Lux extrem și controverse: influencerul iranian care a cucerit Ibiza și a ajuns viral pe internet

Un influencer iranian a devenit viral după ce a publicat imagini cu stilul său de viață extravagant. Iranianul apărea în avioane private, mașini de lux și la petreceri exclusiviste, potrivit publicației New York Post.

Sasha Sobhani, în vârstă de 38 de ani, fiul fostului ambasador iranian în Venezuela, Ahmad Sobhani, a atras din nou atenția online după ce a fost filmat urcând într-un avion privat alături de partenera sa, modelul spaniol Laura Neimas, cu destinația Ibiza. Clipul, distribuit pe rețelele sociale, îl surprinde pe influencer celebrând „binecuvântările” sale, într-un cadru opulent.

Viața de lux și controverse a lui Sasha Sobhani

Sobhani, care trăiește în Spania din 2019, este urmărit de aproape 4 milioane de persoane pe Instagram. Postările sale includ frecvent imagini cu mașini sport, iahturi, petreceri și femei îmbrăcate provocator, consolidându-i reputația de simbol al luxului și opulenței.

Numele său a fost asociat anterior cu contul „Rich Kids of Tehran”, care documenta stilul de viață al elitei bogate din capitala Iranului. De-a lungul timpului, Sobhani a stârnit reacții puternice, atât admirative, cât critice, pentru modul în care își expune averea.

Situația este complicată și de problemele legale. Acesta este căutat în Iran, fiind acuzat de spălare de bani și de operarea unor site-uri ilegale de jocuri de noroc — acuzații pe care le neagă. El susține că a fost vizat de autorități și chiar condamnat la închisoare din cauza pozițiilor sale critice față de regim.

Critici și rupturi familiale

În Iran, Sobhani este adesea văzut ca un exemplu al privilegiilor excesive de care beneficiază copiii elitelor conducătoare, într-un context economic dificil pentru majoritatea populației. Stilul său de viață ostentativ contrastează puternic cu realitățile sociale din țară, alimentând controversele.

Chiar și în cadrul familiei, relațiile par tensionate. Tatăl său a declarat public că, deși este fiul său, diferențele de valori și stil de viață sunt majore.

„Am încercat să-l îndrum pe calea cea bună, dar fără succes”, a afirmat fostul diplomat pentru presa iraniană.

În prezent, Sobhani continuă să trăiască în Europa, evitând extrădarea în Iran, pe motiv că acolo s-ar confrunta cu riscuri grave, inclusiv tortură. Povestea lui ilustrează atât puterea rețelelor sociale de a transforma stilul de viață într-un spectacol global, cât și tensiunile dintre imaginea publică și situația politică într-o lume tot mai conectată.

CITEȘTE ȘI: Fotbalistul român care a scăpat ca prin urechile acului de războiul din Iran. Karma i-a surâs!

Blestemul Persiei și Oracolul care a avut dreptate: avertismentul antic care planează asupra conflictului cu Iranul