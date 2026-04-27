Legătura neștiută dintre Melek și Tzancă Uraganu’. Abia acum s-a aflat!

De: Elisa Tîrgovățu 27/04/2026 | 23:45
Tzancă Uraganu este prezent la ziua de naștere a lui Melek. Artistul a făcut o dezvăluire neașteptată. Manelistul a spus că are o legătură de rudenie cu văduva victimei lui Mario Iorgulescu.

Văduva victimei lui Mario Iorgulescu își aniversează ziua de naștere. Melek a împlinit 28 de ani și a marcat momentul printr-o petrecere de amploare.

Atmosfera de la petrecere este animată de Tzancă Uraganu și Narcisa Moisa, iar printre invitați se numără și alte persoane publice din România, precum Andreea BLD.

Cu această ocazie, a ieșit la iveală și o informație surprinzătoare despre Melek: tânăra ar avea o legătură de rudenie cu Tzancă Uraganu, potrivit declarațiilor făcute chiar de artist.

Ce relație de rudenie există între Tzancă Uraganu și Melek

Tzancă Uraganu a participat la petrecerea organizată de Melek cu ocazia aniversării sale. Cu acest prilej, artistul a dezvăluit că există o legătură de familie între ei, explicând că tânăra este nepoata sa, deoarece tatăl lui și tatăl lui Melek sunt verișori.

„Vreau să-i urăm și noi un sincer și călduros «La mulți ani!» lui Melek (…) În primul rând, Melek este nepoata mea, pentru că tatăl ei este vărul meu și suntem alături de ei cu drag”, a transmis Tzancă Uraganu, pentru Spynews.

Melek a avut parte de o petrecere impresionantă, cu peste 100 de invitați prezenți. Tortul ales a atras toate privirile: pe lângă dimensiunile sale impresionante, desertul a fost decorat cu o figurină în miniatură care o reprezenta pe sărbătorită, ținând în mână un platou cu carne.

Mesajul pe care l-a transmis Melek în mediul online

Cu ocazia împlinirii a 28 de ani, Melek a transmis un mesaj încărcat de emoție către părinții săi. Totodată, ea a avut un gând și pentru soțul ei, Dani Vicol, care și-a pierdut viața într-un accident rutier.

„Fac 28 de ani. Vreau să mulțumesc mamei și tatălui meu pentru educația pe care mi-au dat-o. Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut un om atât de puternic și m-a ajutat să realizez atât de multe lucruri până la vârsta asta încât nici mie nu îmi vine să cred Există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume. Nu va trece niciodată“, a declarat Melek.

CITEȘTE ȘI: Mesajul sfâșietor transmis de Melek, în ziua în care a împlinit 28 de ani: ”Există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume”

Cum a reacționat Melek când a aflat că fiul ei i-a furat bani din geantă. Pe ce a cheltuit 500 de lei

Iți recomandăm
Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de Hollywood
Știri
Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de…
Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Știri
Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit
Gandul.ro
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea...
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu! „Vineri, după infarct...”
Prosport.ro
Răzvan Lucescu a dezvăluit cum a fost ultima discuție pe care a avut-o...
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un mini Dubai”
Adevarul
Destinația unde o bere costă 1 euro și mâncarea 3 euro: „Capitala, un...
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Parteneri
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat” turiștii colegilor de scenă: „Nimic nu pică din cer!”
Click.ro
Câți bani te costă să petreci 1 Mai în hotelurile vedetelor? Mihai Trăistariu le-a „suflat”...
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în ședința PSD: „Nu există un acord politic post moţiune”
Digi 24
Grindeanu dă asigurări că nu face guvern cu AUR, după ce a fost criticat în...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii...
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor.ro
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez...
Reduceri surpriză la Xiaomi Fan Festival 2026! Ce poți lua pentru casă
go4it.ro
Reduceri surpriză la Xiaomi Fan Festival 2026! Ce poți lua pentru casă
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi alianțe / Grindeanu a mințit
Gandul.ro
Ilie Bolojan acuză o conspirație PSD-AUR împotriva sa: Asistăm de facto la crearea unei noi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Thrillerul cu care Netflix vrea să dea lovitura: Charlize Theron și Taron Egerton, în rolurile principale
Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de ...
Blueface iar face show: rapperul a aflat LIVE că este tatăl încă unui copil și reacțiile sunt de Hollywood
Horoscop 28 aprilie 2026. Zodia care descoperă o infidelitate
Horoscop 28 aprilie 2026. Zodia care descoperă o infidelitate
Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Doliu în politica din România! Fostul senator s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani
Florin Ristei și Speak, detalii neștiute din culisele emisiunii Insula Iubirii 2026. S-au dat de gol!
Florin Ristei și Speak, detalii neștiute din culisele emisiunii Insula Iubirii 2026. S-au dat de gol!
Adrian Minune, la un pas de tragedie! Cum a scăpat cu viață dintr-un accident rutier cumplit: ”Mașina ...
Adrian Minune, la un pas de tragedie! Cum a scăpat cu viață dintr-un accident rutier cumplit: ”Mașina s-a înfipt într-o țeavă de gaze”
Vezi toate știrile