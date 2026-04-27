Legătura neștiută dintre Melek și Tzancă Uraganu’. Abia acum s-a aflat!

Tzancă Uraganu este prezent la ziua de naștere a lui Melek. Artistul a făcut o dezvăluire neașteptată. Manelistul a spus că are o legătură de rudenie cu văduva victimei lui Mario Iorgulescu.

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu își aniversează ziua de naștere. Melek a împlinit 28 de ani și a marcat momentul printr-o petrecere de amploare.

Atmosfera de la petrecere este animată de Tzancă Uraganu și Narcisa Moisa, iar printre invitați se numără și alte persoane publice din România, precum Andreea BLD.

Cu această ocazie, a ieșit la iveală și o informație surprinzătoare despre Melek: tânăra ar avea o legătură de rudenie cu Tzancă Uraganu, potrivit declarațiilor făcute chiar de artist.

Ce relație de rudenie există între Tzancă Uraganu și Melek

Tzancă Uraganu a participat la petrecerea organizată de Melek cu ocazia aniversării sale. Cu acest prilej, artistul a dezvăluit că există o legătură de familie între ei, explicând că tânăra este nepoata sa, deoarece tatăl lui și tatăl lui Melek sunt verișori.

„Vreau să-i urăm și noi un sincer și călduros «La mulți ani!» lui Melek (…) În primul rând, Melek este nepoata mea, pentru că tatăl ei este vărul meu și suntem alături de ei cu drag”, a transmis Tzancă Uraganu, pentru Spynews.

Melek a avut parte de o petrecere impresionantă, cu peste 100 de invitați prezenți. Tortul ales a atras toate privirile: pe lângă dimensiunile sale impresionante, desertul a fost decorat cu o figurină în miniatură care o reprezenta pe sărbătorită, ținând în mână un platou cu carne.

Mesajul pe care l-a transmis Melek în mediul online

Cu ocazia împlinirii a 28 de ani, Melek a transmis un mesaj încărcat de emoție către părinții săi. Totodată, ea a avut un gând și pentru soțul ei, Dani Vicol, care și-a pierdut viața într-un accident rutier.

„Fac 28 de ani. Vreau să mulțumesc mamei și tatălui meu pentru educația pe care mi-au dat-o. Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut un om atât de puternic și m-a ajutat să realizez atât de multe lucruri până la vârsta asta încât nici mie nu îmi vine să cred Există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume. Nu va trece niciodată“, a declarat Melek.

