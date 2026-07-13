Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Influencera Louise Cooney este însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica de gravidă

Influencera Louise Cooney este însărcinată cu al doilea copil. Primele imagini cu burtica de gravidă

De: Irina Maria Daniela 13/07/2026 | 23:30
Influencera Louise Cooney este însărcinată cu al doilea copil. Sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vești fericite pentru Louise Cooney, care a anunțat că așteaptă al doilea copil împreună cu soțul ei, Mark Sweeney. Influencera a făcut marele anunț pe rețelele sociale, unde a publicat primele imagini cu burtica de gravidă. Află detalii!

Influencera Louise Cooney este însărcinată

Vedeta a publicat un clip video în care apare alături de fiul și de soțul ei, pe plajă. Este aceeași locație în care Mark Sweeney a cerut-o în căsătorie în urmă cu doi ani. În imaginile video, Louise Cooney își mângâie cu grijă și iubire burtica de gravidă.

„Ne simțim binecuvântați și suntem nerăbdători să trăim din nou această experiență. Jude va deveni frate mai mare mai târziu în acest an”, a scris ea în descrierea videoclipului, pe Instagram.

Louise Cooney și Mark Sweeney mai au un fiu

Cei doi sunt deja părinții unui băiețel pe nume Jude, care s-a născut în noiembrie 2023. La un an de la acest eveniment fericit, Mark Sweeney a cerut-o în căsătorie pe Louise Cooney la Spanish Point, îngenunchind în fața ei într-un moment romantic.

Nunta celor doi a avut loc pe 28 noiembrie, în cadrul unei ceremonii organizate la Biserica Catolică Saint Michael din Tipperary, în prezența familiei și a prietenilor apropiați.

„Are aproape doi ani și jumătate. Vorbește foarte mult, adoră îmbrățișările și este cu siguranță băiatul mamei. În fiecare zi mă face să râd. Acum are deja prietenii lui, ne spune ce își dorește și, pe zi ce trece, devine tot mai mare.

Oamenii spun că devine tot mai frumos pe măsură ce crește, iar asta este absolut adevărat. Simt că acum avem o mică prietenie și putem face lucruri împreună. Vorbesc cu el, uneori mă înțelege, alteori nu. Este minunat. Momentele importante, cum sunt aniversările, sunt puțin emoționante, dar, în cea mai mare parte, totul este pur și simplu o mare bucurie”, mărturisea ea în cadrul unui interviu pentru VIP Magazine.

CITEȘTE ȘI:

Familia Regală se mărește! Prințesa e însărcinată din nou

Bucurie mare în familia lui Carmen de la Sălciua! E însărcinată: ”Dumnezeu avea pregătit pentru noi un alt plan”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marea absentă de la nunta lui Taylor Swift. De ce Ellen DeGeneres nu a fost invitată
Showbiz internațional
Marea absentă de la nunta lui Taylor Swift. De ce Ellen DeGeneres nu a fost invitată
Prințul Harry, protagonistul unui moment amuzant în Marea Britanie. O capră l-a lovit în timpul unei sesiuni de yoga
Showbiz internațional
Prințul Harry, protagonistul unui moment amuzant în Marea Britanie. O capră l-a lovit în timpul unei sesiuni de…
Radu Banciu, declarații șocante despre jucătorii Franței: „Sunt mai francez decât mulți negri din națională. Nu știu să scrie și nu știu istoria țării”
Mediafax
Radu Banciu, declarații șocante despre jucătorii Franței: „Sunt mai francez decât mulți negri...
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: „M-aș fi așteptat ca azi Nicușor Dan să-i ceară demisia lui Ilie Bolojan/ Votăm doar un guvern din care face parte AUR”
Gandul.ro
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: „M-aș fi așteptat ca azi Nicușor...
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
Prosport.ro
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți:...
Viața bate filmul: dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire. Astăzi, Linda Noskova este regina de la Wimbledon
Adevarul
Viața bate filmul: dormeau în gară, iar tatăl strângea fier vechi pentru supraviețuire....
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Digi24
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
Cozile de la aeroport pot fi evitate cu un gest simplu. Puțini pasageri îl cunosc
Mediafax
Cozile de la aeroport pot fi evitate cu un gest simplu. Puțini pasageri...
Parteneri
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum a apărut la Wimbledon! A radiat după ce s-a vindecat de cancer
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kate Middleton a făcut una dintre cele mai neașteptate alegeri vestimentare din ultimii ani. Cum...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Prezentatorul de la Antena 1 și-a dat demisia. A spus adio televiziunii după 21 de ani! Anunțul care i-a surprins pe fani: „De astăzi, mi se schimbă complet viața”
Click.ro
Prezentatorul de la Antena 1 și-a dat demisia. A spus adio televiziunii după 21 de...
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în ultimii 19 ani. Unde se află România
Digi 24
Topul celor mai „pașnice” țări de pe glob. Primul loc, ocupat de același stat în...
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
Digi24
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea,...
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor avea noile vehicule
Promotor.ro
Al-Futtaim și BYD dotează Poliția din Dubai cu mașini inteligente de patrulare. Ce misiuni vor...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – O să mă mai iubești și după căsătorie?
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
go4it.ro
Ofertă Lidl: Kit auto Tronic pentru smartphone din trei piese, la 30 de lei
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul uman
Descopera.ro
Manualele de biologie s-au înșelat: Oamenii de știință au descoperit cum crește, de fapt, părul...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: „M-aș fi așteptat ca azi Nicușor Dan să-i ceară demisia lui Ilie Bolojan/ Votăm doar un guvern din care face parte AUR”
Gandul.ro
George Simion, după discuțiile de la Cotroceni: „M-aș fi așteptat ca azi Nicușor Dan să-i...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Atenție ce pui în bagaj! Obiectul aparent inofensiv, interzis atât la cală, cât și în cabină
Atenție ce pui în bagaj! Obiectul aparent inofensiv, interzis atât la cală, cât și în cabină
Mai sunt doar câteva săptămâni! Alexandra Stan a dezvăluit când va veni pe lume fiica ei
Mai sunt doar câteva săptămâni! Alexandra Stan a dezvăluit când va veni pe lume fiica ei
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, nuntă în secret și sarcină-surpriză. Va deveni mamă la ...
Fostă concurentă de la Insula Iubirii, nuntă în secret și sarcină-surpriză. Va deveni mamă la 30 de ani
Marian Godină, surpriză neplăcută la mare. Ce a primit după ce a comandat un platou de 180 de lei
Marian Godină, surpriză neplăcută la mare. Ce a primit după ce a comandat un platou de 180 de lei
Marea absentă de la nunta lui Taylor Swift. De ce Ellen DeGeneres nu a fost invitată
Marea absentă de la nunta lui Taylor Swift. De ce Ellen DeGeneres nu a fost invitată
Cine erau cei doi români morți în Alpii italieni. Familiile i-au căutat zile întregi
Cine erau cei doi români morți în Alpii italieni. Familiile i-au căutat zile întregi
Vezi toate știrile