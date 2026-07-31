A traversat un ocean ca să-și salveze cariera, dar a pierdut tot! Mikey Hash, mărturisiri despre eșecul care l-a îngenuncheat

Aventura care trebuia să îl transforme într-unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România s-a încheiat cu o pierdere financiară uriașă și cu o serie de lecții dure. După aproape trei ani petrecuți navigând în jurul lumii, Mikey Hash a revenit cu mărturisiri despre dificultățile prin care a trecut și despre realitatea din spatele imaginilor spectaculoase publicate pe internet.

Proiectul în care și-a investit toate economiile a pornit cu planuri extrem de ambițioase. Creatorul de conținut și-a cumpărat un velier scump, convins că aventura pe mare îi va aduce un nou val de popularitate și numeroase colaborări comerciale. În realitate, lucrurile au evoluat cu totul diferit față de ceea ce își imaginase înainte de plecare.

Mikey Hash, mărturisiri despre eșecul care l-a îngenuncheat

La finalul experienței, cea mai mare lovitură a venit din punct de vedere financiar. Ambarcațiunea pentru care investise aproximativ 800.000 de euro a fost vândută cu doar 43.000 de euro, după ce a rămas pe piață mai bine de un an și jumătate. Găsirea unui cumpărător s-a dovedit extrem de dificilă, iar în cele din urmă barca a ajuns în posesia unui antreprenor din Panama, care intenționează să o folosească pentru curse de tip charter destinate turiștilor.

Diferența dintre suma investită inițial și prețul final al vânzării reprezintă una dintre cele mai mari pierderi financiare asumate de un influencer român într-un proiect personal. În loc să se transforme într-o investiție profitabilă, velierul a devenit o povară care a consumat resurse importante și a pus presiune asupra întregului proiect.

Dincolo de partea financiară, Mikey Hash a vorbit și despre motivele care l-au împins să pornească într-o astfel de aventură. Potrivit acestuia, dorința de a pleca în jurul lumii nu a fost alimentată doar de pasiunea pentru navigație, ci și de nevoia de a-și relansa cariera în mediul online. El spera că imaginile spectaculoase și stilul de viață inedit vor atrage sponsori și parteneriate importante, însă aceste așteptări nu s-au concretizat.

„Să trec mai ușor peste, pentru că mi-am împărțit totul în mici etape. La fiecare sfert din drum deschideam câte o bere cu capac verde pe care o luasem cu mine, ca un fel de sărbătoare. Eu inițial am plecat cu ideea că îmi voi salva cariera de YouTube. Voiam ca lumea să se uite la clipurile mele, să câștig din nou abonați și să am branduri care să mă sponsorizeze. Când am plecat din România îmi imaginam velierul cu ambele vele branduite, cu stickere pe margine, plin de sponsori, exact cum trăisem înainte. Însă nu m-a abordat nimeni. Absolut nimeni. Poate doar câteva companii de betting, dar ele abordau orice influencer, deci nu era ceva special. Când am realizat că trecusem un ocean, că îmi riscasem viața ca să-mi salvez cariera și tot nu funcționase, am avut un moment în care m-am întrebat ce fac mai departe. În momentul în care am vrut să vând barca, piața era deja saturată de ambarcațiuni second-hand. Radu: – Tu cu cât ai cumpărat barca? Mikey: – Cu 80.000 de euro. Radu: – Și cu cât ai reușit să o vinzi? Mikey: – Cu 43.000 de euro. Radu: – Vai de capul meu! Și uzura bărcii nici măcar nu era atât de mare. Mikey: – Nu. Barca încă își păstra valoarea, însă am fost nevoit să las foarte mult la preț ca să reușesc să o vând. După aceea am mai rămas în Panama încă trei luni, pentru că îi promisesem noului proprietar că îl voi ajuta. El făcea curse de tip charter și mai avea o barcă identică cu a mea. Am lucrat ca skipper, am gătit, am făcut curățenie și, practic, am fost gazdă pe barcă pentru turiști. Am avut oaspeți din Canada, din America de Sud, din Europa, din tot felul de locuri. Pentru ego-ul meu, obișnuit cu viața de influencer, a fost o experiență extrem de umilitoare să gătesc pentru niște străini, să îi văd mâncând sus, în cockpit, iar eu să mănânc singur jos, resturile rămase. A fost o lovitură puternică pentru orgoliul meu, dar exact de asta aveam nevoie. Iar, după o vreme, a început chiar să-mi placă. A fost o experiență foarte frumoasă.”, a spus Mikey Hash.

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