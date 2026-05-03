Românii și „leacurile băbești" care distrug ochii: avertisment dur de la medicul oftalmolog Monica Pop

De: Paul Hangerli 03/05/2026 | 06:40
Monica Pop ia cu asalt sfaturile băbești, sursa- colaj CANCAN.RO

Oftalmoloaga tuturor românilor vine cu câteva sfaturi prețioase despre îngrijirea ochilor. Mai exact, Monica Pop ne spune ce nu avem voie niciodată să facem cu ochii noștri pentru a îi menține sănătoși.

Medicul împărtășește din cunoștințele sale medicale și combate sfaturile din popor care circulă din moști strămoși, multe dintre acestea făcând mai mult rău decât bine

Curățenia principalul factor de menținere a sănătății

Monica Pop pune în primul rând accent pe curățenia zonei ochilor, apa rece și prosopul curat dar și schimbat des fiind adevărate arme în lupta cu diversele boli ce pot apărea în zona ochilor:

”Spălati-vă ochii cu apă rece și ștergeți cu un prosopel curat, folosit numai de o singura persoană și schimbat des.”

Medicul contrazice celebrele ”sfaturi din popor” pe care le-am auzit fiecare dintre noi, numite și ”sfaturi băbești”, cel puțin în cazul ochilor acestea fiind deosebit de periculoase. Compresele aplicate direct peste ochi și ținute pe perioade lungi sunt adevărate bombe cu ceas, iar ceaiurile naturale la rândul mai degrabă adună microbi decât să facă bine. Monica Pop explică:

”În cazul unei patologii-afecțiuni, de exemplu: secreții de orice fel, urdori în limbaj popular, conjunctivite, keratite, șalazion etc., puneți (spălați cu) ser fiziologic și ștergeți ușor, fără să apăsați, EXCLUSIV cu comprese sterile de la farmacie. Sunt foarte eficiente, se găsesc ușor și sunt foarte ieftine.
Nu puneți niciodată comprese. Ele întrețin o atmosferă caldă și umedă pe suprafața oculară, mediu perfect pentru proliferarea (înmulțirea) microbilor.
Niciodată NU folosiți la ochi ceaiuri de niciun fel. Ele pot fi un bun mediu de cultură pentru microbi pe „suprafața” ochilor.”

Medicamentele recomandate de farmacist pot dăuna

Monica Pop continuă tirada împotriva inconștienței românilor, de multe ori aceștia tratând ochii după ureche, la domiciliu, improvizând până la inconștiență. De asemenea, medicul oftalmolog critică obiceiul românilor de a se lăsa influențați de diverși farmaciști cu care dezvoltă în timp relații de prietenie, aceștia nevând experiența necesară de a prescrie tratamente, ba mai mult, astfel de acțiuni duc de obicei la agravarea patologiei:

”NU puneți niciodată la ochi ceva ce nu este destinat tratamentului oftalmologic (lapte matern, ceaiuri, unguente pentru piele, unguente care nu sunt de uz oftalmic). Acestea au alt pH, nu sunt destinate tratamentelor oftalmologice și pot determina leziuni grave ale corneei, cu scăderea marcată a vederii.
NU folosiți niciodată picături și, mai ales, unguente recomandate la farmacie sau de oricine în afară de medicul oftalmolog. Este o mare greșeală și, de multe ori, ajung la noi pacienți cu afecțiuni grave și foarte grave, tratate necorespunzător, „după ureche”. Astfel de greșeli pot avea consecințe grave în toate specialitățile medicale, uneori chiar cu pierdere de vieți. ”

Automedicația un pericol real

Medicul oftalmolog încheie postarea atrăgând atenția și asupra unei mode apărute recent la români, automedicația, mai ales cea recomandată de vecini și prieteni, dar și sfaturile de pe rețele de socializare, google sau mai nou Chat GPT. Niciodată nu ”umblăm” la ochi fără a ne fi spălat pe mâini înainte cu apă și săpun:

”NICIODATĂ automedicație! Feriți-vă de orice tratament recomandat de prieteni, vecini sau cunoștințe.
NU urmați tratamente de pe rețelele și site-urile de socializare. Sunt adesea foarte periculoase.
Spălați-vă pe mâini cu săpun înainte de a face orice manevră asupra ochilor.”

