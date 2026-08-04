Alexandra Stan, dezvăluiri dureroase despre sarcină: „Am crezut că pierd copilul”

Alexandra Stan a relatat că începutul sarcinii a fost marcat de probleme medicale serioase, pe care nu le-a putut face publice la momentul respectiv.

Artista, care urmează să devină mamă în scurt timp, a trecut prin luni dificile după ce medicii au descoperit un hematom și placenta praevia, complicații ce puteau duce la pierderea sarcinii. În tot acest interval, s-a sprijinit exclusiv pe familie și a ales să rămână discretă până când evoluția a devenit stabilă.

Alexandra Stan, dezvăluiri dureroase despre sarcină

Cântăreața a explicat că a renunțat aproape complet la activitatea online pentru aproximativ patru luni, perioadă în care a trăit cu teama constantă că ar putea pierde copilul.

„Am avut o pauză de aproximativ 4 luni în care nu am postat aproape nimic. Trăiam cu teama că voi pierde sarcina și nu am putut împărtăși cu comunitatea mea până când pericolul nu a trecut”, a declarat Alexandra Stan.

Pentru a evita influențele negative, artista a decis să nu mai urmărească platformele sociale și să se concentreze doar pe recomandările medicului și pe sprijinul celor apropiați.

„Am refuzat să mă mai uit pe Instagram și TikTok, ca să nu mă mai compar cu nimeni. Am decis să ascult doar de doamna doctor, pentru că ea mi-a dat foarte multă încredere că voi reuși. M-a făcut foarte umilă, dar a aprins în mine un foc de luptătoare până la capăt”, a mai spus artista.

„Am crezut că pierd copilul”

După ce medicii i-au confirmat că sarcina evoluează favorabil, Alexandra Stan a decis să împărtășească vestea cu publicul. În prezent, se declară pregătită pentru venirea pe lume a fiicei sale, Eva, și spune că are tot sprijinul partenerului ei, Ștefan. Artista a precizat că au pus la punct toate lucrurile necesare pentru bebeluș, de la mobilier și haine până la accesorii și electrocasnice.

„Deja am pus aproape tot la punct. Am dat comandă de pătuţ, căruţ, hăinuţe, accesorii şi electrocasnice pt bebe. Ne-am sfătuit la toate deciziile pe care le-am luat pentru Eva, dar eu am făcut mai multă documentare. Ca o mămică, evident! (…) Ştefan a fost lângă mine şi este mereu lângă mine. Cel mai tare m-a impresionat faptul că, deşi el este mai mic decât mine, m-a echilibrat foarte mult. M-a făcut să fiu mai sigură pe mine. Chiar şi când credeam că lucrurile scapă de sub control, el era acolo şi mă ajuta să am încredere în tot procesul”.

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