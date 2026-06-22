Alertă în Capitală! Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz

Momente de coșmar și o desfășurare impresionantă de forțe, în această după-amiază, în București! O scurgere masivă de combustibil gazos la temelia unui imobil a declanșat codul roșu de intervenție. Autoritățile au intrat în alertă maximă și au luat decizia radicală de a goli complet clădirea, de teama unei catastrofe iminente.

Panica a pus stăpânire pe o întreagă comunitate din zona Nicolae Grigorescu. Totul a început când mirosul înțepător i-a alertat pe locatari, descoperindu-se o defecțiune majoră la magistrala principală care asigură alimentarea unui mamut rezidențial compus din nu mai puțin de șase scări.

Un bloc întreg a fost evacuat după o scurgere periculoasă de gaz

Pentru a preveni o tragedie de proporții, autoritățile au acționat instantaneu:

Aproape 100 de cetățeni au fost evacuați din apartamente de urgență.

Furnizarea rețelei de gaz a fost sistată complet în întreg cartierul.

Toate persoanele evacuate au fost direcționate către un spațiu sigur, departe de focarul de risc.

Imaginile de la fața locului sunt desprinse parcă din filmele de acțiune. Zona a fost complet izolată de cordoane de siguranță, în timp ce sirenele au răsunat minute în șir. La fața locului au fost trimise de urgență cele mai dotate unități ale pompierilor militari, medici pregătiți de triaj, dar și tehnicieni de elită din cadrul Detașamentului Special de Salvatori, acompaniați de o autospecială destinată atacurilor chimice și radiologice (CBRN).

Armata de salvatori a blocat zona

Experții din cadrul regiei de distribuție au început deja scanarea amănunțită a fiecărui colț. Până în aceste momente, aparatele de măsură folosite la primele trei secțiuni ale imobilului nu au înregistrat valori toxice care să pună viața în pericol, însă verificările continuă într-un ritm alert pentru restul structurii.

Forțele de ordine fac un apel disperat către toți bucureștenii să evite complet această arteră din Sectorul 3 și să nu îngreuneze misiunea echipelor de salvare, până când pericolul nu va fi complet eliminat! Misiunea rămâne în dinamică.

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