Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț

Familia lui Mario Berinde este distrusă de durere după tot ce s-a întâmplat. Părinții adolescentului și-au condus fiul pe ultimul drum, cu inimile sfâșiate. Alături de ei a fost comunitatea din Cenei. Mama lui Mario era cunoscută în localitate. Cine este Octavia Berinde și cum a făcut avere?

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreagă. Tânărul a fost ucis cu bestialitate. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au arătat că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare.

Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț

Octavia Berinde, mama lui Alin Mario, este cunoscută printre locuitorii din Cenei. Aceasta este implicată în politica locală de mai mulți ani. În iunie 2016, femeia a participat, în calitate de candidat independent, la alegerile locale din comună pentru funcția de primar. Cu această ocazie, Octavia Berinde și-a depus declarația de avere.

Ei bine, din document reiese că, la acel moment, mama lui Mario era educatoare la grădinița din Berecșău Mic. La rubrica bunurilor imobile, Octavia Berinde a completat că deține un teren intravilan la Cenei, cu o suprafață de 1.000 metri pătrați, cumpărat în 2008. De asemenea, în același an, femeia a mai cumpărat la Cenei o casă de locuit cu suprafața de 400 metri pătrați.

Din declarația de avere mai reiese că aceasta nu avea mașini și bunuri sub formă de metale prețioase și bijuterii. Dar și că nu deținea bani în conturi și nici nu avea datorii la bănci. În ceea ce privește veniturile anuale, Octavia Berinde a notat că încasa 5.500 lei ca educator la Școala Gimnazială Săcălaz.

Mai mult, mama lui Mario a specificat că a mai câștigat 18.000 lei din comerțul cu animale cu alți comercianți persoane fizice. În aceeași notă, și soțul Octaviei Berinde, de care aceasta a divorțat ulterior, apare în declarația de avere cu 7.000 lei încasați tot din comerțul cu animale.

Pe numele Octaviei Berinde există și un PFA, care a fost înființat pe 13 iunie 2013, specializat în activități de consultanță pentru afaceri și management.

