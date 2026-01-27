Acasă » Știri » Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț

Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț

De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 17:17
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț

Familia lui Mario Berinde este distrusă de durere după tot ce s-a întâmplat. Părinții adolescentului și-au condus fiul pe ultimul drum, cu inimile sfâșiate. Alături de ei a fost comunitatea din Cenei. Mama lui Mario era cunoscută în localitate. Cine este Octavia Berinde și cum a făcut avere?

Cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din localitatea Cenei, a șocat o țară întreagă. Tânărul a fost ucis cu bestialitate. A fost chemat în curtea unuia dintre cei doi agresori și a fost lovit atât cu o toporișcă, cât și cu un cuțit. Primele rezultate ale autopsiei au arătat că moartea a survenit în urma unor leziuni provocate prin violență, iar ancheta este în desfășurare.

Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț

Octavia Berinde, mama lui Alin Mario, este cunoscută printre locuitorii din Cenei. Aceasta este implicată în politica locală de mai mulți ani. În iunie 2016, femeia a participat, în calitate de candidat independent, la alegerile locale din comună pentru funcția de primar. Cu această ocazie, Octavia Berinde și-a depus declarația de avere.

Ei bine, din document reiese că, la acel moment, mama lui Mario era educatoare la grădinița din Berecșău Mic. La rubrica bunurilor imobile, Octavia Berinde a completat că deține un teren intravilan la Cenei, cu o suprafață de 1.000 metri pătrați, cumpărat în 2008. De asemenea, în același an, femeia a mai cumpărat la Cenei o casă de locuit cu suprafața de 400 metri pătrați.

Din declarația de avere mai reiese că aceasta nu avea mașini și bunuri sub formă de metale prețioase și bijuterii. Dar și că nu deținea bani în conturi și nici nu avea datorii la bănci. În ceea ce privește veniturile anuale, Octavia Berinde a notat că încasa 5.500 lei ca educator la Școala Gimnazială Săcălaz.

Mai mult, mama lui Mario a specificat că a mai câștigat 18.000 lei din comerțul cu animale cu alți comercianți persoane fizice. În aceeași notă, și soțul Octaviei Berinde, de care aceasta a divorțat ulterior, apare în declarația de avere cu 7.000 lei încasați tot din comerțul cu animale.

Pe numele Octaviei Berinde există și un PFA, care a fost înființat pe 13 iunie 2013, specializat în activități de consultanță pentru afaceri și management.

Tinerii implicați în uciderea lui Mario Berinde cer să fie eliberați. În ce condiții le-ar fi aprobată solicitarea

Cine este bunica lui Mario Berinde, adolescentul omorât de cei mai buni prieteni. Femeia e cunoscută în online

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Angajații din România care au primit câte o mașină cadou: „Prima dată au crezut că e o glumă”
Știri
Angajații din România care au primit câte o mașină cadou: „Prima dată au crezut că e o glumă”
Legătura neștiută dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan. Vedeta Radio Zu a pus „țara la cale” cu premierul, la restaurant în Oradea
Știri
Legătura neștiută dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan. Vedeta Radio Zu a pus „țara la cale” cu premierul,…
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex Pretti a fost împușcat mortal
Mediafax
Agenții federali vor începe să se retragă din Minneapolis. Decizie după ce Alex...
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul a devenit viral pe internet
Adevarul
Trei soldați ruși s-au predat în fața unui robot de luptă ucrainean. Videoclipul...
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a...
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Mediafax
Lider din industria AI, avertisment dur: „Omenirea trebuie să se trezească!”
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Ciao.ro
Omagiu pentru Florin Piersic: 'Mi-a plăcut viața'
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe Zelenski să cedeze întreaga regiune Donbas
Digi 24
Trump continuă să facă jocul lui Putin. Liderul de la Casa Albă îl forțează pe...
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din...
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
go4it.ro
Răsturnare de situație: Avionul Rafale doborât de Pakistan „trăiește”?
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Gandul.ro
Digi RCS-RDS a făcut anunțul începutului de 2026. Sunt vizați toți abonații din România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Angajații din România care au primit câte o mașină cadou: „Prima dată au crezut că e o glumă”
Angajații din România care au primit câte o mașină cadou: „Prima dată au crezut că e o glumă”
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 6 = 3
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 11 + 6 = 3
Legătura neștiută dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan. Vedeta Radio Zu a pus „țara la cale” cu ...
Legătura neștiută dintre Mihai Morar și Ilie Bolojan. Vedeta Radio Zu a pus „țara la cale” cu premierul, la restaurant în Oradea
Zodia care își resetează viața pe final de ianuarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: ...
Zodia care își resetează viața pe final de ianuarie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici: „Aveați nevoie de acest nou început, ca de aer”
Tzancă Uraganu și-a deschis geanta și a arătat câți bani are în ea: „Asta e, ianuarie-februarie ...
Tzancă Uraganu și-a deschis geanta și a arătat câți bani are în ea: „Asta e, ianuarie-februarie mai slăbuț.” Fanii au sărit cu cadourile instant
Legenda anilor ’90 se întoarce în România. Povestea iubirii care l-a adus din nou aici
Legenda anilor ’90 se întoarce în România. Povestea iubirii care l-a adus din nou aici
Vezi toate știrile
×