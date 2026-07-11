Tragedie aviatică! 10 persoane au murit după ce un avion s-a prăbușit

Zborurile companiei Flamingo Air au fost suspendate temporar. Zece persoane au murit în urma unui accident aviatic cumplit. Aeronava s-a prăbușit, iar oamenii nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire. Problemele nu se termină aici și asta pentru că un alt avion al aceleiași companii a luat foc.

Vineri, 10 iulie, a avut loc o tragedie cumplită, în Bahamas. Un avion de mici dimensiuni al companiei Flamingo Air s-a prăbușit. La bordul aeronavei se aflau pilotul și alte nouă persoane. În urma impactului puternic, nu au existat supraviețuitori. De asemenea, autoritățile au deschis o anchetă, atât pentru acest caz, cât și pentru altul ce vizează aceeași companie, deoarece un alt avion a fost cuprins de flăcări.

Tragedie aviatică în Bahamas

Autoritățile au precizat prin intermediul unui comunicat faptul că avionul decolase de pe Aeroportul Internațional Lynden Pindling din Nassau și se îndrepta spre San Andros. Aeronava s-a prăbușit într-o pădure din North Andros, potrivit cbsnews.ro. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de salvare, însă nu au mai putut face nimic pentru cele 10 victime.

Până în acest moment, identitatea pasagerilor nu a fost făcută publică, însă se crede că la bord ar fi trebuit să se afle mai mulți membri ai formației Da Pond Band, un grup muzical cunoscut din Bahamas. Mai mult decât atât, în avion s-ar fi aflat și DJ Fresh, însă informația nu a fost momentan confirmată.

Ne adunăm sub umbra unei mari tristeți. Această zi s-a transformat într-o zi de doliu… Fiecărei familii care a primit vestea devastatoare că cineva drag nu se va mai întoarce acasă îi transmitem cele mai sincere condoleanțe, a spus premierul Philip Brave Davis.

Un avion al aceleiași companii a luat foc

Ziua de vineri, 10 iulie, a fost una cu probleme serioase pentru companie. În ziua în care s-a produs tragedia, un alt avion a luat foc. Ministrul Energiei și Transportului, JoBeth Coleby-Devis, a declarat că avionul se îndrepta spre insula Mayaguana, dar pilotul a sesizat o problemă, așa că a decis să se întoarcă la Nassau. Imediat după aterizare și debarcarea pasagerilor, avionul a fost cuprins de flăcări.

VEZI ȘI: Panică pe pista unui aeroport din Grecia. Un F-16 a fost distrus la aterizare

Tragedie aviatică în Franța: un avion s-a prăbușit! Nu există supraviețuitori