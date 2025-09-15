Face milioane de români să râdă pe TikTok, dar nimeni nu ştie prin ce DRAMĂ trece! Vedeta a fost părăsită de iubit după ce a născut: „Am fost într-o depresie gravă!”

Cristina Almășan, influencerița care face milioane de români să râdă, ascunde o dramă teribilă! Actriță la bază și una dintre cele mai urmărite vedete de pe TikTok, Cristina a trăit coșmarul vieții ei într-unul dintre cele mai frumoase momente: după ce a născut, iubitul ei a părăsit-o! Șocul a fost atât de puternic încât a ajuns să lupte cu depresia. Toate detaliile dureroase le-a dezvăluit într-un interviu cutremurător pentru CANCAN.RO.

Actriță și mamă tânără, Cristina Almășan a trecut printr-o perioadă devastatoare: a rămas singură după ce tatăl fetiței ei a părăsit-o, iar depresia a pus stăpânire pe ea. Într-un interviu sincer pentru CANCAN.RO, vedeta povestește cum a slăbit 12 kilograme în doar câteva luni, cum a învățat să treacă peste despărțire și cum forța de a fi mamă i-a dat puterea să-și reconstruiască viața.

CANCAN.RO: Cum ai ajuns să slăbești așa mult si rapid totuși?

Cristina Almășan: Am trecut printr-o perioadă mai grea a vieții mele și așa am reușit să slăbesc 12 kg în aproape 3 luni. Maxim 3 luni, cred că mai puțin de atât.

Dar îmi doresc să mai slăbesc încă 10 și mă opresc acolo, ca să revin cât de cât la forma pe care am avut-o înainte de sarcină.

CANCAN.RO: Știu că ești “secretoasă”, dar totuși, despre ce perioadă grea este vorba?

Cristina Almășan: Da, sunt secretoasă pentru că prefer să țin viața personal… să fie personală, dar pot să zic doar că nu mai sunt împreună cu tatăl fetiței mele. Nu mai suntem deja de câteva luni împreună și cam asta a fost perioada grea din viața mea din ultimul timp. Dar acum sunt bine, încep să mă recuperez, încep să-mi revin.

CANCAN.RO: Ai fost într-un soi de mini-depresie, să-i spunem?

Cristina Almășan: Nu, am fost într-o depresie gravă! N-a fost o mini-depresie, am fost într-o depresie gravă!

Dar am început să fac terapie și în continuare merg la terapie, mă ajută, funcționează și sunt ok.

Copilul a ajutat-o să treacă peste șocul despărțirii

CANCAN.RO: Mai sunt și alte femei, mămici care trec prin astfel de situații… Poți să oferi un sfat sau să le spui secretul tău despre cum ai reușit să treci de această depresie?

Cristina Almășan: Nu e neapărat un secret. Cred că puterea cea mai mare ți-o iei de la propriul tău copil, dacă vorbim aici de mămici.

La mine asta a funcționat, faptul că îmi văd fetița sănătoasă și fericită, și împlinită, parcă îmi anulează mie toate gândurile negre și toate supărările.

CANCAN.RO: Ce face micuța?

Cristina Almășan: Pitica e foarte bine, a început grădinița, are deja 3 ani, nu știu cum a trecut timpul, nu mă întreba. E bine, e foarte bine. Crește, a început să-mi povestească din ce în ce mai multe lucruri, are și un băiețel preferat la grădiniță, de care-mi tot povestește în fiecare zi.

CANCAN.RO: Poți să-mi spui de la ce s-a produs ruptura dintre voi? Voi nu sunteți căsătoriți.

Cristina Almășan: Ruptura dintre mine și tatăl copilului… au fost foarte, foarte multe. Nu, noi nu suntem căsătoriți. Practic, la noi totul s-a întâmplat foarte repede. Am rămas însărcinată după șase luni de relație și poate că și asta a fost o mică greșeală de-a noastră, pentru că noi nu am apucat să ne cunoaștem suficient de bine înainte de sarcină.

Cu toate acestea, am continuat, adică … am păstrat sarcina pentru că ne doream foarte tare un copil, amândoi. De fapt, cred că greșeala cea mai mare a fost că eu m-am mutat din București în Pitești.

