Acasă » Știri » Alertă în Capitală! Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz

Alertă în Capitală! Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz

De: Emanuela Cristescu 22/06/2026 | 16:05
Alertă în Capitală! Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz
Alertă în Capitală! Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Momente de coșmar și o desfășurare impresionantă de forțe, în această după-amiază, în București! O scurgere masivă de combustibil gazos la temelia unui imobil a declanșat codul roșu de intervenție. Autoritățile au intrat în alertă maximă și au luat decizia radicală de a goli complet clădirea, de teama unei catastrofe iminente.

Panica a pus stăpânire pe o întreagă comunitate din zona Nicolae Grigorescu. Totul a început când mirosul înțepător i-a alertat pe locatari, descoperindu-se o defecțiune majoră la magistrala principală care asigură alimentarea unui mamut rezidențial compus din nu mai puțin de șase scări.

Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz

Pentru a preveni o tragedie de proporții, autoritățile au acționat instantaneu:

  • Aproape 100 de cetățeni au fost evacuați din apartamente de urgență.
  • Furnizarea rețelei de gaz a fost sistată complet în întreg cartierul.
  • Toate persoanele evacuate au fost direcționate către un spațiu sigur, departe de focarul de risc.
Alertă în Capitală! Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz
Alertă în Capitală! Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz

Imaginile de la fața locului sunt desprinse parcă din filmele de acțiune. Zona a fost complet izolată de cordoane de siguranță, în timp ce sirenele au răsunat minute în șir. La fața locului au fost trimise de urgență cele mai dotate unități ale pompierilor militari, medici pregătiți de triaj, dar și tehnicieni de elită din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, acompaniați de o autospecială destinată atacurilor chimice și radiologice (CBRN).

Armata de salvatori a blocat zona

Experții din cadrul regiei de distribuție au început deja scanarea amănunțită a fiecărui colț. Până în aceste momente, aparatele de măsură folosite la primele trei secțiuni ale imobilului nu au înregistrat valori toxice care să pună viața în pericol, însă verificările continuă într-un ritm alert pentru restul structurii.

Forțele de ordine fac un apel disperat către toți bucureștenii să evite complet această arteră din Sectorul 3 și să nu îngreuneze misiunea echipelor de salvare, până când pericolul nu va fi complet eliminat! Misiunea rămâne în dinamică.

VEZI ȘI: Panică în București! Locatarii unui bloc au fost evacuați de urgență: o țeavă de gaze a fost avariată

 Alertă în sectorul 5! Supermarket evacuat din cauza mirosului puternic de gaze. Pompierii intervin la fața locului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Știri
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață
Știri
Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
Gandul.ro
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Adevarul
„Înghețata” pentru găini. Cum combat fermierii stresul termic la păsări
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Lili Sandu, fosta iubită a lui Bogdan Stelea, arată fabulos la 47 de ani în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Lili Sandu, fosta iubită a lui Bogdan Stelea, arată fabulos la 47 de ani...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Theo Rose și Anghel Damian au plecat cu copilul în Grecia! Aceștia au fost plimbați cu mașina VIP pe aeroport! Primele imagini cu familia reunită
Click.ro
Theo Rose și Anghel Damian au plecat cu copilul în Grecia! Aceștia au fost plimbați...
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va întâmpla cu ei
Gandul.ro
A expirat ultimatumul dat celor cinci lideri PNL pentru a-și depune demisiile. Ce se va...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Nuțu Cămătaru, chemat în fața procurorilor. Dosarul care îl vizează
Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda ...
Cum și-a dat Andreea Ibacka „restart” după divorț? Fosta soție a lui Cabral și Majda i-au făcut „marcaj strâns” lui Mahmut Orhan. Fetele vesele nu s-au dezlipit o clipă de cel mai viral DJ
Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață
Ana Morodon a izbucnit în lacrimi. Sănătatea ei atârnă de un fir de ață
Greșeala banală care poate complica un control rutier. Ce să nu spui când ești oprit
Greșeala banală care poate complica un control rutier. Ce să nu spui când ești oprit
Mesajul lui Radu Vâlcan pentru Răzvan Fodor, în ziua în care artistul a împlinit 51 de ani
Mesajul lui Radu Vâlcan pentru Răzvan Fodor, în ziua în care artistul a împlinit 51 de ani
Incident neplăcut pentru Andreea Bănică. Artista susține că a fost lovită în aeroport
Incident neplăcut pentru Andreea Bănică. Artista susține că a fost lovită în aeroport
Vezi toate știrile