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Fotbalistul francez Kenzo Kies este în moarte cerebrală. Tragedia suferită la doar 21 de ani

De: Irina Vlad 23/06/2026 | 18:34
Fotbalistul francez Kenzo Kies este în moarte cerebrală. Tragedia suferită la doar 21 de ani
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Fotbalistul francez Kenzo Kies a fost declarat în moarte cerebrală în urma unui accident de înec pe râul Ron, lângă Lyon. Se pare că tânărul de 21 de ani a fost luat de un curent puternic în timp ce înota împreună cu prietenii săi și a fost scos ulterior din apă de scafandrii. În ciuda eforturilor de resuscitare, Kies nu și-a mai revenit.

Marți, 23 iunie, un incident cutremurător a zguduit lumea fotbalului, jucătorul francez Kenzo Kies din Liga 2 fiind declarat, potrivit unor surse, în stare de moarte cerebrală după ce s-a înecat în râul Ron, în apropiere de Lyon. Serviciile locale de urgență au fost chemate în jurul orei 17:30, după ce patru persoane, printre care și Kenzo Kies, ar fi fost prinse într-un curent puternic în apropierea cascadelor Feyssine, din estul Franței. Două dintre ele au fost scoase din apă fără a avea nevoie de îngrijiri medicale, în timp ce o altă persoană a fost salvată, resuscitată și transportată la spital în stare stabilă. Sportivul de 21 de ani, însă, a fost inițial dat dispărut.

Fotbalistul francez Kenzo Kies este în moarte cerebrală

Scafandrii l-au recuperat ulterior pe tânăr din apă, dar acesta a fost declarat în moarte cerebrală după efectuarea manevrelor de resuscitare. Autoritățile franceze au deschis între timp o anchetă cu privire la incident, care a avut loc în timpul valurilor de căldură severe care au afectat o mare parte a Europei.

În urma acestui incident, ministrul francez al sportului, Marina Ferrari, a îndemnat oamenii să evite înotul în zone nesigure, întrucât temperaturile din Lyon au ajuns la aproape 40 de grade Celsius: „Aproximativ 20 de persoane s-au înecat de la începutul weekendului trecut. Îndemn oamenii să respecte avertismentele de siguranță. Oamenii merg să înoate în zone nesupravegheate în timpul valurilor de căldură, iar acest lucru nu este deloc de neglijat.”

Kenzo Kies este un fotbalist francez în vârstă de 21 de ani care a evoluat pe posturi ofensive, în principal ca atacant și mijlocaș ofensiv. Originar din Lyon, și-a început cariera la academia clubului Olympique Lyonnais, înainte de a se transfera la Saint-Étienne în 2018, unde și-a continuat formarea în cadrul sistemului de tineret și a jucat ulterior pentru echipa de rezervă a clubului. În 2025, s-a alăturat echipei En Avant Guingamp și a jucat pentru echipa de rezervă a clubului din Ligue 2, antrenându-se totodată alături de lotul principal.

Deși cariera sa se afla încă la început, Kies trecuse deja prin unele dintre cele mai bune sisteme de formare din Franța. Și-a câștigat locul la Lyon, Saint-Étienne și Guingamp și a ajuns în Championnat National 3 cu echipele de rezervă de la Saint-Étienne și Guingamp. În sezonul 2025-2026, progresul său la Guingamp i-a oferit, de asemenea, ocazia de a se antrena alături de echipa de seniori a clubului din Ligue 2.

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