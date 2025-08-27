Ioana Grama, mărturii cutremurătoare! Influencerița a fost abuzată: „A fost un om agresiv…”

Ioana Grama, mărturisiri cutremurătoare! Copilărie marcată de abuz și lipsuri, urmată de o ascensiune pe cont propriu. Iată ce declarații a făcut influencerița!

Ioana Grama, una dintre cele mai urmărite influencerițe din România, a făcut recent dezvăluiri tulburătoare despre trecutul său. Într-o serie de declarații sincere, ea a povestit despre copilăria dificilă pe care a trăit-o, marcată de lipsuri materiale, abuz și suferințe care i-au lăsat urme adânci.

Ioana Grama a fost abuzată?

Deși astăzi este percepută ca o figură publică de succes, cu o viață aparent lipsită de griji, Ioana Grama a ținut să sublinieze că imaginea din prezent nu reflectă realitatea prin care a trecut în primii ani de viață.

Potrivit mărturiilor sale, în copilărie a crescut într-un apartament mic, împreună cu familia, într-un mediu în care lipsa banilor și spațiului erau constante. Mai mult decât atât, experiențele personale au fost marcate de pierderi dureroase și de un climat familial greu de suportat. Ioana a dezvăluit că, de la vârste fragede, a rămas doar alături de tatăl său, un om pe care l-a descris ca fiind agresiv și lipsit de blândețe.

„Să vă explic niște chestii pentru că văd că e această ură când vine vorba de influenceri și stilul de viață pe care ei îl vând, și de iluzii și de ipocrizie. Ok. Nu știu cum să vă zic, dar eu am fost săracă. Nu am fost în nicio vacanță în viața mea cu părinții mei, cu familia mea. Am stat într-un apartament cu două camere, în Reghin, 5 oameni, eu dormeam cu mama și cu tata în cameră, pe canapea, pentru că nu aveam spațiu, surorile mele dormeau în camera mare.”, a mărturisit Ioana Grama.

Această situație a generat numeroase episoade traumatice. Tânăra a mărturisit că a fost victima unor abuzuri, atât verbale, cât și fizice, fiind chiar alungată de acasă în mai multe rânduri. În plus, dispariția tragică a uneia dintre surorile sale, într-un accident de mașină, a amplificat durerea și sentimentul de nesiguranță din viața ei. Mama sa era plecată la muncă în străinătate și reușea să o vadă foarte rar, ceea ce a lăsat-o să crească practic singură, într-un mediu ostil.

„De la 6 ani am rămas doar eu cu tata care era un om nu tocmai blând. A fost un om agresiv tot timpul, m-a și dat afară din casă de câteva ori. (…) Una dintre surorile mele a murit într-un accident de mașină, am crescut doar eu cu tata, mama fiind plecată în Germania, o vedeam o dată sau de două ori pe an, depinde. (…) Am avut o viață foarte grea. Am suferit foarte mult, am fost un copil abuzat verbal mai ales, și fizic, și tot ce am făcut eu în viața asta am făcut singură, fără ajutorul nimănui. Dacă am făcut totul singură, pot să mă bucur de viața, de stilul de viață pe care mi l-am creat. (…)”, a mai spus Ioana Grama.

