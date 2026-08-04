Leguma ieftină care nu ar trebui să lipsească din alimentație. Poate reduce riscul unor boli grave

Există o legumă pe care aproape toți românii o cumpără fără să-i dea prea mare importanță, însă puțini știu ce efecte uimitoare poate avea asupra organismului. Costă doar câțiva lei, se găsește în toate supermarketurile și piețele, iar medici spun că ar putea reduce riscul de cancer cu până la 15%.

Este vorba despre morcov, unul dintre cele mai populare alimente din bucătăria românească. Deși mulți îl folosesc doar în supe sau salate, medicii spun că această legumă este o adevărată sursă de nutrienți și poate avea un rol important în menținerea sănătății.

Ce beneficii are această legumă

Potrivit medicilor și nutriționiștilor, morcovii sunt bogați în carotenoizi, compuși pe care organismul îi transformă în vitamina A, esențială pentru vedere, sistemul imunitar și buna funcționare a organismului.

„Poți obține vitamina A din carne, dar dacă urmezi o dietă vegetariană sau nu consumi carne în mod regulat, este important să mănânci mulți morcovi”, a spus medicul Kirsten Brandt.

Beneficiile morcovilor nu se opresc la sănătatea ochilor. Un studiu publicat în 2023 de dr. Kirsten Brandt arată că un consum de aproximativ 300 de grame de morcovi pe săptămână ar putea reduce riscul de cancer cu până la 15%.

Medicii explică faptul că efectul este pus pe seama poliacetilenelor, substanțe naturale care pot contribui la reducerea inflamației și la protejarea celulelor organismului. În plus, morcovii conțin fibre din belșug, ceea ce ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp și poate susține un stil de viață echilibrat.

Totodată, lipsa unor nutrienți precum luteina, prezentă în această legumă, poate influența în timp sănătatea ochilor, motiv pentru care medicii recomandă introducerea morcovilor în alimentația obișnuită.

Alte legume recomandate de medici

Medicii atrag atenția că o alimentație variată rămâne esențială pentru sănătate. Pe lângă morcovi, legume precum spanacul, varza și broccoli sunt și ele recomandate într-un regim alimentar echilibrat, datorită conținutului ridicat de vitamine, fibre și antioxidanți.

Deși niciun aliment nu poate garanta prevenirea cancerului, medici spun că obiceiurile alimentare sănătoase, alături de un stil de viață echilibrat, pot contribui la reducerea riscului de apariție a unor afecțiuni grave.

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