Ce salariu are un muncitor pe șantier în România în 2026. Ce sumă primește lunar

De: David Ioan 10/02/2026 | 11:00
În 2026, sectorul construcțiilor continuă să fie unul dintre cele mai active domenii ale economiei românești, alimentat de investiții publice, proiecte private și un deficit constant de forță de muncă. În acest context, salariile muncitorilor de pe șantier au evoluat semnificativ în ultimii ani, iar diferențele dintre nivelurile de calificare sunt tot mai vizibile.

De la muncitorii necalificați până la specialiștii cu experiență sau la personalul de coordonare, fiecare categorie beneficiază de grile salariale distincte, influențate de cererea ridicată și de presiunea pieței.

Ce salariu are un muncitor pe șantier în România în 2026

Pentru muncitorii necalificați sau aflați la început de drum, remuneraţia pornește de la nivelul minim din construcții. Salariul minim brut în acest sector este de 4.582 lei, ceea ce se traduce într-un venit net de aproximativ 2.739 lei.

În practică, mulți angajatori oferă sume ușor mai mari pentru a atrage personal, astfel că veniturile reale pentru această categorie se situează de obicei între 2.700 și 3.000 de lei net. Diferențele depind de oraș, de tipul lucrărilor și de disponibilitatea forței de muncă. În marile centre urbane, unde șantierele sunt numeroase, salariile tind să fie mai apropiate de limita superioară a intervalului.

Muncitorii calificați reprezintă segmentul cel mai bine plătit dintre lucrătorii de execuție. Dulgherii, fierarii-betoniști, sudorii, instalatorii sau electricienii sunt foarte căutați, iar lipsa de personal calificat determină companiile să ofere pachete salariale competitive.

Ce sumă primește lunar

De aceea, veniturile nete pentru aceste meserii se situează frecvent între 4.000 și 8.000 de lei, în funcție de experiență, complexitatea lucrărilor și responsabilitățile asumate. În cazul unor specializări precum sudura sau lucrările la înălțime, salariile pot depăși chiar și 9.000 de lei net, mai ales în proiectele mari sau în companiile care lucrează cu tehnologii moderne și au nevoie de personal foarte bine pregătit.

Venitul lunar al unui muncitor pe şantier

Pe lângă muncitorii calificați, o categorie importantă este cea a șefilor de echipă și a șefilor de șantier. Aceștia au roluri esențiale în coordonarea lucrărilor, gestionarea echipelor, planificarea etapelor de execuție și comunicarea cu beneficiarii sau cu proiectanții.

Conform datelor colectate de platforme de recrutare precum eJobs, un șef de șantier câștigă în 2026 aproximativ 8.000 de lei net, valoare calculată pe baza salariilor introduse de aproape 300 de specialiști.

