proporții înainte de festivalul UNTOLD. El a vândut celor 30 de persoane bilete inexistente. Individul le-a cerut victimelor să îi transfere contravaloarea biletelor în avans, însă nu le-a livrat nici accesul la eveniment și nici nu le-a returnat banii, potrivit news.ro. În acest moment, polițiștii au demarat o anchetă, iar bărbatul a fost reținut.

Țeapă de proporții înainte de UNTOLD

Ca în fiecare an, incidentele există chiar dacă este vorba despre un festival. Ancheta este în plină desfășurare, în urma a zeci de sesizări primite care descriau același mod de operare. De asemenea, după verificările efectuate, polițiștii au constatat că în toate cazurile a fost vorba despre același bărbat, un clujean în vârstă de 30 de ani.

Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada cuprinsă între începutul anului 2026 şi până în data de 7 august a.c., acesta ar fi indus în eroare 30 de persoane, prin aceea că le-ar fi oferit spre vânzare bilete la festival, solicitând în schimb contravaloarea acestora. Deşi persoanele în cauză ar fi efectuat tranzacţiile pentru achiziţionarea biletelor, acestea nu le-ar fi primit până la începerea festivalului şi nici nu şi-ar fi recuperat banii, au transmis duminică, oficialii Poliției.

Mai mult decât atât, sâmbătă, 8 august, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, medii de stocare și alte probe.

Cum s-a îmbrăcat Andreea Ibacka la UNTOLD

UNTOLD aduce pe scenă în fiecare an vedete din țara noastră și internaționale. Mii de oameni își cumpără bilete din timp pentru un astfel de festival, tocmai pentru a evita țepele precum cea menționată mai sus. Printre persoanele care se bucură de concerte se numără și Andreea Ibacka, proaspăt divorțată de Cabral.

Aceasta a optat pentru o ținută incendiară, care a atras toate privirile. Rochia neagră mulată, cu decupaje interesante, i-au pus în evidență silueta de zeiță. Festivalul se încheie duminică, 9 august, însă oamenii se relaxează până în ultimul moment, profitând la maximum.

VEZI ȘI: Cine va prezenta Festivalul Mamaia 2026. Anunțul făcut chiar de Anca Țurcașiu

(P) România intră pe harta marilor evenimente K-pop. K-POP DAYS NIBIRU devine cel mai mare festival de profil din Europa de Sud-Est

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare
Știri
BANC | Bulă intră într-un magazin și cere unei vânzătoare
Soarele puternic nu înseamnă automat producție mai mare. Ce pățesc panourile fotovoltaice la 40°C
Știri
Soarele puternic nu înseamnă automat producție mai mare. Ce pățesc panourile fotovoltaice la 40°C
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care au salvat Reactorul 2 de la Cernavodă
Mediafax
O parte din cabluri au cedat. Momentele tensionate din timpul scufundării barjelor care...
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia,...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Ornella Muti, dezvăluiri din culisele filmelor cu actori legendari. „Când am jucat cu Sylvester Stallone am făcut două bronșite”
Adevarul
Ornella Muti, dezvăluiri din culisele filmelor cu actori legendari. „Când am jucat cu...
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce arată analiza preliminară a epavei
Digi24
Drona care a explodat în Bulgaria, aproape de România, a fost identificată. Ce...
A „parcat” un elicopter într-un centru de echitație din Constanța. Pilotul ar fi provocat pagube
Mediafax
A „parcat” un elicopter într-un centru de echitație din Constanța. Pilotul ar fi...
Parteneri
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
TOP 40 – Cele mai sexy femei din lume! Ce dietă ține ocupanta primului loc
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu cine s-a distrat fiecare
Click.ro
Vedetele s-au înghesuit la festival! Cabral și Andreea Ibacka, separat la Untold după divorț. Cu...
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează pe cercetători
Digi 24
Devin oamenii mai puțin inteligenți? Ce este „efectul Flynn invers” și de ce îi îngrijorează...
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
Digi24
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident...
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac armat reaprinde discuția
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă trebuie să fugi cu Tesla în timp ce încarcă? Un atac...
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Badea Gheorghe: – Nu pot face dragoste!
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
go4it.ro
Cascadoarea de 137 cm care a fost dublura lui Matt Damon în Odiseea
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Descopera.ro
Este adevărat că inteligența oamenilor scade?
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi Arabia Saudită
Gandul.ro
Ștefan Popescu, analiză de weekend. Ce înseamnă acordul de la Mecca dintre Turcia, Pakistan şi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
De ce unii oameni nu își cer niciodată scuze, chiar și atunci când greșesc. Explicația psihologilor
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ...
Fosta actriță de telenovele a născut în secret în urmă cu 3 săptămâni, la 14 ani de la ultima ei apariție pe „sticlă”
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
3 zodii care atrag banii ca un magnet luni, 10 august. Este ziua lor norocoasă
Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”
Primele declarații ale unui paramedic din ambulanța din Cluj atacată: „Dacă ne blocau, ne omorau”
Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: ...
Marele regret al lui Alexandru Ciucu după divorțul de Alina Sorescu! Detaliul care le putea salva relația: „Asta o să-mi reproșez întotdeauna”
O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul ...
O nouă taxă pentru pasageri. O companie aeriană va cere bani pentru bagajul pus în compartimentul de deasupra
Vezi toate știrile