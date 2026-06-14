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Doliu în sport! Ea este atleta de 25 de ani a murit în timp ce se afla în vacanță în Thailanda

De: Irina Vlad 14/06/2026 | 14:13
Doliu în sport! Ea este atleta de 25 de ani a murit în timp ce se afla în vacanță în Thailanda
Atleta Jemma Stapleton a murit la doar 25 de ani/ sursă foto: social media
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Jemma Stapleton, o atletă australiană de performanță și finalistă la Stawell Gift, a murit la doar 25 de ani în timpul unei vacanțe cu familia în Thailanda, pe insula Koh Samui.

Jemma Stapleton, atleta din Melbourne, în vârstă de 25 de ani, se afla în vacanță cu familia în Thailanda. Accidentul rutier s-a petrecut în după-amiaza zilei de miercuri 10 iunie, în jurul orei 15:45, ora locală, pe un tronson cu serpentine al Autostrăzii 4169 din Bo Put, Koh Samui. Potrivit informațiilor din presa locală din Thailanda, tânăra de afla pe motocicletă, iar imaginile de pe camerele de supraveghere vor urma să stabilească împrejurările în care s-a produs accidentul.

Atleta Jemma Stapleton a murit la doar 25 de ani

Se pare că șoseaua era extrem de aleuncoasă din cauza ploilor, iar tânăra ar fi derapat și ar fi pătruns pe sensul opus de mers. După aflarea veștii, familia și organizațiile locale de atletism din Australia au adus numeroase omagii în memoria alergătoarei. Jemma, din Melbourne, și-a început cariera în atletism de la o vârstă fragedă – înainte de a ajunge, în cele din urmă, finalistă la Stawell Gift, cea este cea mai veche cursă profesională de alergare din Australia.

Atleta Jemma Stapleton a murit la doar 25 de ani/ sursă foto: social media

Pagina de strângere de fonduri, creată pentru familia ei, conținea următorul mesaj: „O pagină de strângere de fonduri a fost creată pentru familia Stapleton. Cu mare tristețe, prietenii noștri dragi, familia Stapleton, se confruntă cu o durere de nedescris în timpul unei vacanțe de familie, odată cu trecerea în neființă a frumoasei lor fiice, surori și partenere, Jemma.»”

Într-o postare emoționantă, partenerul lui Jemma Stapleton, Tyler Gray, a scris pe Instagram: „Nu pot exprima în cuvinte durerea pe care o simt. Ești cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată și sunt atât de recunoscător pentru dragostea pe care am împărtășit-o.”

Fratele ei, Joel, a publicat și el un mesaj în amintirea tinerei sportive, scriind: „Odihnește-te în pace. Te iubesc atât de mult, îți promit că te voi face mândră. Ai fost cea mai bună soră și cea mai bună prietenă a mea, îmi vei lipsi pentru totdeauna.”

Clubul de fotbal juniori Lysterfield a postat, de asemenea, un mesaj de omagiu pentru tânăra sportivă, menționând că partenerul și fratele lui Jemma Stapleton făceau parte din comunitatea sa: „Deși această veste ne-a ajuns prin intermediul acestor legături, astăzi gândurile noastre sunt alături de Jemma, familia ei, prietenii și toți cei care au iubit-o.”

 

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