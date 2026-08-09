Țeapă de proporții înainte de UNTOLD. Un clujean ar fi vândut bilete inexistente către 30 de persoane

Un bărbat în vârstă de 30 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut, după ce a înșelat 30 de persoane. Acesta le-a vândut bilete inexistente pentru festivalul UNTOLD.

Un clujean a realizat o țeapă de proporții înainte de festivalul UNTOLD. El a vândut celor 30 de persoane bilete inexistente. Individul le-a cerut victimelor să îi transfere contravaloarea biletelor în avans, însă nu le-a livrat nici accesul la eveniment și nici nu le-a returnat banii, potrivit news.ro. În acest moment, polițiștii au demarat o anchetă, iar bărbatul a fost reținut.

Țeapă de proporții înainte de UNTOLD

Ca în fiecare an, incidentele există chiar dacă este vorba despre un festival. Ancheta este în plină desfășurare, în urma a zeci de sesizări primite care descriau același mod de operare. De asemenea, după verificările efectuate, polițiștii au constatat că în toate cazurile a fost vorba despre același bărbat, un clujean în vârstă de 30 de ani.

Din cercetările efectuate a reieşit că, în perioada cuprinsă între începutul anului 2026 şi până în data de 7 august a.c., acesta ar fi indus în eroare 30 de persoane, prin aceea că le-ar fi oferit spre vânzare bilete la festival, solicitând în schimb contravaloarea acestora. Deşi persoanele în cauză ar fi efectuat tranzacţiile pentru achiziţionarea biletelor, acestea nu le-ar fi primit până la începerea festivalului şi nici nu şi-ar fi recuperat banii, au transmis duminică, oficialii Poliției.

Mai mult decât atât, sâmbătă, 8 august, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, medii de stocare și alte probe.

Cum s-a îmbrăcat Andreea Ibacka la UNTOLD

UNTOLD aduce pe scenă în fiecare an vedete din țara noastră și internaționale. Mii de oameni își cumpără bilete din timp pentru un astfel de festival, tocmai pentru a evita țepele precum cea menționată mai sus. Printre persoanele care se bucură de concerte se numără și Andreea Ibacka, proaspăt divorțată de Cabral.

Aceasta a optat pentru o ținută incendiară, care a atras toate privirile. Rochia neagră mulată, cu decupaje interesante, i-au pus în evidență silueta de zeiță. Festivalul se încheie duminică, 9 august, însă oamenii se relaxează până în ultimul moment, profitând la maximum.

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