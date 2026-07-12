Bucurie mare în familia lui Carmen de la Sălciua! E însărcinată: ”Dumnezeu avea pregătit pentru noi un alt plan”

Familia lui Carmen de la Sălciua se mărește cu un membru. Sora artistei urmează să devină pentru prima dată mamă, iar anunțul a emoționat-o până la lacrimi pe artistă. Ea a mărturisit că abia așteaptă să devină mătușă.

Este bucurie fără margini în familia lui Carmen de la Sălciua, după ce sora sa, Daniela Racolța, a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil. Viitoarea mămică și Sergiu Beldean urmează să se căsătorească în vara acestui an, însă, între timp, o surpriză uriașă le-a schimbat complet viața.

Familia lui Carmen de la Sălciua se mărește

Viitorii părinți se pregătesc acum pentru cel mai important rol din viața lor, transformând nunta într-o dublă sărbătoare. Vestea cea mare a fost dată chiar de ei pe o rețea de socializare, unde au publicat mai multe imagini de la o ședință foto specială prin care au anunțat sarcina.

„Anul acesta aveam stabilită nunta și ne pregăteam să trăim una dintre cele mai importante zile din viața noastră. Dar Dumnezeu avea pregătit pentru noi un alt plan, și încă unul mai frumos. Acela de a devenii părinți. Anul acesta ne aduce două binecuvântări uriașe: cununia religioasă și darul de a deveni părinți. Ne simțim mai recunoscători și împliniți ca niciodată“, a scris sora lui Carmen de la Sălciua, pe Facebook.

Bucuroasă că urmează să devină mătușă, Carmen de la Sălciua a reacționat imediat și a publicat un mesaj în care și-a exprimat fericirea pentru viitorii părinți, dar și faptul că abia așteaptă să devină mătușă.

„Cea mai mare binecuvântare în familia noastră! Sunt fericită cu tot sufletul ptr voi și pentru faptul că în curând voi fi mătușă. Să vină pe lume sănătos și să vă facă numai bucurii!”, a scris Carmen de la Sălciua.

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