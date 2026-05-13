Cât de periculos e Hantavirusul, de fapt. Monica Pop rupe tăcerea: "Să nu vă bazați pe niciun fel de comunicări decât de la medici specialiști"

De: Simona Vlad 13/05/2026 | 23:44
Subiectul noului Hantavirus a stârnit o dezbatere incendiară în direct, la Dan Capatos Show. Medicul Monica Pop a făcut comparații dure cu perioada pandemiei și reacțiile oamenilor. Monica Pop ne-a declarat că populația nu mai poate fi manipulată atât de ușor. Afirmațiile făcute au pornit de la informațiile recente despre hantavirus și cazurile apărute pe vasele de croazieră. CANCAN.ro are toate detaliile în exclusivitate!

Monica Pop ne-a spus că oamenii și-au pierdut încrederea după experiența pandemiei de COVID-19. Medicul a mai spus și că populația nu mai reacționează acum la fel de panicată ca în trecut. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu cred că nu, pentru că deja populația s-a convins că a fost o minciună și un fals ordinar. Și să știți că știe toată lumea. E mult mai ușor de manipulat o populație disperată decât una liniștită.”

Aceasta a mai spus că hantavirusul nu trebuie comparat cu virusul care a provocat pandemia mondială. După părerea sa, situația actuală este exagerată și nu justifică panică generală. Dr. Pop a insistat că informațiile trebuie luate doar din surse medicale oficiale.

„Vreau să știți un lucru. Să nu vă bazați pe niciun fel de comunicări decât de la medici specialiști. Domnul doctor Adrian Marinescu a spus clar că nu este contagios de la om la om. Probabil pe acea navă era o concentrație foarte mare de rozătoare.”

Dan Capatos a completat discuția și a amintit imaginile apărute de pe vasul de croazieră. Medicul ne-a vorbit și despre experiența sa din timpul pandemiei, făcând declarații controversate despre vaccinare. Dr. Pop a spus că nu s-a vaccinat, deși suferă de o boală oncologică.

„Eu sunt bolnavă oncologic de multă vreme, n-am făcut vaccin, am făcut COVID de patru ori și n-am nimic. Am convingerea că oamenii care au murit n-au murit de COVID. Numărul de morți a fost o mare minciună, a spus și Voiculescu acum câteva zile.”

Ba mai mult, Dr. Pop consideră că autoritățile au pierdut încrederea populației după perioada restricțiilor. Ea spune că inclusiv o situație reală ar fi acum privită cu suspiciune.

„Din cauza atitudinii conducătorilor din timpul pandemiei, oamenii nu mai cred nimic. Au pierdut complet încrederea. Au fost prea multe minciuni și prea multe încercări de manipulare. Boala sperie și face oamenii mai ușor de controlat.”

