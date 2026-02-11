Țara europeană în care amenzile date în trafic sunt „progresive”. Valoarea lor depinde în primul rând de veniturile persoanei

Amenzile de circulație sunt printre cele mai întâlnite probleme în rândul șoferilor din întreaga lume, iar în România există discuții cum că amenzile, care sunt egale indiferent de venituri, pentru unii pot fi mari, iar pentru cei cu bani pot părea „mizilicuri”.

Ei bine, în Europa există o țară unde amenzile sunt „progresive”, ele depinzând mult de veniturile celui vinovat de contravenție. Acolo nu mai există un preț fix. În schimb, țara are un sistem de amenzi, în care este folosit termenul de „zi-amendă”, calculat pe baza venitului disponibil al contravenientului. În general, este salariul zilnic împărțit la doi, scrie Euronews.

Cu cât un șofer depășește mai des limita de viteză, cu atât crește și numărul de zile-amendă pe care acesta le va primi.

„Suma depinde de venitul lunar”, a declarat un ofițer de poliție anonim.

Țara europeană în care amenzile date în trafic depind de venituri

Țara în cauză este Finlanda, iar principiul din spatele acestei politici este unul cât se poate de simplu: pentru a avea efectul scontat, o amendă trebuie „să se simtă la buzunar”, nu să fie banii de cafea ai persoanei amendate.

„Dacă ai un loc de muncă bun, ai un venit destul de mare, amenda este mai mare. Amenda minimă este de șase euro pe zi, deci este întotdeauna cel puțin atât, dar poate ajunge până la zeci de mii”, a spus un alt polițist.

Amenzile bazate pe venit ar putea ajuta la reducerea poverii datoriei din sistemul de justiție penală asupra persoanelor sărace și mai vulnerabile.

Sistemul a dus la unele situații inedite, care au atras atenția de-a lungul timpului. Astfel, în 2023, un om de afaceri multimilionar a primit una dintre cele mai mari amenzi pentru viteză din lume, 121.000 de euro, pentru că a depășit limita de viteză cu 30 km/h.

Amenzi-record pentru viteză în Finlanda

Amenda a fost primită de Anders Wiklöf, în vârstă de 76 de ani, președintele și fondatorul unei companii cu o cifră de afaceri de 350 de milioane de euro pe an. Acesta și-a recunoscut greșeala și a povestit că a realizat târziu că a depășit viteza legală, însă, atunci când a frânat, polițiștii deja depistaseră contravenția, așa că nu a mai avut ce să facă. Faptul că Wiklöf fusese amendat de două ori anterior pentru viteză excesivă a fost un factor agravant. De asemenea, i s-a suspendat permisul de conducere pentru 10 zile.

Omul de afaceri a fost amendat cu 63.680 de euro în 2018, la cinci ani după ce a primit o amendă de 95.000 de euro pentru aceeași problenă. Finlanda nu este singura țară care aplică așa-numitele „pedepse progresive” pentru amenzile de viteză. Elveția folosește un sistem similar. Un șofer a fost amendat în 2010 cu 3.600 de franci elvețieni pe zi timp de 300 de zile, ceea ce înseamnă peste un milion de euro în total.

CITEȘTE ȘI:

Modificare importantă pentru hotelurile din Turcia. Ce se va întâmpla din luna mai

Țara care a mobilizat armata din cauza ninsorilor severe. Stratul de zăpadă a atins și 183 cm în unele zone