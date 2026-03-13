Horoscop Urania 14–20 martie 2026. O zodie se lovește de un impas financiar major înainte de intrarea Soarelui în Berbec

Horoscop săptămânal Urania pentru perioada 14–20 martie 2026. Astrele au prezis prin ce evenimente vor trece nativii din zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Află ce surprize vor apărea în carieră, dragoste, sănătate sau cum vei sta cu banii.

Luna Nouă întră în Pești pe 18 martie și ne aduce o oportunitate de restart! Este timpul să fim prezenți, să avem credință și să ne setăm intenții noi. Trebuie să fii martorul evenimentelor care se desfășoară, nu să plângi pentru lucrurile care nu se întâmplă. Pe 20 martie va începe sezonul Berbecului, care ne impulsionează să mergem înainte cu curaj.

Horoscop Urania 14–20 martie 2026

Berbecul este primul semn zodiacal și este guvernat de planeta Marte. Ne învață cum să începem lucrurile cu putere, să sărbătorim viața care se naște. Este începutul noului an astrologic și momentul în care energia de foc și de aer a anului 2026 se aprinde cu adevărat.

Pe 20 martie scăpăm și de Mercur retrograd! Acesta a început pe 25 februarie în Pești și ne-a făcut să reflectăm la durerea trecutului. După ce va reveni în mers direct, vom începe și noi să mergem înainte cu credință, nu cu frică. Vom fi mai curajoși și ne vom vindeca de multe răni ale trecutului.

Vă prezentăm, în continuare, previziunile astrale realizate de astrologa Urania pentru săptămâna 14–20 martie 2026, potrivit Libertatea.

Berbec / Ascendent în Berbec

Weekendul începe cu treburi oficiale, activități în grup și obligații sociale, unele plăcute sau nu. Nativii se vor simți epuizați și unii pot fi puși chiar în situații dificile. Este un moment bun să fiți cât mai diplomați. Săptămâna următoare va începe cu îndepărtări și apropieri de anumite persoane din anturaj. O relație de prietenie va intra sub lupa nativilor Berbec și va fi analizată amănunțit. Nemulțumirile vor fi vocalizate și se va pune capăt relației cu persoana care le-a complicat sau încurcat viața.

În perioada 17-19 martie, Luna Nouă în Pești aduce amintiri și dorințe ascunse legate de luarea unor decizii. Evenimentul va solicita activitatea psihică, universul interior și lumea reprimată a subconștientului. Între 19-20 martie, șase planete vor tranzita casa I a celor născuți în zodia Berbecului. Acest eveniment se va menține până în jurul datei de 20 aprilie și îi va propulsa pe nativi în prim-planul vieții sociale pe care o au.

Pe 20 martie, Soarele intră în Berbec și îl va încărca cu energie cosmică pentru următoarele 12 luni. Va sta aici până pe 20 aprilie. Va declanșa motivații puternice care îi vor determina pe nativi să se rupă de situațiile care nu îi ajută să progreseze sau să se simtă împliniți.

Taur / Ascendent în Taur

În weekend, nativii care își vor autocenzura opiniile vor avea parte de o comunicare relativ profitabilă. Nativii care nu își cunosc bine partenerul de dialog trebuie să fie mai reținuți, pentru a evita interpretările greșite. Interlocutorul lor ar putea întâmpina dificultăți în a-și exprima ideile sau interesele, motiv pentru care Taurii nu ar trebui să tragă concluzii pripite.

În perioada 17-19 martie, vor avea parte de activități profesionale și sociale, în grupul de prieteni, pe care le consideră o corvoadă. Vor depune un efort major în a-și îndeplini obligațiile și vor apărea complicații la tot pasul. Acestea se datorează unor amânări sau încurcături care strică bunul mers al activităților socioprofesionale. Apare o mare dorință de relaxare și petrecere a timpului alături de prieteni cu care au activități plăcute în comun.

Luna Nouă în Pești poate aduce o lărgire a cercului de prieteni. Un eveniment îi poate propulsa pe nativii Taur într-o postură specială, cu ajutorul unui personaj generos. Vor primi sfaturi și avertismente pe care este bine să nu le ignore. Pe 20 martie, apare o acumulare majoră de vibrații în Berbec datorită tranzitului pe care Soarele îl va avea în această zodie. Va fi stimulată activitatea cerebrală, se accentuează procesele mentale și viața interioară – motivații, trăiri.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

În weekend, unii nativi se simt impulsionați să facă planuri de viață costisitoare. Elanul acesta va fi domolit de conștientizarea contextului economic în care se află România. Dacă situația se va îngreuna mai mult, stilul lor de viață curent și planul gândit pot avea de suferit. Alți nativi vor opta pentru prudență și echilibru; vor renunța la anumite capricii și plăceri care îi costă mult. Pe scurt, Gemenii trec la un buget de austeritate.

