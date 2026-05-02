Actorii din „Friends”, supărați pe Lisa Kudrow, după ce a dezvăluit câți bani câștigă încă de pe urma serialului

De: Daniel Matei 02/05/2026 | 22:10
Lisa Kudrow ar fi stârnit nemulțumiri în rândul colegilor săi din „Friends” după ce a dezvăluit public că distribuția continuă să câștige milioane de dolari anual din drepturi reziduale.

Potrivit unor surse citate de jurnalistul Rob Shuter, actorii ar fi fost surprinși de declarațiile sale, potrivit Yahoo.

„Ceilalți au fost șocați că Lisa a spus asta cu voce tare. Nimeni nu vorbește despre bani. A fost mereu o regulă nescrisă”, a declarat o sursă.

Kudrow, alături de Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox și David Schwimmer, ar câștiga aproximativ 20 de milioane de dolari pe an, chiar dacă serialul s-a încheiat în urmă cu peste două decenii. Cel de-al șaselea membru al distribuției principale, Matthew Perry, a murit în mod tragic în octombrie 2023.

O altă sursă a subliniat că actorii au fost întotdeauna discreți în privința veniturilor: „Au fost mereu foarte disciplinați. Nu o auzi pe Jennifer vorbind despre astfel de câștiguri. Nu o auzi pe Courteney discutând despre banii din reluări. Există un motiv pentru asta.”

Lisa Kudrow, dezvăluiri despre câștigurile actorilor din „Friends”

Actrița Lisa Kudrow a dezvăluit recent cât de profitabil rămâne celebrul serial „Friends”, la ani buni după ce producția s-a încheiat.

Vedeta, cunoscută pentru rolul lui Phoebe Buffay, a explicat că distribuția principală continuă să încaseze sume consistente din drepturile reziduale generate de difuzarea serialului în întreaga lume. Aceste câștiguri provin atât din reluările TV, cât și din platformele de streaming, unde „Friends” rămâne extrem de popular.

Potrivit declarațiilor sale, veniturile nu sunt la fel de mari ca în primii ani după încheierea serialului, însă continuă să reprezinte o sursă importantă de câștig pentru actori. Kudrow a sugerat că succesul global al producției contribuie în mod constant la aceste încasări, chiar și după mai bine de două decenii.

