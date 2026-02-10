Acasă » Știri » De la hiturile clasice la „The Sun”: Haddaway revine cu forță și ajunge pentru prima dată la București în 2026

De: Redacția CANCAN 10/02/2026 | 11:43
Sursa foto: arhivă personală

Legendara voce a anilor ’90, Haddaway, revine în prim-plan cu o lansare care deja atrage atenția fanilor din întreaga lume. Artistul a lansat noua piesă „The Sun”, un cântec cu mesaj solar, construit în jurul ideii de speranță și reziliență, ce poartă și numele noului său album.

Compusă pe parcursul mai multor ani și finalizată într-o perioadă de izolare care l-a marcat profund, „The Sun” este gândită ca un răspuns conștient la o lume tot mai fragmentată. Haddaway propune o reîntoarcere la emoția autentică, folosind instrumente clasice precum Roland Juno-106, Yamaha DX7, Oberheim și Korg Trinity, fără artificii digitale sau automatisme.

Haddaway, pentru prima dată la București în 2026

„Am vrut să creez o piesă care să le amintească oamenilor să caute lumina, chiar și atunci când lucrurile par grele. The Sun vorbește despre puterea de a merge mai departe și despre faptul că muzica poate încă să vindece și să aducă oamenii împreună”, a declarat artistul.

Noua piesă este deja disponibilă pe platformele majore de streaming, iar fanii o pot asculta și pe contul oficial de YouTube al artistului.

Haddaway – The Sun

Lansarea este dublată și de un eveniment special. Haddaway ajunge pentru prima dată la București, pe 28 februarie, la Cosmo Dome, unde va lansa albumul „The Sun” în fața publicului român, însoțit de live band-ul său.

Bilete se pot procura de pe iabilet.ro.

Spectacolul din București face parte din turneul Retro Love și marchează debutul pe scenă al noului material, promițând o seară dedicată nostalgiei, dar și noilor începuturi, într-un show care îmbină hiturile consacrate cu energia proaspătă a celui mai recent single.

