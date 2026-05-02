Primul arest în cazul mâncării pentru bebeluși contaminate cu otravă. Șeful companiei, șantajat?

Anchetatorii austrieci au arestat un suspect în cazul tentativei de șantaj împotriva producătorului de alimente pentru copii Hipp. Suspectul este un bărbat în vârstă de 39 de ani. Potrivit Parchetului din Eisenstadt, suspectul a fost prins și reținut în Austria.

Sâmbătă, 2 mai 2026, poliția austriacă a anunțat arestarea unui suspect în vârstă de 39 de ani, în legătură cu incidentul în care o anumită cantitate de otravă pentru șobolani a fost introdusă în mai multe borcane marca Hipp cu mâncare pentru bebeluși, acțiune calificată de producătorul german drept o tentativă de șantaj.

A fost arestat primul suspect în cazul borcanelor Hipp otrăvite

Bărbatul de 39 de ani este în prezent interogat, potrivit poliției din landul Burgenland, care l-a arestat cu sprijinul Oficiului Federal de Poliție Criminală din Austria. Potrivit poliției, au fost descoperite în total cinci borcane de alimente pentru copii alterate, conținând otravă pentru șobolani, în Austria, Republica Cehă și Slovacia. Anchetatorii au găsit în total 15 micrograme de otravă pentru șobolani într-un borcan de 190 de grame de „morcovi cu cartofi” confiscat în Austria – natura otrăvii nu a fost încă dezvăluită.

„Astăzi am reușit să arestăm un suspect, un bărbat de 39 de ani”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției din landul estic Burgenland, unde a fost găsit un borcan otrăvit, refuzând să ofere detalii suplimentare, deoarece acestea ar putea compromite ancheta.

Deși HiPP nu a oferit detalii cu privire la natura șantajului, jurnaliștii de la ziarul austriac Die Presse au notat, la scurt timp după ce cazul a ieșit la iveală, că în luna martie a fost trimis un e-mail către HiPP prin care se cereau 2 milioane de euro în termen de șase zile, dar compania nu l-a observat decât la două săptămâni după expirarea termenului.

HiPP a declarat la scurt timp după aceea că e-mailul a fost trimis la o adresă de grup care nu este verificată des.

„Hipp este victima unui șantaj. Imediat ce am aflat despre acest lucru, am informat poliția și autoritățile competente și am înființat o echipă internă de evaluare.”, a anunțat pe 20 aprilie compania din Pfaffenhofen an der Ilm, Bavaria Superioară. În trecut, companii renumite au fost ținta mai multor tentative de șantaj cu alimente otrăvite. Nu este prima dată când alimentele pentru copii sunt ținta unor astfel de atacuri.

Cel mai periculos aliment fresh pe care îl cumperi de la supermarket. La ce pericol te expui

Otrava din alimente: adevărul despre E-urile din sucurile și produsele consumate zilnic în România