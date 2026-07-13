Influencera Louise Cooney este însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica de gravidă

Vești fericite pentru Louise Cooney, care a anunțat că așteaptă al doilea copil împreună cu soțul ei, Mark Sweeney. Influencera a făcut marele anunț pe rețelele sociale, unde a publicat primele imagini cu burtica de gravidă. Află detalii!

Influencera Louise Cooney este însărcinată

Vedeta a publicat un clip video în care apare alături de fiul și de soțul ei, pe plajă. Este aceeași locație în care Mark Sweeney a cerut-o în căsătorie în urmă cu doi ani. În imaginile video, Louise Cooney își mângâie cu grijă și iubire burtica de gravidă.

„Ne simțim binecuvântați și suntem nerăbdători să trăim din nou această experiență. Jude va deveni frate mai mare mai târziu în acest an”, a scris ea în descrierea videoclipului, pe Instagram.

Louise Cooney și Mark Sweeney mai au un fiu

Cei doi sunt deja părinții unui băiețel pe nume Jude, care s-a născut în noiembrie 2023. La un an de la acest eveniment fericit, Mark Sweeney a cerut-o în căsătorie pe Louise Cooney la Spanish Point, îngenunchind în fața ei într-un moment romantic.

Nunta celor doi a avut loc pe 28 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Biserica Catolică Saint Michael din Tipperary, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

„Are aproape doi ani și jumătate. Vorbește foarte mult, adoră îmbrățișările și este cu siguranță băiatul mamei. În fiecare zi mă face să râd. Acum are deja prietenii lui, ne spune ce își dorește și, pe zi ce trece, devine tot mai mare. Oamenii spun că devine tot mai frumos pe măsură ce crește, iar asta este absolut adevărat. Simt că acum avem o mică prietenie și putem face lucruri împreună. Vorbesc cu el, uneori mă înțelege, alteori nu. Este minunat. Momentele importante, cum sunt aniversările, sunt puțin emoționante, dar, în cea mai mare parte, totul este pur și simplu o mare bucurie”, mărturisea ea în cadrul unui interviu pentru VIP Magazine.

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