Între 14 și 17 martie, comunicarea nu va fi pe placul nativilor. Apar probleme în demersurile pe care zodia Gemeni vrea să le facă pentru a evolua. Nativii se vor confrunta cu condiții greu de acceptat. Luna Nouă în Pești de pe 19 martie va fi în casa carierii, a puterii și afirmării, iar nativii vor culege acum roadele muncii depuse în săptămânile anterioare.

Spre sfârșitul săptămânii, apar relații armonioase pe casa banilor câștigați prin efort sau prin merite și casa afirmării, a puterii sau a funcțiilor cu care ar putea fi investiți. În zilele de 19 și 20 martie, nativii Gemeni vor fi ocupați cu relațiile sociale din grupul de prieteni de care aparțin. Vor avea intuiție și nu se vor lăsa duși de valul satisfacțiilor minore. Vor avea preocupări serioase. Cele șase planete care tranzitează casa a XI-a vor menține relațiile cu cei apropiați sau persoanele cunoscute recent.

Rac / Ascendent în Rac

Nativii au parte de mici tensiuni în acest weekend. Vor avea o atitudine clară și justificată, dar nu vor ajunge la o rezoluție favorabilă în parteneriatele avute, din cauza unei atitudini tranșante. Se vor încălca norme, legi sau reguli în relațiile cu cei din jur. Situația se va îmbunătăți după plecarea lui Jupiter din zodia Rac, care va avea loc în iulie 2026. Abia atunci nativii nu vor mai fi la fel de exigenți.

Între 14 și 17 martie, apare o evoluție precară legată de banii și bunurile care se cuvin unor nativi și care le așteaptă. Își cer înapoi banii împrumutați sau cuveniți, precum și executarea unor acte sau hotărâri judecătorești. Între 17 și 19 martie, casa a noua a comunicării, învățăturii și proiectelor personale evoluează favorabil. Racii vor da dovadă de o mare putere de înțelegere a direcției pe care societatea o are și se vor putea integra în parcursul ei, fără nicio problemă.

Luna Nouă în Pești le aduce o mare dorință de a evada din rutină, de a se transforma, de a se reînnoi. Vor accesa valorile care sunt cu adevărat importante. Între 19 și 20 martie, casa a zecea a carierei, a succesului și a puterii primește energia celor șase planete care vor tranzita zodia Berbec. Nativii vor și mai luptători, ambițioși, rezistă mai bine la stres și nu se mai lasă intimidați. Atitudinea aceasta îi va însoți până pe data de 20 aprilie.

Leu / Ascendent în Leu

Weekendul le poate aduce nativilor mici afecțiuni gastrice sau osoase mai vechi, boli de piele sau alergii. Se simt obosiți, stresați, fără chef de muncă. Între 14 și 17 martie, comunicarea va fi mai dificilă cu partenerul de viață sau cu cei apropiați. Simte nevoia să repare un proiect sau o situație care nu decurge așa cum își doresc. Pot apărea probleme legale pentru cei care au firme, fundații sau proiecte personale. Soții vor avea un dialog dificil.

Între 17 și 19 martie, nativii Leu vor avea parte de rezolvări favorabile legate de sectorul financiar. Pot să primească donații, finanțări, sponsorizări, cadouri, amânări ale unor termene de plată, recalculări sau scutiri de plată. Luna Nouă în Pești va accentua aceste aspecte favorabile. Între 19 și 20 martie, vor fi solicitați, agitați, nervoși.

Spre finalul săptămânii, Soarele și alte șase planete se adună în casa dialogurilor și a ideilor de forță după care nativii se ghidează. Soarele care va intra în Berbec pe 20 martie va face ca acest sector să fie mai important. Evenimentele care vor avea loc vor purta o amprentă energetică specială. Nativii vor fi mai ambițioși, nu vor mai fi temători. Unii vor da dovadă de egoism, în funcție de vârsta și educația pe care o au. Persoanele care au vârsta apropiată de 33 de ani vor avea un context provocator.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Weekendul vine cu precauție din partea nativilor care au copii. Nu se grăbesc în declarații, promisiuni sau rugăminți arzătoare din partea familiei. Vor avea o atitudine cât se poate de corectă și sinceră cu persoanele din anturaj, care se pot arăta nemulțumite de anumite aspecte. Între 14 și 17 martie, vor avea activități profesionale complicate din cauza unor situații încurcate, a neatenției, a incompetenției sau a unor defecțiuni care împiedică progresul la locul de muncă.

