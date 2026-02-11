Acasă » Știri » Știri externe » Masacru în Canada. Cel puțin 9 oameni au murit după ce o persoană a deschis focul într-un liceu

Masacru în Canada. Cel puțin 9 oameni au murit după ce o persoană a deschis focul într-un liceu

De: Daniel Matei 11/02/2026 | 13:45
Sursa foto: Profimedia

Nouă persoane au fost ucise și cel puțin 25 au fost rănite în urma unui atac armat produs în comunitatea Tumbler Ridge, în provincia canadiană Columbia Britanică, marți.

Șase victime au fost găsite moarte în interiorul liceului Tumbler Ridge, iar o alta a murit în drum spre spital. Alte două persoane au fost găsite moarte într-o casă din apropiere, iar poliția crede că decesul acestora are legătură cu atacul armat din școală, scrie CBC.

Suspectul a fost găsit mort în interiorul școlii, iar din primele informații, se pare că acesta s-a sinucis.

Un elev de clasa a XII-a de la liceul unde a avut loc atacul a declarat că el și colegii săi au fost închiși mai mult de două ore în spatele ușilor baricadate: „Mă simțeam ca și cum aș fi fost într-un loc pe care l-am văzut doar la televizor”, a povestit el.

Ofițerii cred că l-au identificat pe atacator și au adăugat că acum fac eforturi pentru a înțelege ce l-a determinat pe acesta să deschidă focul.

Canada, în stare de șoc după atac

Atacul este unul dintre cele mai mortale atacuri armate asupra unei instituții de învățământ din istoria Canadei, mai scrie sursa citată. Două victime au fost transportate cu elicopterul la spital cu răni grave sau care le pun viaţa în pericol. Aproximativ 25 de alte persoane cu răni care nu le pun viaţa în pericol sunt tratate la un centru medical local, a declarat Poliţia.

„Ofiţerii efectuează căutări suplimentare în alte case şi proprietăţi pentru a determina dacă mai există cineva rănit sau care are legătură cu evenimentele de astăzi”, se arată într-o declaraţie publicată de autorități.

Tumbler Ridge este un oraş rural cu aproximativ 2.400 de locuitori, situat la poalele Munţilor Stâncoşi, în vestul Canadei, la aproximativ 680 de kilometri de graniţa cu SUA.

Împuşcăturile în masă sunt extrem de rare în Canada, care are legi mult mai stricte privind armele de foc decât Statele Unite.

Tags:

