Frig în case la iarnă? Rezervele de gaze ale Europei sunt periculos de scăzute

Rezervele de gaze ale Europei sunt periculos de scăzute, la aproximativ 58% din capacitatea națională, cu 16% sub masa istorică pe 5 ani, fiind la cel mai mic nivel din 2011. În plus, pariul Germaniei pe piața liberă a gazului ar putea pune în pericol Europa la iarnă.

Rezervele de gaze se reduc considerabil, existând riscul apariției unor noi probleme energetice dacă conflictul din Iran continuă și valurile de frig vor determina creșterea cererii de încălzire pe durata iernii. Totuși, cel mai mare consumator de energie al continentului nu este îngrijorat. Pe de altă parte, Germania prezintă cea mai mare vulnerabilitate a Uniunii Europene.

Frig în case la iarnă?

Dimensiunea imensă a Germaniei înseamnă că deficitele de gaz s-ar putea resimți în țările vecine, ceea ce poate determina creșterea prețurilor în întreaga Uniune Europeană, în cazul în care nu își poate reface rezervele. Acest lucru a dus la mai multe apeluri către Berlin pentru a-și îndruma giganții energetici controlați de stat să cumpere gaze la orice preț. Până în acest moment, statul nu a cedat, astfel că se confruntă cu riscuri serioase.

Nivelurile de stocare nu sunt doar excepţional de scăzute pentru această perioadă a anului, ci sunt la un minim istoric, a declarat Sebastian Heinermann, directorul general al INES.

Cu toate acestea, Berlinul își menține aceeași traiectorie. Ministrul Energiei a recunoscut nivelul istoric scăzut al rezervelor țării și a refuzat să intervină, spunând că este responsabilitatea companiilor și comercianților.

Este responsabilitatea companiilor şi a comercianţilor să umple instalaţiile de stocare pentru iarnă. Umplerea instalaţiilor de stocare sub conducerea guvernului ar constrânge şi mai mult piaţa gazelor şi ar determina o creştere şi mai mare a preţurilor. Situaţia aprovizionării în lunile următoare s-ar deteriora de fapt, a precizat un purtător de cuvânt al Ministerului Energiei din Germania.

Pe de altă parte, o intervenție ar putea determina creșterea prematură a prețurilor dacă iarna va fi blândă.

Dacă începi să cumperi acum pentru a aduce stocurile la un nivel prestabilit politic, faci ca preţurile să crească acum pentru a te asigura că nu vei avea preţuri mai mari iarna, când va fi frig, a explicat Ruseckas.

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