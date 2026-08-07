Mihaela Bilic le recomandă românilor să profite din plin de sezonul cald și să consume cât mai multe legume proaspete. Medicul nutriționist spune că modul în care sunt preparate poate face diferența atunci când vine vorba despre aportul de vitamine și nutrienți. Potrivit specialistei, multe legume își păstrează proprietățile benefice doar dacă sunt consumate crude.

Mihaela Bilic spune că meniul zilnic ar trebui să conțină cât mai multe legume colorate. Acestea pot fi consumate la fiecare masă și aduc numeroase beneficii organismului. Totuși, medicul atrage atenția că prepararea termică poate reduce valoarea nutritivă a unor alimente. Vitaminele sunt afectate în mod special de temperaturile ridicate.

Cum se consumă legumele: crude sau gătite?

Potrivit Mihaelei Bilic, vitamina C este una dintre cele mai sensibile la căldură. Fiecare minut de fierbere reduce semnificativ cantitatea acestei vitamine. În schimb, mineralele rezistă mult mai bine procesului de gătire. Calciul, magneziul, fierul și zincul își păstrează proprietățile chiar și după preparare.

Broccoli, usturoiul și ceapa sunt printre cele mai sensibile. Mihaela Bilic spune că broccoli oferă cele mai multe beneficii atunci când este consumat crud. Prepararea excesivă poate reduce efectul compușilor cu rol protector asupra organismului. Și usturoiul sau ceapa își pierd o parte dintre substanțele benefice în timpul gătirii.

În plus, usturoiul poate deveni amar dacă este ținut prea mult pe foc. Specialista recomandă și consumul de avocado în stare proaspătă. Prin încălzire, acesta își modifică gustul și pierde o parte dintre compușii valoroși.

Mesajul transmis de Mihaela Bilic

„Dacă e vară, e momentul să mâncăm legume cât mai multe și mai colorate în fiecare zi și la fiecare masă. Întrebarea este: le mâncăm crude sau gătite? Beneficii maxime pentru digestie și sănătate obținem din legumele proaspete, de la ciuperci și sparanghel, la broccoli și sfeclă. Majoritatea legumelor pot fi mâncate crude. Gătitul și temperatura ridicată distrug vitaminele, în general, și vitamina C în special. Fiecare minut de fiert scade cu 25% conținutul de vitamina C. Mineralele, în schimb, nu sunt afectate de căldură. Cantitatea de calciu, magneziu, fier sau zinc nu scade prin gătit. Fitonutrienții cu efect anticancer din broccoli au eficiență și absorbție maximă dacă îl consumăm crud sau gătit foarte puțin la abur. Alicina și compușii benefici cu sulf din ceapă și usturoi sunt neutralizați de căldură. Evitați tratamentul termic prelungit, deoarece usturoiul devine amar prin gătire. Taninurile cu efect antioxidant din avocado devin amare prin încălzire, așa că este recomandat să consumați fructul crud”, a mărturisit medicul nutriționist pe Facebook.

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