Legenda anilor ’90 se întoarce în România. Povestea iubirii care l-a adus din nou aici

La 61 de ani, Haddaway este într-o formă impecabilă și se pregătește să revină în România cu un concert care va îmbina hiturile anilor ’90 cu muzica noului său album. Artistul vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre legătura specială pe care o are cu România, despre iubirea care l-a adus mai aproape de această țară, dar și despre ce înseamnă, astăzi, să cânte piesa care a devenit un imn global: „What Is Love”.

România ocupă un loc special în viața lui Haddaway. Nu doar pentru publicul cald care îl așteaptă de fiecare dată, ci și pentru legăturile personale care l-au apropiat profund de această țară. Iubita sa este româncă. Artistul revine cu muzică nouă, un album lansat la final de lună și un mesaj puternic despre evoluție, libertate și conexiune. În exclusivitate pentru CANCAN.RO,, Haddaway vorbește deschis despre energie, iubire, muzică, România și motivele pentru care spune, fără ezitare, că țara noastră este „acasă” pentru el.

Haddaway se află într-un amplu turneu internațional în 2026, cu opriri în America de Sud, Europa și America de Nord. România ocupă un loc special în acest parcurs: artistul va concerta pe 27 februarie la Cluj-Napoca, 28 februarie la București, urmând să revină în vară, pe 7 august, la Hit Fest Bucovina, în Gura Humorului. Concertele promit un mix de hituri care au scris istorie și energie live autentică.

CANCAN.RO: Ai 61 de ani și ești într-o formă excelentă, atât fizic, cât și artistic. Care este secretul vitalității și energiei tale, pe scenă și în viață?

Haddaway: Secretul este genetic. Am în mine un amestec de mai multe origini, cu o componentă afro-caraibiană foarte puternică, alături de influențe olandeze și portugheze. Este un mix nebun care ne face puternici, pentru că iei ce e mai bun din fiecare. Secretul este să fii pozitiv, să nu negi cine ești și să încerci să fii cât mai mult tu însuți.

CANCAN.RO: Revii în România cu un concert care promite multă emoție și energie. Ce surpriză ai pregătit publicului român?

Haddaway: Nu e neapărat o surpriză. Nu va fi un concert tipic de anii ’90. Va fi Haddaway alături de trupa sa, cântând hiturile pe care toată lumea le știe, dar într-o fuziune cu noul album și cu influențe din anii ’80 și ’90, lucruri care m-au format emoțional ca artist.

CANCAN.RO: Pe 4 februarie lansezi o piesă nouă, iar la final de lună vine și un album nou. Ce aduce diferit „The Sun” față de tot ce ai lansat până acum? A fost acest material un proces personal de reinventare?

Haddaway: Este o călătorie muzicală. Ar trebui să fii nebun să trăiești într-o singură direcție. Muzica este într-o continuă evoluție. Adevărații fani înțeleg acest lucru. Cei superficiali, care vin doar pentru un show sau pentru o singură piesă, nu sunt publicul nostru. Noi cântăm pentru adevărații iubitori de muzică.

„Familia mea este românească acum”

CANCAN.RO: Vei prezenta noul album și publicului din România, într-un turneu local. Ce înseamnă pentru tine publicul român?

Haddaway: Iubesc publicul român. Familia mea este românească acum și sunt foarte mândru să revin mereu în România, să cunosc oameni noi și să trăiesc noi aventuri.

CANCAN.RO: Viața ta personală a fost mereu destul de discretă, dar se știe că iubita ta este româncă. Cum te-a apropiat această relație de România?

Haddaway: Întrebarea spune singură și răspunsul.

CANCAN.RO: Ce ai descoperit la cultura românească și nu te-ai fi așteptat?

Haddaway: Din punct de vedere istoric, sunt foarte bine documentat despre cultura românească. Surpriza mea nu ține neapărat de cultură, ci de cât de muncitori și educați sunt oamenii din societatea românească, comparativ cu alte țări europene vecine.

CANCAN.RO: Există un loc din România în care te-ai simțit „ca acasă”?

Haddaway: Îmi place foarte mult Bucureștiul. Este fantastic. Brașovul este pe locul doi.

Grătarele românești, slăbiciunea lui Haddaway

CANCAN.RO: Ai un preparat românesc preferat sau ceva ce aștepți de fiecare dată când revii?

Haddaway: Nu neapărat, dar îmi plac foarte mult carnea, grătarele și barbecue-ul.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să descrii România într-un singur cuvânt, care ar fi acela?

Haddaway: Fascinantă.

CANCAN.RO: Sportul și mișcarea par esențiale în viața ta. Ai și o pasiune specială pentru motocicletele Harley-Davidson. Ce reprezintă ele pentru tine?

Haddaway: Libertatea mentală absolută. Să fii pe drum, pe un Harley. Ești un individ care merge alături de alți indivizi și se creează o legătură ca într-o familie. Este și o chestiune de mândrie. Nu e despre a merge cu viteză nebună, ci despre a te bucura de tine, de drum și de frumusețea din jur.

De ce luptă Haddaway pentru salvarea câinilor fără adăpost

CANCAN.RO: Pe 1 martie te implici într-o acțiune pentru salvarea câinilor fără adăpost. De ce este important pentru tine să susții astfel de cauze?

Haddaway: Pentru că sunt cei mai buni prieteni ai omului. Și ce fel de oameni am fi dacă nu am ști să iubim și să ne protejăm cei mai buni prieteni?

CANCAN.RO: „What Is Love” a devenit un imn global. Ce simți astăzi când cânți această piesă care a marcat generații?

Haddaway: Depinde de seară. De reacția publicului, de fețele oamenilor, de emoția din sală. Și depinde foarte mult și de versiunea în care aleg să o cânt.

