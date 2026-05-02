Melek reacționează dur după acuzațiile lui Mario Iorgulescu: “Nu ai plătit cu o zi de pușcărie”

Melek a avut o reacție acidă după declarațiile lui Mario Iorgulescu, reaprinzând conflictul în mediul online. Văduva lui Dani Vicol este cunoscută pe rețelele de socializare și își promovează constant afacerea pe care o deține, arătând platourile pline de mâncare delicioasă.

Melek Minca a devenit o prezență cunoscută în mediul online și este urmărită de mii de oameni, însă notorietatea ei este legată și de o tragedie care i-a schimbat complet viața. Ea a fost soția lui Dani Vicol, tânărul care și-a pierdut viața în 2019, în urma unui accident rutier provocat de Mario Iorgulescu.

Deși cazul a ajuns în instanță, iar fiul lui Gino Iorgulescu a fost condamnat în România, situația juridică a acestuia rămâne controversată, întrucât nu a executat pedeapsa din cauza unor probleme medicale. În tot acest timp, Melek a încercat să își refacă viața și să meargă mai departe, concentrându-se pe creșterea copiilor și pe dezvoltarea propriei afaceri.

Ce mesaj i-a transmis Melek lui Mario Iorgulescu

În urma despăgubirilor primite de la compania de asigurări după decesul soțului, aceasta a reușit să deschidă un restaurant în București, Melek Coffee Pub, care între timp a devenit un loc apreciat de clienți. Activitatea ei din online este strâns legată de promovarea acestui business, dar și de viața personală, pe care o împărtășește frecvent cu urmăritorii.

Recent, tensiunile dintre Melek și Mario Iorgulescu au escaladat în spațiul public, după ce acesta a criticat-o pentru modul în care se expune pe rețelele sociale. Reacția ei nu a întârziat și a spus mai multe cuvinte grele. Tânăra a transmis că viața ei nu a fost deloc ușoară în ultimii ani și că a fost nevoită să își regăsească echilibrul și puterea de a merge mai departe, de una singură.

„Am ajuns să fiu criticată şi judecată, în 2026, de criminalul soţului că mă laud că fac platouri bune şi că muncesc, că par fericită şi nu sufăr. Nu sunt fericită, sunt prea puternică şi am fost nevoită să muncesc pentru copiii mei. Sunt aproape şapte ani de zile, nu ai cum să stai într-o depresie cum eram atunci, în primii ani. Am fost nevoită să mă ridic din ţărână, Dumnezeu m-a ridicat şi mi-a arătat că pot să muncesc, că pot să merg mai departe, că nu am de ales. Şi totuşi, am ajuns să fiu criticată de criminalul soţului meu că am avut doi iubiţi. Ce legătură are viaţa mea personală cu greşeala ta? Nu am omorât pe nimeni, nu m-am urcat beată la volan. Nu ai plătit cu o zi de puşcărie pentru greşeala pe care ai făcut-o. Nici mie nu mi-ai plătit financiar nici măcar un cent, eu am fost despăgubită de asigurare. Ieşi public şi mă judeci pe mine că sunt fericită, că mă laud pe TikTok. Nu mă laud, îmi fac reclamă, să vină lumea să mănânce, să trăiesc, să-mi cresc copiii. Eu tot ies şi cer dreptate în ceea ce priveşte greşeala ta, că ai omorât un om. Orice om pe lumea asta, când omoară un om, eu consider că e o faptă ce trebuie pedepsită cu puşcărie!”, a declarat Melek pe TikTok.

