Monica Pop a suferit un accident vascular cerebral! Cum se simte acum medicul

Monica Pop traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce a suferit un accident vascular cerebral și a fost internată de urgență într-o unitate medicală din Capitală. Medicul oftalmolog se află în prezent sub supravegherea specialiștilor și urmează un proces de recuperare, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat în urma unui episod care a necesitat intervenția rapidă a medicilor.

Vestea privind problemele de sănătate ale fostei șefe a Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București a stârnit numeroase reacții, iar mulți dintre cei care o cunosc au dorit să afle cum se simte și care este evoluția sa. Monica Pop a confirmat că este internată la Spitalul Elias, în cadrul Secției de Neurologie, unde beneficiază de îngrijiri medicale și este monitorizată permanent.

Cum se simte acum medicul

Potrivit explicațiilor oferite de medic, accidentul vascular cerebral ar fi survenit într-un context marcat de un nivel ridicat de stres și de tensiuni acumulate în ultima perioadă. Monica Pop susține că o serie de neînțelegeri legate de conducerea Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice din București au afectat-o profund din punct de vedere emoțional și că acestea au avut un impact major asupra stării sale de sănătate.

Medicul a vorbit despre relația pe care a avut-o de-a lungul anilor cu actualul manager al spitalului, explicând că între cei doi a existat o colaborare îndelungată și o relație de prietenie. De asemenea, aceasta susține că a avut un rol important în susținerea și promovarea acestuia atunci când conducerea unității medicale s-a schimbat, fiind convinsă că alegerea făcută la acel moment era una potrivită.

Situația s-ar fi schimbat însă în timp, iar Monica Pop afirmă că deciziile luate ulterior de conducerea spitalului au dezamăgit-o profund. Printre aspectele care au nemulțumit-o se numără și schimbarea denumirii unității medicale, măsură despre care spune că a aflat ulterior, fără să fie consultată sau informată în prealabil.

La scurt timp după acel incident, Monica Pop a început să se simtă rău și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Investigațiile efectuate de medici au confirmat că aceasta suferise un accident vascular cerebral, fiind internată imediat pentru tratament și monitorizare.

„E adevărat, am făcut tot ce am putut pentru el. Iar el a lovit pe la spate, ulterior. A schimbat numele Spitalului, fără să-mi spună nimic, cu un nume care nu a avut nicio contribuție la partea administrativă a Spitalului. Am văzut pe Facebook. Nimeni nu a crezut capabil de așa ceva! În repetate rânduri s-a purtat inadmisibil față de un om care i-a fost sprijin și datorită căruia a ajuns în această poziție! Vineri m-a admonestat oribil față de niște pacienți. M-am supărat foarte tare și am făcut un AVC de supărare, acum fiind internată în secția de Neurologie a Spitalului Elias!”, a declarat Monica Pop.

În prezent, medicul se află în proces de recuperare și urmează recomandările echipei medicale care o îngrijește.

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