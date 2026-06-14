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O tânără a murit la doar 21 de ani. A sărit în gol fără coardă de siguranță pentru bungee jumping

De: Andreea Stăncescu 14/06/2026 | 14:54
O tânără a murit la doar 21 de ani. A sărit în gol fără coardă de siguranță pentru bungee jumping
O tânără a murit la doar 2 de ani / Sursa foto: Pexels
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O experiență extremă s-a încheiat tragic pentru o tânără de 21 de ani din Brazilia, după un grav incident produs în timpul unui salt bungee jumping. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 13 iunie, în orașul Limeira, din statul São Paulo, și a stârnit un val de reacții atât în țara sud-americană, cât și în întreaga lume.

Tânăra, identificată ca Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, se pregătea să participe la o activitate menită să-i ofere o doză puternică de adrenalină. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, aceasta urma să efectueze un salt de pe un pod cu o înălțime de aproximativ 40 de metri. Însă ceea ce trebuia să fie o experiență memorabilă s-a transformat într-o tragedie de proporții.

Responsabilii nu au pus coarda de siguranță

Conform anchetei preliminare, echipamentul de siguranță nu ar fi fost montat corespunzător înainte de lansare. În momentul în care tânăra a fost împinsă de pe platformă, cei prezenți și-au dat seama că lipsea elementul esențial care trebuia să îi asigure protecția în timpul căderii. Incidentul a fost surprins de persoane aflate în apropiere, iar imaginile au circulat rapid în mediul online.

După impact, martorii au încercat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajelor medicale. Din păcate, rănile suferite au fost incompatibile cu viața, iar medicii nu au mai putut face altceva decât să constate decesul.

Sursa foto: Captură video

Autoritățile au deschis imediat o investigație pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Mai multe persoane implicate în organizarea activității au fost reținute pentru audieri, iar anchetatorii verifică dacă au fost încălcate procedurile obligatorii de siguranță.

Cu puțin timp înainte de incident, Maria Eduarda publicase pe rețelele sociale imagini din zona podului și fotografii legate de activitatea pe care urma să o încerce.

„Cine a fost nebuna care m-a lăsat să sar de pe un pod?”, a scris tânăra.

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