Am făcut acest efort pentru că îmi doream o familie, dar pentru că nu ne-am cunoscut foarte, foarte bine înainte si pentru că eu, în timpul sarcinii și după, am trecut prin niște momente groaznice… Practic eu mi-am schimbat viața complet, adică de la job, la locație, prieteni, tot a fost și s-a învârtit cumva în jurul lui.

Și cred că acolo s-a cam produs puțin ruptura. Și pentru că am trecut și atunci printr-o depresie foarte urâtă și nu știam exact cum să îi fac față, nici el nu cred că a știut exact cum să mă ajute în perioada respectivă să trecem împreună peste asta.

Și eu încet, încet am uitat de noi doi și ne-am axat mai mult pe copil. Și cam așa a fost…

De fapt, să știi că asta este o greșeală pe care o fac foarte mulți părinți în primii ani de viața ai copilului. Se axează mai mult pe copil și uită de ei.

Nu este doar greșeala noastră, am întâlnit-o la foarte multe alte cupluri și la noi a decis el să pună stop relației pentru că, pur și simplu, n-a vrut să mai lucreze la relație.

”Eu și fetița ne-am mutat în altă parte”

CANCAN.RO: Ai făcut totuși eforturi, te-ai mutat la Pitești unde locuiește el, îl susțineai in afacerea cu salonul…

Cristina Almășan: Dar în continuare noi avem o relație foarte bună. În continuare ne vedem în fiecare zi, în continuare petrecem timpul cu copilul împreună.

Eu am rămas la Pitești, măcar o perioadă, ca să văd cum se acomodează și fetița cu noua ei viață.

CANCAN.RO: Stai tot în Pitești, dar te-ai mutat în altă parte doar tu cu fetița?

Da, ne-am mutat în altă parte, eu și fetița, dar tot în Pitești.

Și am ales să fie așa ca să-i ușurez puțin ei viața, nu neapărat mie, pentru că mie, în continuare, mi-e foarte greu să rămân acolo, având în vedere că toți prietenii mei sunt la București, având în vedere că tot lifestyle-ul meu ar fi la București, și evenimente, și contracte, și absolut tot. Dar ca să nu am timp de plictisit, mi-am deschis o agenție de marketing în Pitești, unde ajută diferite business-uri să-și creeze conținutul online.

Este o mini agenție de marketing care ajută antreprenorii din Argeș. În curând o să mă mut și pe București, să știi.

CANCAN.RO: La ce alte proiecte mai lucrezi?

Cristina Almășan: Am foarte multe proiecte în desfășurare, dar despre care pot să vorbesc doar la momentul potrivit.

În online am campaniile, contractele. Adică nu am renunțat niciodată la job-ul meu de creator de conținut, de influencer, ca să zic așa. În continuare fac treaba asta, în continuare postez zilnic pe rețele mele de socializare. În continuare cresc în social media (zâmbește – n.r.). E bine.

CANCAN.RO: Astăzi ai venit să urmărești primul episod din noul sezon Masterchef, la Singureni…

Cristina Almășan: Nu doar că urmărim primul episod din sezonul 10 MasterChef, ci ne si bucurăm de preparatele pe care le gătesc concurenții special pentru noi.

Urmăresc show-ul de mult, da. Deși, sincera să fiu eu, nu gătesc. Dar îmi place să mănânc. Și mă uit să văd ce preparate se mai prepară acolo. Nu gătesc. Nu știu dacă din păcate sau din fericire, nu gătesc pentru că nu am neapărat o atracție pentru treaba asta și as fi vrut să mi-o dezvolt la un moment dat, dar nu a fost momentul, nu știu. Cred că nu e pentru mine.

Am încercat câteva ori. Adică, dacă gătesc, știu să gătesc, iese bună mâncarea, dar doar dacă urmez niște pași foarte stricți. Adică nu aș putea să mă joc eu cu preparatele și hai să vedem ce iese sau să improvizez eu ceva în bucătărie, nu, niciodată.

CANCAN.RO: Si pentru fetită cine gătește?

Mâncăm în oraș sau gătește tatăl ei. Mă descurc, da. Ne descurcăm, nu-i problemă.

CITEŞTE ŞI: Ioana Grama, mărturii cutremurătoare! Influencerița a fost abuzată: „A fost un om agresiv…”

NU RATA: Bisoi a ignorat-o pe “doamna” Mihaela şi a lăsat-o cu plasa plină. Celebrul vlogger nu a învăţat cum e cu bunele maniere!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.