Nativii vor resimți mult stres, multă oboseală. Este recomandată odihna, medicația (după caz) sau limitarea efortului fizic. La muncă, apar discuții nefavorabile legate de o temă de lucru. Apar reacții ostile de apărare sau critici, acuzații nefondate, pretenții fără logică din partea celor criticați, care vor încerca să dea vina pe nativi pentru a deturna atenția de la reproșurile primite.

Între 17 și 19 martie, Luna Plină în Pești va influența relațiile cu partenerii. Se va repara o colaborare sau se renunță la ideea ce a dus la disputa anterior menționată. Între 19 și 20 martie, apar probleme legate de bani sau materiale; se solicită implicarea unor instituții sau persoane îndreptățite să tranșeze conflictul. Soarele și celelalte șase planete care vor tranzita Berbecul vor alimenta situațiile furtunoase sau un conflict major. Unii nativi pot fi constrânși la gesturi de forță.

Balanță / Ascendent în Balanță

În prima zi de weekend, relația de familie decurge normal. Intrarea Soarelui în Berbec, de pe 20 martie, și a altor șase planete va complica pe zi ce trece această relație. Până pe 20 aprilie, nativii vor fi extrem de stresați de familie. Cele șase cvadraturi – aspecte negative – formate de aceste planete își lasă adânc amprenta pe sectorul relațiilor de familie, a problemelor domestice, a casei, a imobiliarelor, de locație sau funciare. Balanțele din străinătate vor fi vizate în mod anume.

Între 14 și 17 martie, apare iritabilitate și nesiguranță în plan afectiv. Cei dragi vor și surprinși neplăcut de atitudinea nativilor Balanță. Între 17 și 19 martie, starea psihică se va echilibra. La job, totul va evolua favorabil datorită Lunii Noi din Pești, de pe 19 martie.

Între 19 și 20 martie, atenția se mută asupra relațiilor parteneriale, contractuale, procesuale, de afaceri sau conjugale. Nativii acordă mai mult timp în a rezolva aspectele legate de aceste sectoare datorită celor șase planete care își vor face simțită prezența în casa a șaptea a relațiilor. Se vor accentua unele nemulțumiri și orgoliile rănite vor fi pregătite să iasă la atac. Începând cu 20 martie, Luna Neagră va forma șase cvadraturi cu planetele din Berbec și aduce probleme majore. O relație bună riscă să se degradeze, să ajungă la proces, gesturi de intimidare sau răzbunare.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

În acest weekend, dialogurile apar din nevoia de a pune întrebări care să aducă răspunsurile necesare unei clarificări de care nativii au nevoie. Se pot consulta cu un specialist legat de o problemă pentru care nu găsesc o soluție rezonabilă. Au nevoie de sfaturi sau de o opinie competentă. Discuțiile purtate sunt stricte și la obiect, fără glume sau ocolișuri inutile. Vor apărea deplasări de nevoie, nu de plăcere.

În perioada 14-17 martie, relațiile de familie vor evolua cu disconfort din cauza lui Pluto, care se află în casa a patra. Între 17 și 19 martie, viața intimă rămâne plină de armonie. Apar plăceri și bucurii în plan sentimental, creativ, cultural, în relația cu copiii. Luna Nouă din Pești amplifică nevoia sufletească de satisfacții și de evadare într-o lume de valori și armonii interioare. Nativii vor fi mai sensibili în această perioadă.

Între 19 și 20 martie, cele șase planete care au intrat în Berbec influențează sectorul activității profesionale. Pe 20 martie, li se alătură și Soarele. Acesta vine cu o energie dinamică pe sectorul muncii și al relațiilor de la job. Îi va încărca pe nativii Scorpion cu energie până pe 20 aprilie. Apare un context astral solicitant, plin de neprevăzut pentru sănătatea funcțiilor cerebrale și a organelor de simț.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Weekendul începe cu plăți sau cumpărături blocate, amânate și la care nativii vor renunța de bunăvoie, din diverse motive. Între 14 și 17 martie, apar conversații și dispute care nu sunt pe placul nativilor din cauza tonului folosit și al contextului apărut. Între 17 și 19 martie, apare armonie în viața de familie.

Săgetătorii plecați din țară pot rezolva unele situații care implică documente necesare pentru stabilirea sau strămutarea lor în altă țară. O persoană sau o instituție vine în ajutorul lor datorită Lunii Noi din Pești, care detensionează situațiile încurcate.

