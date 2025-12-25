Acasă » Știri » Prognoza meteo pentru joi, 25 decembrie 2025. Ninge ca în povești în prima zi de Crăciun

Prognoza meteo pentru joi, 25 decembrie 2025. Ninge ca în povești în prima zi de Crăciun

De: Paul Hangerli 25/12/2025 | 05:30
Prognoza meteo pentru joi, 25 decembrie 2025. Ninge ca în povești în prima zi de Crăciun
Iarnă, sursa-pexels.com

România va avea o vreme rece în ziua de Crăciun cu temperaturi sub media multianuală specifică perioadei. Valorile diurne se vor încadra în general între -2 și 5 °C, iar nopțile vor fi reci, frecvent cu temperaturi negative, mai ales în zonele interne. Norositatea va fi ridicată, umiditatea crescută, iar local sunt posibile precipitații sub formă de ploaie, lapoviță sau ninsoare, în special în regiunile mai reci și la altitudine.

Vremea în România în ziua de Crăciun.

Pentru România în ansamblu, modelele AccuWeather indică o perioadă rece de sărbători, cu temperaturi sub media climatologică obișnuită pentru decembrie. Se estimează că maximele diurne vor fi în general între 0 și 4 °C în majoritatea zonelor, iar minimele nocturne pot coborî până la valori negative, în special în regiunile din interior. Crăciunul va avea tendința de frig și umiditate, cu norositate frecventă și posibil precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță ori ninsoare în zonele mai reci.

Prognoza meteo pe regiuni

Dobrogea și Litoral
Pe 25 decembrie, în zona Dobrogei și pe litoralul Mării Negre, temperaturile vor fi puțin mai blânde decât în interior, probabil 3–5 °C ziua, cu minime de 1–3 °C noaptea. Condițiile vor fi în mare parte înnorate, iar precipitațiile, dacă apar, vor fi sub formă de ploaie slabă sau lapoviță, influențate de umiditatea mării.

Nordul și Transilvania
În Transilvania și nordul țării, temperaturile se vor situa probabil între -1 și 3 °C ziua, cu minime negative noaptea. Există șanse mai ridicate de zăpadă sau precipitații mixte comparativ cu sudul și estul țării, în special în zonele mai înalte.

Moldova
Regiunea Moldovei va avea vreme rece, cu maxime de aproximativ 0–2 °C și minime negative pe parcursul nopții. Nebulozitatea va fi frecventă, cu posibilitate pentru precipitații ușoare sub formă de ploaie, lapoviță sau zăpadă, mai ales în interiorul regiunii.

Regiunile sudice și sud-vestice vor avea temperaturi ușor peste interiorul nordic, estimate la 1–3 °C ziua și 0 până la -2 °C noaptea. Cerul va fi predominant înnorat, iar condițiile de umiditate vor persista.

Vremea în București și orașele mari

În București se așteaptă o zi de Crăciun rece, cu maximă în jur de 3 °C și minimă în jur de -4 °C în cursul nopții. Vremea va fi caracterizată de cer noros, frig persistent și posibilitate de precipitații mixte, precum ploaie slabă, lapoviță sau ninsoare trecătoare.

Cluj-Napoca
Temperaturile estimate pentru 25 decembrie 2025 se vor situa probabil între -2 și 2 °C ziua, cu minime negative semnificative noaptea. Nebulozitatea va fi crescută, iar șansele de zăpadă sau lapoviță vor fi mai ridicate față de sudul țării.

Iași
Vremea de Crăciun va fi rece, cu maxime aproximative de 0–2 °C și minime sub 0 °C. Cerul va fi predominant noros, cu posibil precipitații slabe.

Craiova
Vremea va fi friguroasă, cu temperaturi maxime preconizate de 1–3 °C și minime de 0 până la -2 °C. Nebulozitatea va fi frecventă, iar senzația de frig va fi accentuată de umiditate.

Timișoara
Crăciun rece, cu maxime de aproximativ 1–3 °C și minime apropiate de 0 până la -1 °C. Cer înnorat predominant și umiditate moderată.

Constanța
Valorile vor fi ușor mai blânde comparativ cu interiorul, cu maxime estimate de 3–5 °C și minime de 1–3 °C. Cerul va fi înnorat, cu posibilitate de ploaie slabă sau precipitații mixte pe durata zilei

