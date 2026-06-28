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Tragedie aviatică în Franța: un avion s-a prăbușit! Nu există supraviețuitori

De: Andreea Stăncescu 28/06/2026 | 19:16
Tragedie aviatică în Franța: un avion s-a prăbușit! Nu există supraviețuitori
Un avion s-a prăbușit în Franța / Sursa foto: Pexels
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Un grav accident aviatic a avut loc duminică după-amiază în estul Franței, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit la scurt timp după decolare în apropierea orașului Tomblaine, lângă Nancy. Tragedia s-a soldat cu pierderea tuturor celor 11 persoane aflate la bord, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile franceze.

Aeronava era utilizată de o școală de parașutism și decolase de pe aerodromul Nancy-Essey pentru o activitate programată de pregătire și salturi. La doar câteva momente după ce a părăsit pista, avionul a întâmpinat probleme și s-a prăbușit în apropierea aerodromului, într-o zonă aflată la marginea unui cartier rezidențial.

Accident aviatic mortar în Franța

La bord se aflau zece membri ai școlii de parașutism, cinci instructori și cinci cursanți, dar și pilotul aeronavei. Din păcate, niciuna dintre persoanele aflate în avion nu a supraviețuit impactului. Autoritățile nu au făcut publice, până în prezent, identitățile victimelor.

Imediat după producerea accidentului, la fața locului au intervenit numeroase echipaje de urgență, inclusiv pompieri, medici și forțe de ordine. Zona a fost securizată pentru a permite desfășurarea operațiunilor de intervenție și a investigațiilor.

Potrivit informațiilor preliminare, avionul ar fi căzut aproape vertical înainte de impact, ceea ce a amplificat gravitatea tragediei. Din fericire, nicio persoană aflată la sol nu a fost rănită, deși accidentul s-a produs foarte aproape de o zonă locuită.

„Avionul s-a prăbușit aproape vertical, în imediata apropiere a unui cartier de locuințe, la marginea aerodromului. Toate forțele de poliție au fost mobilizate la scară largă, alături de echipele de protecție civilă. În acest moment, așteptăm sosirea echipei de criminaliști pentru a desfășura investigațiile de rutină”, a transmis prefectul Yves Seguy.

Sursa foto: Platforma X

Anchetatorii și specialiștii în siguranță aeriană urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul. Echipele criminalistice au fost mobilizate pentru a analiza epava și pentru a determina dacă prăbușirea a fost provocată de o defecțiune tehnică, de o eroare umană sau de alți factori care au contribuit la producerea tragediei.

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