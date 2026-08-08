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De ce femeile nu trebuie să țină post intermitent la fel ca bărbații, potrivit Dr. Cezar

De: Simona Vlad 08/08/2026 | 06:40
De ce femeile nu trebuie să țină post intermitent la fel ca bărbații, potrivit Dr. Cezar
De ce femeile nu trebuie să țină post intermitent la fel ca bărbații, potrivit Dr. Cezar. Sursa foto: colaj CANCAN.ro
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Dr. Cezar a vorbit despre diferențele dintre femei și bărbați și despre modul în care acestea ar putea influența relația cu postul și alimentația. La podcastul „Gândește diferit”, medicul a pornit de la o perspectivă antropologică și istorică pentru a explica de ce consideră că femeile nu ar trebui să țină perioade de post la fel de lungi precum bărbații.

Femeile nu trebuie să țină post intermitent la fel ca bărbații

Potrivit lui Dr. Cezar, diferențele ar avea legătură inclusiv cu rolurile pe care femeile și bărbații le-au avut în comunitățile umane de-a lungul istoriei. În timp ce bărbații ar fi fost implicați mai ales în vânătoare, femeile s-ar fi ocupat într-o mai mare măsură de cules fructe și legume, precum și alte plante. Dr. Cezar susține că femeile ar fi fost, din punct de vedere antropologic, mai protejate și ar fi avut un acces diferit la hrană decât bărbații.

„În general, femeile n-ar trebui să țină atât de mult post ca și bărbații, pentru că femeile, din perspectivă antropologică și istorică, au fost mai protejate și cumva ele s-au ocupat mai mult cu culesul și bărbații mai mult cu vânătoarea. Deci bărbații mai degrabă vânători, femeile mai degrabă culegătoare. Femeia, când se duce să culeagă, mai și mănâncă. Nu stă și ține „nu mănânc, nu, nu”. A găsit un morcov, doi morcovi, unul îl mănâncă ea și unu-l ține pentru băieți, dacă vin cu tolba goală. Ei n-au timp să culeagă morcovi. Ei trebuie să fie atenți, știi, să fie agili, să acționeze.”

Diferențele dintre femei și bărbați

Dr. Cezar a continuat explicația făcând referire la comportamentul femeilor și al bărbaților în trafic. Acesta susține că există diferențe inclusiv în ceea ce privește tipul accidentelor în care sunt implicați.

„Diferențele astea s-au demonstrat, de exemplu în trafic: bărbații fac accidente mai grave, cu viteze mai mari, iar femeile fac accidente mai ușoare, mai prin parcare. Ele sunt mai preventive, cumva mai precaute, să zic, fac accidente de-astea (n.r. ușoare).”

Ce spune Dr. Cezar despre percepția culorilor

Un alt exemplu oferit de medic vizează percepția vizuală. Dr. Cezar susține că femeile ar avea o percepție mai bună asupra culorilor și nuanțelor, în timp ce bărbații ar avea o percepție mai bună a mișcării.

„Femeile au o percepție mai bună a culorilor, a nuanțelor. Bărbații au o percepție mai bună a mișcării și cumva asta dovedește că noi, bărbații, suntem mai degrabă vânători și femeile culegătoare. El trebuie să perceapă mișcarea, iar femeia trebuie să perceapă culoarea fructului, să vadă că-i copt, să vadă dacă-i trebuie ciuperca.”

Legătura dintre evoluție, alimentație și post

În cadrul discuției, Dr. Cezar a pornit astfel de la diferențele dintre rolurile tradiționale ale femeilor și bărbaților pentru a explica perspectiva sa asupra postului. Ideea prezentată de medic este că organismul femeii și cel al bărbatului nu trebuie privite neapărat identic atunci când vine vorba despre perioadele de restricție alimentară. Potrivit argumentației sale, particularitățile biologice și modul în care cele două sexe s-au adaptat de-a lungul timpului ar putea avea un rol în felul în care fiecare persoană răspunde la lipsa alimentelor.

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