Între 19 și 20 martie, cele șase planete care intră în zodia Berbec vor tranzita sectorul vieții sentimentale. Ele le aduc nativilor motivație, energie și dorința de a face lucruri speciale legate de creație, interpretare sau alte activități artistice. Pot apărea complicații în relația dintre părinți și copii. Atitudinea fermă și drastică a Săgetătorilor îi va revolta pe copiii care încearcă să se impună. Aceștia cer independență și emancipare. Relațiile bazate pe afecțiune, drag, iubire și dor vor evolua diferit.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Nativii vor avea în weekend o atitudine rigidă și nu vor fi dispuși la compromisuri. Echilibrul lor se va baza pe convingeri ferme. Se vor impune în unele discuții, negocieri sau tentative de a rezolva problemele personale prin dialog. Din cauza atitudinii inflexibile de care dau dovadă, este mai bine ca nativii să nu programeze întâlniri sau negocieri. Contextul astrologic nu le este favorabil.

Între 17 și 19 martie, apar preocupări de natură financiară pe care le vor rezolva greu. Mai apar discuții pe plan cultural, religios, spiritual și educativ. Sunt interesați de subiecte care necesită aprofundare, studiu, învățare. Aceste preocupări apar datorită Lunii Noi din Pești, care le va da semne directe sau subtile cu privire la ce trebuie să facă pentru a progresa la un nivel superior. Simt nevoia de a se îmbogăți sufletește pentru a avea acces la o viață spirituală superioară.

Între 19 și 20 martie, relația cu familia și membri ei se poate complica. Pot apărea mai multe conflicte cu grad de importanță diferit, dar care vor duce la acumulări de tensiuni. Acestea pot crea o stare de iritare specială, una pe care nativii Capricorn nu au mai trăit-o până acum, cauzată de cele șase planete care intră în Berbec. Starea va fi aplificată și de Soare, care va tranzita această zodie din 20 martie. Până pe 20 aprilie, vor ieși la suprafață mai multe nemulțumiri și disfuncții apărute de-a lungul timpului în relația de familie a Capricornului.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

În weekend, reapar stările organice sau psihice cu care nativii s-au mai confruntat în trecut. Vor trăi momente de izolare, retragere, meditație, scepticism și clipe dezamăgitoare. Între 14 și 17 martie, Luna le va schimba starea de spirit. Nativii devin mai activi, mai asumați, dispuși să înfrunte provocările momentului. Vărsătorii vor acționa pentru a își rezolva cât mai multe probleme personale.

Între 17 și 19 martie, Luna Nouă în Pești aduce un context financiar favorabil. Poate atrage mai mult noroc în viața nativilor sau poate să îmblânzească atitudinea celor care sunt solicitați de Vărsători pentru a rezolva chestiuni bănești sau salariale. Între 19 și 20 martie, cele șase planete care intră în zodia Berbec pot aduce neplăceri. Lor li se alătură și Soarele, pe 20 martie. Dialogurile, întâlnirile, deplasările și demersurile legate de școală, universitate sau profesie vor fi susținute.

Contextul astral vine cu o notă provocatoare, exagerată sau subiectivă pe care nativii o vor suporta greu. Nu le va fi deloc de folos Vărsătorilor care trebuie să rezolve chestiuni pe cale amiabilă. La sfârșitul săptămânii apare un context astral ce va reactiva sau va grăbi o problemă salarială. Aceasta trebuie tratată cu răbdare și metodic. Pot apărea și deplasări urgente. Orice discuție legată despre bani și salariu trebuie purtată până pe 20 martie, când dispare sprijinul oferit de Soare în casa banilor „munciți”.

Pești / Ascendent în Pești

În acest weekend, relația cu persoanele apropiate se va desfășura normal. Nu apar surprize, tensiuni sau nemulțumiri. Nativii vor respinge derapajele și minciunile pe care, dacă le vor detecta, le vor taxa. Între 14 și 17 martie, apar neliniști interioare ce pot fi cauzate de stresul din ultima perioadă, de griji, de conflicte sau de locul de muncă.

Între 17 și 19 martie, contextul astral aduce o stare de bine, de optimism și de încredere datorită planetelor care vor tranzita zodia Pești. Lor li se adaugă și energia Lunii Noi din acest semn, care va avea loc pe 19 martie. Se deschide un nou circuit existențial până la vara viitoare. Se va închide și o serie de activități restante.

Între 19 și 20 martie, apar probleme în sfera financiară. Fie apare un mare impas financiar, fie apar mai multe, dar de importanță majoră. Din 20 martie, Soarele intră în Berbec și va grăbi nevoia de a acționa, de a rezolva și de a pune la punct toate aspectele legate de bani. Nativii Pești vor avea această atitudine până pe data de 20 aprilie. Săptămâna aceasta este importantă. În aceste două case alăturate ale zodiacului – Pești și Berbec – vor tranzita în relații strânse nouă planete.

