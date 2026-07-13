Mai sunt doar câteva săptămâni! Alexandra Stan a dezvăluit când va veni pe lume fiica ei

Alexandra Stan și partenerul ei, Ștefan Oprea, se află în pragul unui moment important din viața lor, urmând să devină părinți pentru prima dată.

Artista a dezvăluit că fiica lor va purta numele Eva, o alegere la care a contribuit și mama lui Ștefan. Cei doi au împărtășit vestea cu discreție, însă apropierea termenului a adus emoții tot mai mari în cuplu.

Alexandra Stan a dezvăluit când va veni pe lume fiica ei

În ultimele zile, prietenele cântăreței și iubitul ei au organizat un baby shower, semn că venirea pe lume a micuței este foarte aproape. Alexandra Stan a mărturisit că mai are aproximativ trei săptămâni până la naștere, iar nerăbdarea de a-și ține fetița în brațe crește pe zi ce trece.

„Acel moment când realizezi că mai ai 3 săptămâni până naști”, a scris artista pe TikTok, mesaj care a atras numeroase reacții și urări din partea fanilor.

Mai sunt doar câteva săptămâni!

Pe lângă pregătirile pentru venirea Evei, cântăreața și Ștefan Oprea au vorbit și despre planurile lor de viitor. Deși au luat în calcul ideea unei cununii, cei doi spun că prioritatea lor este acum copilul și echilibrul familiei. Alexandra Stan a subliniat că relația lor este deja consolidată, indiferent de acte.

„Ne înțelegem foarte bine, iar focusul nostru principal este acum Eva, dar și sănătatea noastră psihică, fizică și echilibrul familiei noastre. Sincer, noi suntem deja o familie și nu credem că avem nevoie de un act care să demonstreze asta acum. Dumnezeu a decis deja pentru noi că vom fi o familie pe viață, iar asta este ceea ce contează cel mai mult pentru amândoi”, declara artista.

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