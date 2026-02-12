Acasă » Știri » Știri externe » Sute de zboruri au fost anulate joi din cauza unei greve a angajaților Lufthansa

Sute de zboruri au fost anulate joi din cauza unei greve a angajaților Lufthansa

De: Daniel Matei 13/02/2026 | 00:50
Sute de zboruri au fost anulate joi din cauza unei greve a angajaților Lufthansa
Sursa foto: Shutterstock

Compania aeriană germană Lufthansa a anulat aproape 800 de zboruri joi, din cauza grevelor coordonate ale piloților și ale personalului de bord din cauza pensiilor, a siguranței locurilor de muncă și a contractelor colective de muncă.

Greva a perturbat călătoriile în timpul Conferinței de Securitate de la München și al festivalului Berlinale, afectând aproximativ 100.000 de pasageri și provocând anulări de mare amploare pe principalele noduri de zbor.

Lufthansa a reprogramat pasageri pe zboruri ale companiilor aeriene partenere și pe curse ale operatorilor feroviari, dar greva ar putea afecta până la 140.000 de persoane și ar putea cauza pierderi de venituri de aproximativ 27 de milioane de euro.

Compania a precizat că protestul, declanşat din cauza disputelor legate de pensii şi alte revendicări, a perturbat grav programul de operare, dar estimează revenirea la un orar aproape normal începând de vineri.

Grevă de proporții la Lufthansa

Tabelele de plecări din aeroporturile Frankfurt şi München au indicat anularea majorităţii zborurilor Lufthansa, inclusiv pe rute intercontinentale. La aeroportul din Frankfurt, situaţia a fost relativ calmă dimineaţa, deoarece mulţi pasageri, informaţi anterior despre anulări, nu s-au mai prezentat la terminale. Greva are loc într-un moment sensibil, odată cu deschiderea festivalului de film de la Berlin şi apropiata Munich Security Conference, care începe vineri.

Acţiunea sindicală a fost organizată de sindicatul piloţilor VC şi de sindicatul însoţitorilor de bord UFO. Piloţii sunt în conflict cu divizia principală Lufthansa şi cu segmentul cargo, solicitând condiţii mai favorabile de pensionare. Negocierile purtate intermitent în ultimele luni nu au dus la un acord. Conducerea companiei, care a descris brandul principal drept ”copilul-problemă” din punct de vedere financiar, susţine că nu există marjă bugetară pentru a satisface cererile. Separat, sindicatul UFO a chemat la grevă şi personalul subsidiarei CityLine, în semn de protest faţă de planurile de închidere a operaţiunilor acesteia şi faţă de refuzul angajatorului de a negocia un plan social colectiv.

