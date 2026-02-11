Ce salarii au angajații de la Dedeman. Cât câștigă lunar în funcție de experiență

În ultimii ani, Dedeman a devenit unul dintre cei mai mari și mai apreciați angajatori din retailul de bricolaj din România, iar interesul pentru salariile și beneficiile oferite de companie este în continuă creștere.

Mulți candidați sunt atrași de stabilitatea locului de muncă, de posibilitățile reale de avansare și de pachetul salarial considerat peste media din domeniu.

Ce salarii au angajații de la Dedeman

Salariile diferă în funcție de poziție, experiență și oraș, însă pentru personalul din magazine nivelul veniturilor este considerat competitiv. Un consultant de vânzări, una dintre cele mai căutate poziții, pornește de la un salariu net de bază de peste 3.600 de lei.

La această sumă se adaugă tichete de masă în valoare de aproximativ 40 de lei pe zi, bonusuri de performanță și alte sporuri, ceea ce ridică veniturile lunare nete la peste 4.000–4.500 de lei. În orașele mari, precum București sau Cluj-Napoca, veniturile pot fi chiar mai mari datorită sporurilor suplimentare și volumului ridicat de activitate.

Pentru pozițiile tehnice, cum ar fi cea de stivuitorist, salariile sunt și mai ridicate. Un stivuitorist poate avea un salariu brut care pornește de la 4.800 de lei, la care se adaugă tichetele de masă și eventualele bonusuri.

În funcție de vechime și de responsabilitățile asumate, veniturile cresc treptat, iar angajații cu experiență pot depăși semnificativ nivelul salarial de început.

Un alt aspect important îl reprezintă beneficiile extra-salariale. Dedeman plătește orele suplimentare dublu, oferă sporuri pentru munca de noapte, bonusuri de performanță și o primă de vacanță.

Cât câștigă lunar în funcție de experiență

Lucrul la Dedeman oferă și un pachet de beneficii extins, considerat unul dintre cele mai bune din retailul de bricolaj. Angajații primesc tichete de masă în valoare de aproximativ 840 de lei pe lună, al 13-lea salariu, prime de vacanță și de sărbători, precum și asigurări medicale și stomatologice.

Aceste beneficii sunt completate de masă gratuită în timpul programului, acces la cafea și sucuri, precum și de posibilitatea de a beneficia de abonamente medicale private, uneori extinse și pentru membrii familiei.

Mediul de lucru este unul stabil, cu program în două schimburi, cinci zile lucrătoare și două zile libere. Dedeman investește în instruirea angajaților, oferind posibilitatea de a învăța și de a promova chiar și fără experiență anterioară.

Mai mult, pentru anumite poziții se oferă telefon de serviciu, iar angajații pot beneficia de condiții avantajoase de creditare prin parteneriate precum BCR–Dedeman.

