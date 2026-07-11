Acasă » Știri » Tragedie aviatică! 10 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit

Tragedie aviatică! 10 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit

De: Denisa Crăciun 11/07/2026 | 21:30
Tragedie aviatică! 10 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit
Accident aviatic în Bahamas/ Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Zborurile companiei Flamingo Air au fost suspendate temporar. Zece persoane au murit în urma unui accident aviatic cumplit. Aeronava s-a prăbușit, iar oamenii nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire. Problemele nu se termină aici și asta pentru că un alt avion al aceleiași companii a luat foc.

Vineri, 10 iulie, a avut loc o tragedie cumplită, în Bahamas. Un avion de mici dimensiuni al companiei Flamingo Air s-a prăbușit. La bordul aeronavei se aflau pilotul și alte nouă persoane. În urma impactului puternic, nu au existat supraviețuitori. De asemenea, autoritățile au deschis o anchetă, atât pentru acest caz, cât și pentru altul ce vizează aceeași companie, deoarece un alt avion a fost cuprins de flăcări.

Tragedie aviatică în Bahamas

Autoritățile au precizat prin intermediul unui comunicat faptul că avionul decolase de pe Aeroportul Internațional Lynden Pindling din Nassau și se îndrepta spre San Andros. Aeronava s-a prăbușit într-o pădure din North Andros, potrivit cbsnews.ro. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, însă nu au mai putut face nimic pentru cele 10 victime.

Până în acest moment, identitatea pasagerilor nu a fost făcută publică, însă se crede că la bord ar fi trebuit să se afle mai mulți membri ai formației Da Pond Band, un grup muzical cunoscut din Bahamas. Mai mult decât atât, în avion s-ar fi aflat și DJ Fresh, însă informația nu a fost momentan confirmată.

Ne adunăm sub umbra unei mari tristeți. Această zi s-a transformat într-o zi de doliu… Fiecărei familii care a primit vestea devastatoare că cineva drag nu se va mai întoarce acasă îi transmitem cele mai sincere condoleanțe, a spus premierul Philip Brave Davis.

Un avion al aceleiași companii a luat foc

Ziua de vineri, 10 iulie, a fost una cu probleme serioase pentru companie. În ziua în care s-a produs tragedia, un alt avion a luat foc. Ministrul Energiei și Transportului, JoBeth Coleby-Devis, a declarat că avionul se îndrepta spre insula Mayaguana, dar pilotul a sesizat o problemă, așa că a decis să se întoarcă la Nassau. Imediat după aterizare și debarcarea pasagerilor, avionul a fost cuprins de flăcări.

VEZI ȘI: Panică pe pista unui aeroport din Grecia. Un F-16 a fost distrus la aterizare

Tragedie aviatică în Franța: un avion s-a prăbușit! Nu există supraviețuitori

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști sunt așteptați la fenomenul astronomic rar
Știri
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști sunt așteptați…
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de artistă pentru românca noastră
Știri
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de…
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au stabilit un record Guinness
Mediafax
Mii de CLONE ale lui Pitbull au invadat Hyde Park. Fanii artistului au...
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid” și anunță construirea unui memorial
Gandul.ro
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a...
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a întâmplat în Anglia. EXCLUSIV
Prosport.ro
Simona Halep și Dorin Mateiu nu se mai ascund. Avem dovada OFICIALĂ: s-a...
Va elimina Inteligența Artificială tradiția meditațiilor la români? Expert în Educație: „Încurajez toți copiii să folosească AI“
Adevarul
Va elimina Inteligența Artificială tradiția meditațiilor la români? Expert în Educație: „Încurajez toți...
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa. Exemplul Călin Georgescu
Digi24
ANALIZĂ Arma secretă a extremei drepte: „povestea” câștigă inimile tinerilor educați din Europa....
Donald Trump susține că a trecut din nou testul cognitiv: „Am răspuns corect la fiecare întrebare”
Mediafax
Donald Trump susține că a trecut din nou testul cognitiv: „Am răspuns corect...
Parteneri
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol de recuperare, perfuzii și tratamente”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul...
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport.ro
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea mai bună decizie”
Click.ro
Cum arată livada din gospodăria Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur: „A fost cea...
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele misteriosului „sindrom Havana”
Digi 24
Statele Unite au acordat primele despăgubiri, de 3 milioane de dolari, pentru victimele misteriosului „sindrom...
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
Digi24
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său...
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor.ro
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
go4it.ro
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii de știință?
Descopera.ro
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid” și anunță construirea unui memorial
Gandul.ro
Donald Tusk susține că masacrul de la Volînia comis de naționaliști ucraineni a fost „genocid”...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști ...
Eclipsa totală de Soare reaprinde speranțele unei regiuni uitate din Spania. Sute de mii de turiști sunt așteptați la fenomenul astronomic rar
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis ...
Ce surpriză i-a făcut Anastasia Soare lui Jennifer Lopez, de ziua ei de naștere. Mesajul public transmis de artistă pentru românca noastră
Ireal ce a apărut la mormântul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Familia e în stare de șoc!
Ireal ce a apărut la mormântul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Familia e în stare de șoc!
Pisicile Angora au cucerit summitul NATO. Lokum și puiul ei, Ak Kız, au devenit vedetele neașteptate ...
Pisicile Angora au cucerit summitul NATO. Lokum și puiul ei, Ak Kız, au devenit vedetele neașteptate ale reuniunii de la Ankar
Cine este Alex Stamate, de fapt. Fosta iubită dezvăluie duminică identitatea celui mai ”disprețuit” ...
Cine este Alex Stamate, de fapt. Fosta iubită dezvăluie duminică identitatea celui mai ”disprețuit” bărbat de pe internet
Unde a dus-o Dorin Mateiu pe Simona Halep, înainte de finala Wimbledon 2026. Cei doi și-au asumat public ...
Unde a dus-o Dorin Mateiu pe Simona Halep, înainte de finala Wimbledon 2026. Cei doi și-au asumat public relația
Vezi toate știrile