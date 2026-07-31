CS Dinamo, prima reacție după tragedia din Argeș. Două persoane au murit, Adrian Ropotan a fost rănit

Reprezentanții CS Dinamo au oferit o primă reacție după ce maseorul echipei din Ștefan cel Mare, Constantin Covaciu, a murit în accidentul rutier în care a fost implicat microbuzul echipei Dinamo 2. Daniel Covaciu, fiul acestuia, duce mai departe tradiția familiei în cadrul clubului Dinamo.

Reamintim că vineri, 31 iulie, microbuzul echipei Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident în Argeș. Șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct, moment în care a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului. În urma accidentului, șoferul a încetat din viață – vezi AICI detalii.

Una dintre victimele grav rănite în accidentul din Argeș este și Adrian Ropotan, antrenorul echipei Dinamo 2. Din primele informații, ginerele lui Stelian Ogică a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află internat în spital – vezi AICI declarațiile ginerelui său.

Maseorul echipei Dinamo a murit în accident

Printre cei 16 pasageri care se îndreptau spre antrenamentul planificat în dimineața zilei de vineri se aflau și membri ai staffului din Ștefan cel Mare. Din păcate, Constantin Covaciu, maseorul echipei Dinamo, a suferit răni grave și a murit. Reprezentanții clubului din Ștefan cel Mare și-au exprimat regretul în fața aceste tragedii pentru fanii și familia dinamoviștilor.

Gogu Covaciu, așa cum era alintat de cei care l-au cunoscut, lasă în urmă o moștenire de familie: fiul său, Daniel Covaciu, este fizioterapeut în cadrul clubului și continuă astfel, cu aceeași dedicare și mândrie, pasiunea tatălui său în marea familie Dinamo.