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Doliu în lumea sportului! Adrian Rus a murit la doar 30 de ani

De: Andreea Stăncescu 12/07/2026 | 12:09
Doliu în lumea sportului! Adrian Rus a murit la doar 30 de ani
Adrian Rus-Sinner a murit la 30 de ani / Sursa foto: Facebook
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Lumea motociclismului este în doliu după o tragedie petrecută în timpul unei competiții desfășurate în Cehia. Pilotul român Adrian Rus – Sinner și-a pierdut viața în urma unui grav accident produs pe circuitul de la Brno. În urma incidentului, organizatorii au decis să oprească competiția sportivă. 

Accidentul s-a produs sâmbătă, în timpul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship, pe circuitul de la Brno. Coliziunea a avut loc chiar la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, iar în incident au fost implicați doi piloți.

Echipajele medicale au intervenit imediat pentru acordarea primului ajutor, însă rănile suferite de cei doi sportivi au fost extrem de grave. Unul dintre ei a murit la fața locului, iar cel de-al doilea a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au încercat să îi salveze viața. Din nefericire, și acesta a decedat ulterior.

Adrian Rus – Sinner a murit la 30 de ani

Federația Română de Motociclism a confirmat că unul dintre piloții care și-au pierdut viața este Adrian Rus – Sinner, în vârstă de 30 de ani. Acesta era cunoscut atât pentru activitatea sa din motorsport, cât și pentru conținutul dedicat motociclismului pe care îl realiza în mediul online, unde adunase o comunitate numeroasă de pasionați.

Sursa foto: Facebook

În urma tragediei, organizatorii au decis anularea tuturor curselor și activităților rămase în programul competițional al weekendului, considerând că desfășurarea evenimentului nu mai este potrivită după un asemenea accident.

Totodată, Federația Europeană de Motociclism, Alpe Adria Motorcycle Union, promotorul competiției, Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și reprezentanții circuitului de la Brno au transmis mesaje de compasiune familiilor și apropiaților celor doi sportivi.

„Accident tragic în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno.

Cu profundă tristețe, vă informăm că în cursul programului competițional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfășurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicați doi sportivi.

În ciuda intervenției prompte a echipelor medicale aflate la fața locului, unul dintre piloți a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Din păcate, unul dintre cei doi sportivi care ne-au părăsit astăzi este Adrian Rus – Sinner.

Ca urmare a acestui tragic eveniment, organizatorii au decis anularea întregului program competițional rămas din acest weekend

Federația Europeană de Motociclism (FIM Europe), Alpe Adria Motorcycle Union, AAcademy (promotorul competiției), Federația Română de Motociclism, Balkan Motorcycling Union și Autodrom Brno transmit sincere condoleanțe familiilor, prietenilor și tuturor celor apropiați de cei doi sportivi.

Din respect pentru familiile îndoliate, nu vor fi oferite alte informații în acest moment”, a transmis Federația Română de Motociclism.

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