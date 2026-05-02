Acasă » Știri » Melek reacționează dur după acuzațiile lui Mario Iorgulescu: “Nu ai plătit cu o zi de pușcărie”

Melek reacționează dur după acuzațiile lui Mario Iorgulescu: “Nu ai plătit cu o zi de pușcărie”

De: Andreea Stăncescu 02/05/2026 | 23:12
Melek reacționează dur după acuzațiile lui Mario Iorgulescu: “Nu ai plătit cu o zi de pușcărie”
Ce spune Melek despre Mario Iorgulescu

Melek a avut o reacție acidă după declarațiile lui Mario Iorgulescu, reaprinzând conflictul în mediul online. Văduva lui Dani Vicol este cunoscută pe rețelele de socializare și își promovează constant afacerea pe care o deține, arătând platourile pline de mâncare delicioasă. 

Melek Minca a devenit o prezență cunoscută în mediul online și este urmărită de mii de oameni, însă notorietatea ei este legată și de o tragedie care i-a schimbat complet viața. Ea a fost soția lui Dani Vicol, tânărul care și-a pierdut viața în 2019, în urma unui accident rutier provocat de Mario Iorgulescu.

Deși cazul a ajuns în instanță, iar fiul lui Gino Iorgulescu a fost condamnat în România, situația juridică a acestuia rămâne controversată, întrucât nu a executat pedeapsa din cauza unor probleme medicale. În tot acest timp, Melek a încercat să își refacă viața și să meargă mai departe, concentrându-se pe creșterea copiilor și pe dezvoltarea propriei afaceri.

Sursa foto: Social media

Ce mesaj i-a transmis Melek lui Mario Iorgulescu

În urma despăgubirilor primite de la compania de asigurări după decesul soțului, aceasta a reușit să deschidă un restaurant în București, Melek Coffee Pub, care între timp a devenit un loc apreciat de clienți. Activitatea ei din online este strâns legată de promovarea acestui business, dar și de viața personală, pe care o împărtășește frecvent cu urmăritorii.

Recent, tensiunile dintre Melek și Mario Iorgulescu au escaladat în spațiul public, după ce acesta a criticat-o pentru modul în care se expune pe rețelele sociale. Reacția ei nu a întârziat și a spus mai multe cuvinte grele. Tânăra a transmis că viața ei nu a fost deloc ușoară în ultimii ani și că a fost nevoită să își regăsească echilibrul și puterea de a merge mai departe, de una singură.

„Am ajuns să fiu criticată şi judecată, în 2026, de criminalul soţului că mă laud că fac platouri bune şi că muncesc, că par fericită şi nu sufăr. Nu sunt fericită, sunt prea puternică şi am fost nevoită să muncesc pentru copiii mei. Sunt aproape şapte ani de zile, nu ai cum să stai într-o depresie cum eram atunci, în primii ani.

Am fost nevoită să mă ridic din ţărână, Dumnezeu m-a ridicat şi mi-a arătat că pot să muncesc, că pot să merg mai departe, că nu am de ales. Şi totuşi, am ajuns să fiu criticată de criminalul soţului meu că am avut doi iubiţi. Ce legătură are viaţa mea personală cu greşeala ta? Nu am omorât pe nimeni, nu m-am urcat beată la volan.

Nu ai plătit cu o zi de puşcărie pentru greşeala pe care ai făcut-o. Nici mie nu mi-ai plătit financiar nici măcar un cent, eu am fost despăgubită de asigurare. Ieşi public şi mă judeci pe mine că sunt fericită, că mă laud pe TikTok. Nu mă laud, îmi fac reclamă, să vină lumea să mănânce, să trăiesc, să-mi cresc copiii.

Eu tot ies şi cer dreptate în ceea ce priveşte greşeala ta, că ai omorât un om. Orice om pe lumea asta, când omoară un om, eu consider că e o faptă ce trebuie pedepsită cu puşcărie!”, a declarat Melek pe TikTok.

CITEȘTE ȘI: Legătura neștiută dintre Melek și Tzancă Uraganu’. Abia acum s-a aflat!

Mesajul sfâșietor transmis de Melek, în ziua în care a împlinit 28 de ani: ”Există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie în Bucegi: o avalanșă a ucis un pompier experimentat, alte două persoane salvate în ultima clipă
Știri
Tragedie în Bucegi: o avalanșă a ucis un pompier experimentat, alte două persoane salvate în ultima clipă
Primul arest în cazul mâncării pentru bebeluși contaminate cu otravă. Șeful companiei, șantajat?
Știri
Primul arest în cazul mâncării pentru bebeluși contaminate cu otravă. Șeful companiei, șantajat?
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori și la București
Mediafax
Europa sub tăvălugul Chinei. Ce este „al doilea șoc chinezesc” ce dă fiori...
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat...
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi a murit
Prosport.ro
Tragedie după Oțelul – Metaloglobus. Tatăl fotbalistului a făcut infarct în parcare şi...
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O asociere falsă în capul meu”
Adevarul
Doctoriţa anchetată după afirmaţiile controversate despre copiii concepuţi în post s-a răzgândit: „O...
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
Digi24
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de...
SUA avertizează țările europene că armele cumpărate ar putea întârzia
Mediafax
SUA avertizează țările europene că armele cumpărate ar putea întârzia
Parteneri
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața! Cum arată vedeta acum?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A cheltuit 100.000 de dolari pentru a arăta mai tânără, iar acum i-a „picat” fața!...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
Click.ro
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să ajungem la concluzia asta”
Digi 24
SUA fac o greșeală „strategică de prim rang”. Fost șef NATO: „A fost dureros să...
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
Digi24
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta...
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor.ro
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
go4it.ro
Donald Trump laudă arma AI care doboară drone „ca pe muște”
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
Descopera.ro
Țesătura fără baterii transformă hainele într-un tensiometru în timp real
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR, care a scris PNRR în Guvernul Cîțu, nu l-a putut implementa când a revenit la conducere, în Guvernul Bolojan
Gandul.ro
Aproape 8 miliarde de euro a pierdut România de când “salvatorii” au preluat puterea. USR,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 3 mai 2026. Zodia care semnează un contract important
Horoscop 3 mai 2026. Zodia care semnează un contract important
Tragedie în Bucegi: o avalanșă a ucis un pompier experimentat, alte două persoane salvate în ultima ...
Tragedie în Bucegi: o avalanșă a ucis un pompier experimentat, alte două persoane salvate în ultima clipă
Primul arest în cazul mâncării pentru bebeluși contaminate cu otravă. Șeful companiei, șantajat?
Primul arest în cazul mâncării pentru bebeluși contaminate cu otravă. Șeful companiei, șantajat?
Povestea de film a unei statuete Oscar. A fost dată dispărută la aeroport, iar autoritățile au reușit ...
Povestea de film a unei statuete Oscar. A fost dată dispărută la aeroport, iar autoritățile au reușit să o găsească
Patrick a dispărut, iar Bianca Giurcă n-a stat singură! Cine i-a ținut companie la Nuba
Patrick a dispărut, iar Bianca Giurcă n-a stat singură! Cine i-a ținut companie la Nuba
Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ...
Cum arată Andreea Sasu după ce a fost externată? Problemele de sănătate și-au pus amprenta pe trupul ei
Vezi toate știrile